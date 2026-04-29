Le moteur de jeu multiplateforme, gratuit et open source Godot 4.7 beta 1 est disponible avec la prise en charge du HDR et des améliorations de l'éditeur 3D



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Godot est un moteur de jeu multiplateforme, c'est-à-dire un logiciel permettant de créer des jeux vidéo qui est compatible avec différents systèmes d'exploitation. Il comporte entre autres un moteur 2D, un moteur 3D, un moteur physique, un gestionnaire d'animations, et des langages de script pour programmer des comportements. Il est depuis janvier 2014 ouvert au public et disponible sous licence MIT, ce qui fait de lui un logiciel libre. En plus des nombreux contributeurs bénévoles qui participent au projet, quelques développeurs rémunérés par don mensuel y travaillent à temps plein.Godot 4.7 beta 1 est désormais disponible, marquant le début de la phase de correction des bogues après le gel des fonctionnalités du projet. Cette version introduit la prise en charge du rendu HDR sous Windows, Apple, Linux et BSD, élargissant considérablement les capacités graphiques. Parmi les améliorations notables apportées à l'éditeur 3D, on peut citer l'alignement des sommets et l'amélioration de l'alignement des collisionneurs de chemin, qui permettent de rationaliser les workflows de conception de niveaux.Voici les principales améliorations de cette version :Ils ont essayé de minimiser les changements rompant la compatibilité, mais ceux-ci sont parfois nécessaires pour corriger des problèmes hautement prioritaires. Parmi ces changements, on peut citer :- Animation : Affichage et possibilité de définir le nom/l'index des points BlendSpace.- Audio : Correction de l'effet Spectrum Analyzer qui renvoyait des valeurs instables.- Noyau : Modification des nouvelles surcharges pour utiliser une balise au lieu d'un pointeur.- Cela ne devrait concerner que les modules s'appuyant sur des méthodes d'initialisation non conventionnelles.- GDExtension : Lier Object::ConnectFlags en tant que champ de bits, au lieu d'une énumération.- GDScript : Améliorer l'évaluation des expressions constantes avec des tableaux/dictionnaires.- GUI : Ajouter une option pour redimensionner les images dans RichTextLabel en fonction de la taille de la police.- Input : Ajouter les identifiants de périphériques aux événements d'entrée du clavier et de la souris.- Jolt Physics : Ajouter la possibilité pour Area3D de détecter/influencer SoftBody3D.- Area3D signalera désormais les chevauchements avec SoftBody3D lors de l'utilisation de Jolt Physics, ce qui peut nécessiter un réajustement des couches/masques de collision si cela n'est pas souhaité.- Jolt Physics : Définir la masse par défaut de SoftBody3D à 1 kg et corriger la conversion de la rigidité.- Corrige un certain nombre de problèmes et rend le tout plus cohérent avec Godot Physics, mais nécessitera un réajustement des paramètres de toutes les instances SoftBody3D.- Particules : Correction de la vitesse angulaire.- Aligne la fonctionnalité avec ce qui a toujours été documenté.- Plates-formes : Android : suppression de la prise en charge obsolète des fichiers OBB de Google Play.- Shaders : restriction de l'analyse des conditions dans le préprocesseur de shaders.Un effort collectif a été déployé pour réduire les temps de compilation dans l'ensemble du code. La vitesse d'exécution des builds s'est considérablement améliorée. Bien que ce genre de choses soit difficile à mettre en avant dans un article de blog, nous espérons que tous ceux qui compilent directement le moteur ont pu profiter de ces avantages.Et plus encore :- Système de compilation : SCons : activation de la prise en charge de wasm64 pour les builds web.- Amélioration de la sécurité des threads pour les signaux d'objet.- PCKPacker : Ajout d'une méthode pour ajouter des fichiers à partir d'un tampon.- Utilisation de TRACY_ON_DEMAND par défaut pour l'intégration de Tracy.- Audio : Refonte de l'interface utilisateur du bus audio.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?