Meta décide finalement de ne pas fermer sa plateforme de réalité virtuelle Horizon Worlds : la prise en charge de la VR se poursuivra, tandis que les nouveaux jeux seront exclusifs aux appareils mobiles

Dans un revirement inattendu, Meta est revenu sur sa décision de fermer Horizon Worlds, annonçant que la plateforme de réalité virtuelle (VR) resterait disponible sur ses casques VR « dans un avenir proche ». Cette décision survient à peine un jour après l'annonce de la fermeture du service. La société a confirmé que les jeux de réalité virtuelle existants resteraient accessibles, mais que les développements futurs se concentreraient sur le mobile, avec de nouveaux jeux exclusifs à l'application mobile Horizon Worlds.
Meta Horizon Worlds est un jeu multijoueur en ligne développé et édité par Meta Platforms. Les utilisateurs peuvent créer et publier des environnements et des jeux sur la plateforme. Horizon Worlds a été lancé en décembre 2021. Initialement conçu pour les casques de réalité virtuelle dans le cadre de la plateforme QuestVR, une version mobile a été lancée en septembre 2023. En février 2026, Meta a annoncé qu'elle séparerait Worlds de QuestVR afin de se concentrer principalement sur la version mobile.
Le 17 mars 2026, Meta a annoncé la fermeture d'Horizon Worlds, prévue pour juin, soit moins de cinq ans après son lancement, et ce, sur fond de pertes cumulées dépassant 80 milliards de dollars au sein de sa division Reality Labs depuis 2020. Dans ce contexte, le groupe a engagé une restructuration significative, marquée par des licenciements massifs et la fermeture de plusieurs studios de réalité virtuelle.
Au lendemain de l'annonce de la fermeture d'Horizon Worlds pour les casques de réalité virtuelle Quest, Meta a fait marche arrière. La société a déclaré le mercredi 18 mars que la plateforme de réalité virtuelle resterait disponible « dans un avenir proche ».
« Nous avons décidé, aujourdhui même en fait, de maintenir Horizon Worlds en service en réalité virtuelle pour les jeux existants, afin de répondre aux attentes des fans qui nous ont contactés », a déclaré Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, lors dune session de questions-réponses sur Instagram.
Meta avait annoncé le mardi d'avant qu'Horizon Worlds serait retiré du Quest Store à la fin du mois de mars 2026, puis définitivement supprimé des casques de réalité virtuelle le 15 juin. Après cette date, le jeu ne serait plus accessible que via son application mobile autonome, avait précisé la société.
Andrew Bosworth a déclaré dans son communiqué de suivi que les mondes développés avec le moteur de jeu Horizon Unity resteraient disponibles exclusivement en réalité virtuelle, et qu'aucun nouveau jeu ne serait ajouté au réseau social en réalité virtuelle.
« Nous consacrons l'essentiel de nos efforts au mobile et au moteur Meta Horizon qui y est utilisé », a déclaré Bosworth, ajoutant que l'application mobile concentrait déjà « l'essentiel de l'énergie des consommateurs et des créateurs ».
Horizon Unity a pris en charge Horizon Worlds depuis son lancement en 2021 jusqu'en septembre 2025, date à laquelle Meta a annoncé, lors de son événement annuel Connect, qu'il serait remplacé par le nouveau moteur Horizon Engine.
Selon Meta, Horizon Engine offre « des performances plus fluides, des graphismes plus nets et la capacité d'accueillir un public plus large ». Il permet de développer des jeux pour l'application mobile Horizon Worlds, lancée en 2023.
Horizon Worlds n'a pas réussi à s'imposer auprès du grand public. La plateforme n'avait jamais attiré plus de quelques centaines de milliers d'utilisateurs par mois, alors que la célèbre plateforme de jeux Roblox annonce régulièrement plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par jour.
Ces récents développements reflètent les tensions internes entourant la stratégie métavers de Meta. Après avoir accumulé plus de 70 milliards de dollars de pertes depuis 2020, le groupe a engagé une réévaluation de ses priorités. Lors d'une séance de questions-réponses sur Instagram, Andrew Bosworth s'est exprimé au sujet des récentes suppressions de postes chez Reality Labs, la division de l'entreprise dédiée aux projets de réalité virtuelle et de métavers.
Il a reconnu que si une grande partie du « pessimisme » entourant les ambitions de Meta dans le domaine du métavers était « exagérée », les coupes budgétaires chez Reality Labs étaient douloureuses. « Il y a là une réelle raison d'être triste », a-t-il déclaré, soulignant que de nombreux employés avaient travaillé sur des projets que Meta souhaitait commercialiser rapidement.
Source : Andrew Bosworth, directeur technique de Meta
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