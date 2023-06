Une croissance insuffisante

Des jeux annulés

Un recentrage sur Pokémon GO

Le courriel du PDG

Nous restons fidèles à long terme à la réalité augmentée en tant que futur facteur de forme pour l'informatique.

Nous sommes convaincus que nous pouvons créer des contenus et des services de plate-forme clés qui contribueront à concrétiser la promesse de ce virage technologique.

L'essor de la MR (dispositifs vidéo pass-through tels que Meta Quest Pro et Apple Vision Pro) confirme l'importance à long terme de la RA, mais cette classe d'appareils n'est qu'un tremplin intermédiaire vers de véritables appareils AR extérieurs.

La priorité absolue est de garder Pokémon GO en bonne santé et de se développer comme un jeu pour toujours. Bien que nous ayons apporté quelques ajustements à l'équipe Pokémon GO, notre investissement dans le produit et l'équipe continue de croître.

Nous nous efforcerons également de faire de nos jeux récemment lancés un succès, en termes de fidélisation des utilisateurs, de revenus et de rentabilité. Je suis confiant quant aux perspectives de Pikmin Bloom, Peridot et Monster Hunter Now, mais nous avons beaucoup de travail à faire.

Nous réduisons et concentrons notre équipe de plate-forme en fonction du nombre réduit de jeux que nous construisons, dans le but de faire moins, mieux.

Nous continuerons d'investir dans notre carte AR et notre plate-forme AR pour permettre aux développeurs de créer, développer et monétiser leurs propres expériences AR. Notre priorité absolue dans ce domaine est de créer un écosystème de développeurs qui créent des expériences AR multiplates-formes, Web (à l'aide de 8th Wall) et basées sur Unity. Dans le monde à venir des casques, nous nous attendons à une grande fragmentation et nous pensons, comme ce fut le cas dans le mobile, que les créateurs de contenu exigeront des solutions multiplates-formes qui leur permettront de tirer parti de leur investissement dans le contenu sur le plus grand nombre d'appareils et d'utilisateurs. Notre système de positionnement visuel et notre carte AR centrée sur l'humain leur fourniront les meilleurs outils de l'industrie pour créer des façons entièrement nouvelles pour les gens de voir et d'explorer le monde.

Dans un e-mail adressé aux employés et publié sur le blog de l’entreprise, le PDG de Niantic, John Hanke, a expliqué que ces mesures étaient nécessaires pour « poursuivre la croissance de manière plus agressive ». Il a reconnu que les revenus de Niantic étaient revenus à leur niveau d’avant la pandémie, après avoir connu un pic en 2020, et que les nouveaux projets n’avaient pas généré autant de revenus qu’espéré.Hanke a également souligné la forte concurrence sur le marché du jeu mobile, qui exige « une qualité et une innovation éblouissantes ». Il a ajouté que certains jeux de Niantic manquaient de « monétisation forte et d’un noyau social » qui puissent stimuler la croissance virale et l’engagement à long terme.Parmi les jeux touchés par cette restructuration, il y a, un jeu de réalité augmentée qui permettait aux joueurs de collectionner et d’affronter des stars du basket. Lancé en février 2023, le jeu n’a pas rencontré le succès escompté et sera retiré de l’App Store après quatre mois d’existence.Niantic a également annulé la production d’un jeu basé sur l’univers Marvel, intitulé. Le jeu avait été annoncé en 2022 et devait sortir cette année. Il s’agissait d’un jeu d’action-aventure en réalité augmentée qui devait permettre aux joueurs d’incarner leurs superhéros préférés.Malgré ces déboires, Niantic reste confiant dans l’avenir de ses autres titres, notamment Pokémon GO, son jeu phare qui rapporte plus d’un milliard de dollars par an depuis 2020. Hanke a affirmé que la priorité absolue était de « maintenir Pokémon GO en bonne santé et en croissance comme un jeu éternel ».Niantic compte également continuer à soutenir ses autres jeux existants, comme, ainsi que son prochain jeu. La société veut aussi se préparer à l’émergence des appareils de réalité mixte et des lunettes pour la réalité augmentée, qui représentent selon elle l’avenir du divertissement.« À la suite de la flambée des revenus que nous avons constatée pendant [la pandémie de] Covid, nous avons augmenté nos effectifs et les dépenses associées afin de poursuivre la croissance de manière plus agressive », a reconnu le PDG John Hanke dans un e-mail aux employés.Cela a été un refrain commun parmi les centaines d'entreprises technologiques qui ont procédé à des licenciements au cours de l'année dernière – les entreprises ont affirmé avoir surembauché pendant la pandémie et doivent maintenant redimensionner leurs équipes. Dans le cas de Niantic, Hanke a déclaré que les revenus étaient revenus aux niveaux d'avant la pandémie et que les nouveaux projets n'avaient pas généré autant de revenus qu'ils l'auraient espéré.L'un de ces nouveaux projets est Peridot, un jeu mobile de type Tamagotchi. Première tentative d'IP originale de Niantic depuis Ingress, Peridot a été lancé en mai. Mais selon la société d'information sur le marché Sensor Tower, Peridot n'a réalisé jusqu'à présent que 1,4 million de dollars de revenus bruts d'achats intégrés.Peridot est un jeu technologiquement sophistiqué, doté d'un système d'élevage robuste qui rend les animaux de compagnie de chaque joueur génétiquement uniques. Mais les joueurs ont été déçus au lancement, car bon nombre des fonctionnalités les plus intéressantes du jeu sont payantes. La seule façon de faire éclore un nouveau péridot, par exemple, est de payer 5 $ pour un objet en jeu. Et une fois que vous avez payé pour faire éclore un péridot, vous découvrez que vous devez également payer si vous voulez que votre nouvel animal de compagnie ait certains motifs ou styles de fourrure uniques.Pokémon GO est la vache à lait de Niantic, générant plus d'un milliard de dollars d'achats intégrés chaque année depuis 2020. Mais les joueurs se sentent également lésés par le système d'achat intégré de Niantic.Fin mars, Niantic a presque doublé le prix des laissez-passer de raid à distance, un élément intégré à l'application extrêmement populaire. Le raisonnement de la société est que les options de jeu à distance étaient essentielles pendant les confinements durant la pandémie, mais elles vont à l'encontre de la vision de Niantic pour le jeu, qui est d'amener les gens à l'extérieur pour jouer ensemble en personne. Les joueurs ne ressentent pas cela, cependant. Certains ont même choisi de boycotter Pokémon GO en signe de protestation. Bien que leur protestation n'ait peut-être pas attiré l'attention de Niantic, ses ventes d'achats intégrés l'ont probablement fait.Entre juillet 2022 et mars 2023, les données de Sensor Tower montrent que Niantic a réalisé en moyenne 70 millions de dollars de revenus bruts d'achats intégrés chaque mois. Au cours des trois mois qui ont suivi l'augmentation du prix du pass raid à distance, Niantic a gagné en moyenne 53 millions de dollars par mois.J'ai des nouvelles à partager avec vous sur les mesures que nous prenons pour préparer Niantic pour l'avenir. Cela implique des changements difficiles pour notre organisation, mais je crois qu'ils sont importants si nous voulons surmonter les défis actuels du marché et profiter de l'opportunité à long terme qui s'offre à nous.J'ai pris la décision de nous concentrer sur les investissements dans les jeux mobiles, en nous concentrant sur les jeux propriétaires qui incarnent le plus nos valeurs fondamentales de localisation et de communautés sociales locales. Le marché du jeu mobile est très mature et seuls les titres les meilleurs et les plus différenciés ont une chance de réussir. Nous voulons également nous concentrer davantage sur la construction de la classe émergente d'appareils MR [réalité mixte] et des futures lunettes AR [réalité augmentée].Plus précisément, cela signifie que nous fermerons notre studio de Los Angeles, réduirons notre équipe de plate-forme de jeu et procéderons à des réductions supplémentaires dans toute l'entreprise. En conséquence, nous mettrons fin à NBA All-World et arrêterons la production de Marvel: World of Heroes. Cela signifie que nous licencions environ 230 Niantics.La réponse est simple : nous avons laissé nos dépenses augmenter plus rapidement que nos revenus. Dans le sillage de la flambée des revenus que nous avons constatée pendant [la pandémie de] Covid, nous avons augmenté nos effectifs et les dépenses associées afin de poursuivre la croissance de manière plus agressive, en élargissant les équipes de jeu existantes, notre travail sur la plate-forme AR, les nouveaux projets de jeu et les rôles qui soutiennent nos produits et nos employés. Après Covid, nos revenus sont revenus aux niveaux d'avant Covid et les nouveaux projets dans les jeux et la plate-forme n'ont pas généré de revenus proportionnels à ces investissements. Ce changement réalignera les dépenses et les revenus tout en préservant nos actifs de base et notre potentiel de croissance à long terme.Il y a des facteurs internes et externes. Nous opérons dans un environnement de marché difficile en raison du ralentissement macroéconomique mondial global, ainsi que des défis uniques sur les marchés des jeux mobiles et de la réalité augmentée. Dans les années qui ont suivi le lancement de Pokémon GO, le marché mobile est devenu encombré et les changements apportés à l'App Store et au paysage de la publicité mobile ont rendu de plus en plus difficile le lancement de nouveaux jeux mobiles à grande échelle. Nous sommes également confrontés à un marché de la RA qui se développe plus lentement que prévu, en raison de défis technologiques et parce que les grands acteurs ralentissent leurs investissements à la lumière de l'environnement macroéconomique.Nous sommes également responsables de nos propres performances. Le marché hautement concurrentiel des jeux mobiles d'aujourd'hui exige une qualité et une innovation éblouissantes. Cela nécessite également une forte monétisation et un noyau social qui peut stimuler la croissance virale et l'engagement à long terme. Les équipes ont besoin d'outils de plate-forme qui sont des multiplicateurs de force, leur permettant de construire rapidement et efficacement avec des fonctionnalités d'engagement puissantes et de la plus haute qualité. Notre carte et notre plate-forme AR doivent fournir les fonctionnalités que les développeurs souhaitent de manière robuste et fiable. Nous n'avons pas atteint nos objectifs dans tous ces domaines.Nous devons donc ajuster notre stratégie et nos investissements en conséquence*:Source : Niantic Que pensez-vous de la décision de Niantic de licencier 230 employés et d’annuler ses jeux NBA et Marvel?Avez-vous joué à NBA All-World ou étiez-vous intéressé par Marvel: World of Heroes?Quels sont les jeux de Niantic que vous aimez le plus et pourquoi?Croyez-vous que Niantic réussira à innover dans le domaine de la réalité mixte et des lunettes AR?Quels sont les franchises ou les univers que vous aimeriez voir adaptés en jeux AR par Niantic?