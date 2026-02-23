3 0

à tous,Et Hop, une "Hype" de moins... Il va rejoindre la "Hype" Hyperloop (@Ruy2000, j'ai pas dit Musk), la "Hype" Voitures autonome Niveau 5, les "Robots-taxi", et tant d'autres avant, et j'en suis certains, tant d'autres à venir. Mais c'est toujours ça de prit :-)Mais qui a pu croire que ce genre de brol intéressaient les gens ? Certes, plusieurs veulent fuir LEUR réalité, mais ce ne sera pas avec le "Métabrol"... Bon, ils vont maintenant eux aussi foncer vers l'IA. Un concurrent de plus, qui gagnera cette "course" ? Moi, la question que je me pose, c'est où est la ligne d'arrivée de cette course ?Qui gagnera cette course ? Il y a toujours un premier, un second et une flopée de "petits" spécialisés dans une niche. Il en va ainsi de tous les produits lorsqu'ils deviennent "Mainstream", l'Histoire est bourré d'exemples. Coca-Cola/Pepsi et des petits, McDo/Burger King, et des petits, Windows/MacOS et des petits. Qu'en sera-t-il de l'IA, je n'en sais rien, juste qu'il n'y aura la place pour 2 grands, et ... des petits.Ce n'est que mon avis, basé sur l'Histoire des produits arrivés à maturité (ce que n'est pas encore le cas pour l'IA basé sur des LLM).BàV et Peace & Love.