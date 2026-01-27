La nouvelle version du moteur de jeu multiplateforme, gratuit et open source Godot 4.6 disponible avec le thème Modern, Jolt Physics comme moteur par défaut, et la bibliothèque LibGodot

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Godot est un moteur de jeu multiplateforme, gratuit et open source, publié sous la licence permissive MIT. Il a été initialement développé à Buenos Aires par les développeurs de logiciels argentins Juan Linietsky et Ariel Manzur pour plusieurs entreprises d'Amérique latine avant sa sortie publique en 2014. L'environnement de développement fonctionne sur de nombreuses plateformes et peut exporter vers plusieurs autres. Il est conçu pour créer des jeux en 2D et en 3D destinés aux PC, aux mobiles, au web et aux plateformes de réalité virtuelle, augmentée et mixte. Il peut également être utilisé pour développer des logiciels non ludiques.Godot 4.6 est désormais disponible, marquant le début d'une nouvelle phase de développement axée sur le perfectionnement, l'amélioration de la qualité de vie, l'alignement sur les normes de l'industrie et l'optimisation des performances. L'éditeur utilise désormais par défaut le thème Modern, basé sur l'ancien thème Godot Minimal, avec un contraste, un espacement et une lisibilité améliorés afin de réduire l'encombrement visuel et les biais de couleur. Le thème Classic reste disponible dans les paramètres de l'éditeur.Le flux de travail de l'éditeur a été encore amélioré grâce à un système d'ancrage unifié, qui permet aux panneaux inférieurs de se comporter comme des ancrages classiques et d'être déplacés entre les bords de l'éditeur, de nombreux ancrages pouvant désormais flotter pour les configurations à plusieurs écrans. Jolt Physics est désormais le moteur par défaut pour les nouveaux projets 3D, tandis que les projets existants conservent leur configuration actuelle, sauf modification manuelle. Godot 4.6 introduit également un nouveau cadre de cinématique inverse centré sur IKModifier3D, ajoutant des solveurs déterministes et itératifs pour des animations et des configurations de contraintes plus avancées.Les améliorations apportées au rendu et à la structure des projets comprennent une refonte majeure des reflets dans l'espace écran, améliorant le réalisme, la stabilité et l'efficacité avec les modes pleine résolution et demi-résolution. Les nuds utilisent désormais des identifiants internes uniques pour conserver les références intactes lors des renoms ou des restructurations de scènes, avec des mises à niveau de scènes recommandées. Cette version introduit également LibGodot, qui permet d'intégrer le moteur en tant que bibliothèque sur Linux, Windows et macOS.Depuis son lancement l'année dernière, le thème « Godot Minimal Theme » est rapidement devenu le préféré des fans grâce à ses lignes épurées, son aspect épuré et son style contemporain. Il était temps de l'intégrer et de le rendre officiel ! Vous pouvez désormais choisir entre l'ancien thème « Classic » et le nouveau thème « Modern », ce dernier étant activé par défaut dans Godot 4.6. Le nouveau thème, qui continuera à évoluer grâce aux commentaires des utilisateurs, vous offre des ajustements subtils du contraste et une meilleure lisibilité et espacement entre les éléments de l'interface utilisateur. De nombreux testeurs ont constaté qu'il permettait de réduire la concurrence au niveau de la mise au point et de mettre en avant la fenêtre d'affichage où se déroule votre jeu.La nouvelle échelle de gris vous permet d'effectuer des travaux sensibles à la couleur sur votre jeu sans que la teinte bleue n'altère votre perception. Laissez vos yeux s'habituer au nouveau look avant de pouvoir commencer à remarquer son impact. Si vous préférez toujours le thème classique, vous pouvez facilement revenir en arrière dans les paramètres de l'éditeur.Vous vous souvenez lorsque nous avons intégré Jolt Physics en tant qu'option expérimentale dans la version 4.4 ? Depuis, vous avez été nombreux à le tester dans des projets réels, et il a prouvé qu'il était prêt pour la production. Le voici donc ! Jolt est sans aucun doute un fantastique moteur physique autonome. Il est rapide, stable, et il n'est pas surprenant qu'il équipe des jeux AAA tels que Death Stranding 2 de Hideo Kojima. Nous avons mis au point une intégration étroite et de haute qualité qui apporte toute la puissance de Jolt directement dans le moteur. Avec cette version, Jolt devient le moteur physique par défaut pour tous les nouveaux projets 3D.Les projets existants ne sont pas affectés : vos paramètres physiques actuels restent exactement les mêmes. Seuls les nouveaux projets utilisent Jolt par défaut. Vous pouvez modifier manuellement le moteur physique en vous rendant dans les paramètres du projet.Il est temps de ressortir les chaînes d'os ! Les animateurs et les programmeurs de gameplay seront ravis d'apprendre que la cinématique inverse (IK) fait son grand retour. Vous décidez où va le point final et votre chaîne d'os suit naturellement. Que vous ayez besoin que les pieds d'un personnage se posent sur un terrain accidenté ou qu'un bras robotisé atteigne des objets, le framework pour y parvenir est à portée de main avec une suite complète de modificateurs et de contraintes.Cette version introduit la classe IKModifier3D de base, construite sur le SkeletonModifier3D remanié. Elle est fournie avec une famille de solveurs déterministes, notamment TwoBoneIK3D, SplineIK3D et des solveurs itératifs tels que FABRIK3D, CCDIK3D et JacobianIK3D. Vous trouverez également de nouvelles contraintes pour contrôler la torsion et la vitesse angulaire des articulations, ce qui permet d'éviter les mouvements excessifs et indésirables.De plus, vous pouvez définir la cible des contraintes d'animation sur des nuds 3D afin, par exemple, d'étendre le bras d'un personnage et de le faire s'accrocher à une arme. L'approche modulaire de ce nouveau framework vous permet de combiner IK avec d'autres modificateurs et contraintes afin d'affiner vos animations procédurales directement dans le moteur. Une documentation est en cours d'élaboration afin de vous aider à tirer le meilleur parti du framework en fonction de votre cas d'utilisation.Les nuds disposent désormais d'un identifiant interne unique, ce qui permet au moteur de les suivre de manière fiable, même lorsque les scènes sont réorganisées ou refactorisées.Ce n'est p as parce que vous renommez ou déplacez un nud qu'il va soudainement oublier qui il est et d'où il vient. Jusqu'à présent, renommer des nuds ou modifier les hiérarchies de scènes pouvait parfois rompre les références dans des configurations complexes avec des scènes héritées ou instanciées. Grâce aux identifiants de nuds uniques, Godot suit et préserve les connexions, rendant la refactorisation plus sûre et moins sujette aux erreurs. Cela signifie que vous pouvez restructurer librement votre arborescence de scène sans craindre de vous retrouver avec des références invalides ou des comportements inattendus.Pour Godot, cette amélioration apparemment mineure marque un tournant en matière de robustesse à grande échelle et ouvre la voie à des projets de jeux plus importants et plus complexes ! Les identifiants de nuds uniques sont enregistrés et référencés dans les fichiers de scène. Pour bénéficier de cette modification, vous devez donc vous assurer que toutes vos scènes sont réenregistrées dans la version 4.6. Vous pouvez le faire via Projet > Outils > Mettre à niveau les fichiers du projet.Avec la nouvelle LibGodot, vous pouvez désormais intégrer le moteur directement dans vos propres applications. Au lieu d'exécuter Godot comme un exécutable séparé, vous pouvez contrôler le démarrage, gérer la boucle du moteur et l'intégrer de manière transparente dans des flux de travail personnalisés. Que vous développiez un éditeur spécialisé, une application hybride ou que vous intégriez Godot dans un système plus vaste, LibGodot vous offre la flexibilité nécessaire pour le faire fonctionner à votre façon ! La version initiale prend en charge Linux, Windows et macOS, et jette les bases d'intégrations plus approfondies et d'une prise en charge étendue des plateformes dans les...