Le moteur de jeu Godot 4.4 est disponible et apporte la physique Jolt native, l'édition en temps réel, un XR amélioré et bien plus encore.

Godot est un moteur de jeu multiplateforme, gratuit et open-source publié sous la licence permissive MIT. L'environnement de développement fonctionne sur de nombreuses plateformes, et peut s'exporter vers plusieurs autres. Il est conçu pour créer des jeux 2D et 3D pour PC, mobile, web et plateformes de réalité virtuelle, augmentée et mixte, et peut également être utilisé pour développer des logiciels autres que des jeux, y compris des éditeurs.La version 4.4 de Godot apporte plusieurs mises à jour importantes au moteur de jeu open-source, notamment l'intégration de Jolt Physics en tant que fonctionnalité native. La mise à jour permet l'édition interactive en temps réel dans le jeu et améliore le support XR pour Android. Le support Ubershader est ajouté pour améliorer la gestion des shaders, et les interactions physiques 3D sont plus fluides grâce à un nouveau support d'interpolation. Le mappage de tons AgX améliore l'éclairage et le rendu des couleurs, et diverses optimisations des performances améliorent les flux de travail 2D et 3D.D'autres améliorations incluent la prise en charge Linux des caméras de périphériques, l'alignement sur macOS et iOS, et une mise à jour des scripts .NET pour la compatibilité avec .NET 8.0. Le compresseur de textures Betsy accélère les processus d'importation, tandis que l'inspecteur permet désormais aux utilisateurs d'épingler leurs nœuds favoris pour une meilleure gestion.Parmi les autres fonctionnalités, on peut citer la prévisualisation de la caméra Picture-in-Picture, un backend de rendu Metal pour améliorer les performances de macOS, et la prise en charge des dictionnaires typés dans GDScript. La mise à jour introduit également de nouvelles fonctionnalités telles que l'accrochage d'objets 3D basé sur la physique, la compatibilité VR pour l'éditeur Godot sur les appareils Oculus, et une transition de Mono à .NET pour une meilleure prise en charge du langage C# et une compatibilité Android.Pensez-vous que cette mise à jour est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette version ?