Reality Labs, l'unité construisant le métavers de Meta, enregistre une perte de 4,53 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025

soit près de 70 milliards de dollars de pertes cumulées depuis fin 2020

Le métavers de Mark Zuckerberg : une initiative qui saigne des milliards

Le métavers : entre illusions prometteuses et réalités déconcertantes



Reality Labs est une division de Meta qui développe des logiciels de réalité virtuelle (RV) et de réalité augmentée (RA). Il est né sur les cendres d'Oculus VR. Elle développe actuellement Horizon Worlds, la plateforme de métavers du géant des réseaux sociaux. Mais les efforts de Reality Labs sont très peu convaincants et la division fait perdre énormément d'argent à Meta. Les rapports financiers de Meta font état de pertes colossales depuis au moins 2020.Le 30 juillet 2025, Meta a publié ses résultats du deuxième trimestre et a révélé que Reality Labs avait enregistré une perte d'exploitation de 4,53 milliards de dollars, tout en réalisant un chiffre d'affaires de 370 millions de dollars au cours de cette période. Les analystes prévoyaient que cette division afficherait une perte d'exploitation de 4,99 milliards de dollars au deuxième trimestre, tout en générant un chiffre d'affaires de 381 millions de dollars.Reality Labs supervise la gamme de casques de réalité virtuelle Quest, ainsi que les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta , développées en collaboration avec le géant franco-italien de la lunetterie EssilorLuxottica. Meta souhaite que Reality Labs crée des produits de pointe similaires au prototype de lunettes de réalité augmentée Orion dévoilé en 2024. Meta espère qu'Orion pourrait servir de base à une nouvelle plateforme informatique immersive, le métavers.Mais le développement de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et d'autres nouveaux appareils est une entreprise coûteuse, Reality Labs ayant enregistré près de 70 milliards de dollars de pertes cumulées depuis fin 2020. Ce qui est colossal. En avril, Meta a déclaré que Reality Labs avait enregistré une perte d'exploitation de 4,2 milliards de dollars au cours du premier trimestre, tout en réalisant un chiffre d'affaires d'affaires de 412 millions de dollars.En avril, Meta a également licencié des développeurs travaillant sur des jeux de réalité virtuelle . Selon plusieurs rapports, plus de 100 employés impliqués dans le développement de jeux Oculus Studios sur le casque de réalité virtuelle Quest ont été licenciés. « Ces changements ont pour but d'aider les studios à travailler plus efficacement sur les futures expériences de réalité mixte pour notre public grandissant », avait expliqué le géant de Melon Park.Durant l'édition 2021 de la conférence Facebook Connect, l'entreprise a annoncé qu'elle s’appellerait désormais Meta. Comme Google l'avait fait auparavant en présentant Alphabet, Meta est la société mère des entreprises Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger et Oculus (Reality Labs). « Notre marque était trop liée à un seul de nos services et ne reflétait pas tout ce que nous faisons », avait expliqué à l'époque le PDG du groupe, Mark Zuckerberg.« Ce nouveau nom marque notre nouvel objectif : aider à donner vie au métavers », avait-il ajouté. Depuis, Meta a misé sur le développement du métavers comme le futur d’Internet. À travers Reality Labs, Meta injecte des milliards de dollars dans cette vision. Reality Labs englobe la recherche et le développement de technologies immersives, y compris les casques Quest, les lunettes connectées et diverses autres initiatives en matière d'informatique spatiale.Cependant, malgré des avancées technologiques notables, Reality Labs peine à générer des revenus suffisants pour compenser les investissements. L'entreprise a accumulé près de 70 milliards de dollars de pertes depuis fin 2020, ce qui soulève des questions sur la viabilité à court et moyen terme de cette stratégie. La rentabilité du projet suscite des doutes . « Il y aura d'autres moyens pour Meta de monétiser son investissement à l'avenir, mais cela semble très coûteux, comme un produit d'appel à court terme », a déclaré Anshel Sag, analyste chez Moor Insights & Strategy. « La réalité augmentée est une technologie très coûteuse à développer et je pense que la majeure partie de l'argent dépensé dans Reality Labs l'est pour des efforts de réalité augmentée ».Selon un ancien responsable de Reality Labs, atteindre les objectifs en matière de ventes et d'utilisateurs n'est qu'une petite partie du puzzle. « Si leurs pertes augmentent et que les ventes augmentent, la question qu'ils doivent se poser est pourquoi le matériel coûte si cher à fabriquer et pourquoi ils ne travaillent pas plus dur pour réduire les coûts. Ils n'ont pas encore trouvé le moyen de rendre cette activité rentable et n'en sont même pas proches ».Le métavers a fait l'objet d'un battage médiatique intense après que la pandémie de Covid-19 a déclenché la plus grande expérience de télétravail à l'échelle planétaire. Le concept avait été présenté comme l’avenir d’Internet : un monde virtuel immersif où l’on pourrait travailler, socialiser, acheter, jouer, apprendre. Mais en pratique, la technologie nécessaire (casques confortables, connexion ultra rapide, graphismes convaincants…) n’est pas encore prête.Le phénomène du recrutement de "chief metaverse officers" a également vu le jour, illustrant une vague d'excitation autour de ce secteur. En 2022, de nombreux PDG ont exprimé leur désir de renforcer leur équipe dédiée au métavers. Mais l'absence de consensus sur la définition du métavers a entraîné des incohérences dans les rôles et les responsabilités, rendant difficile la mise en œuvre de stratégies efficaces. Beaucoup se tournent désormais vers l'IA.Aujourd'hui, nombre de ceux qui étaient chargés de développer le métavers cherchent à se réinventer ou se retrouvent sans emploi . Pratik Thakar, qui était chargé du contenu métavers chez Coca-Cola, a été réaffecté au poste de responsable mondial de l'IA générative de l'entreprise en août 2023.Simultanément, Michael White, qui avait dirigé les initiatives métavers de Disney en 2022, a quitté l'entreprise suite à la fermeture de sa division dédiée. Quelques jours plus tard, Disney a annoncé la création d'une nouvelle « task force » axée sur l'IA. Dans le sillage du départ de Robert Triefus de Gucci, la marque a également annoncé une collaboration avec Christie's pour son premier projet d'IA générative. De nombreux projets ont été abandonnés.La méfiance envers des entreprises telles que Facebook complique encore la situation. Avec seulement 15 % des Français prêts à lier leur compte à des profils numériques dans ces environnements, la faible confiance du public nécessite un changement fondamental pour susciter l'engagement autour du métavers. Une meilleure pédagogie autour des technologies émergentes s'avère essentielle pour clarifier leur potentiel et apaiser les craintes.Les investissements sont désormais tournés vers l'IA générative. Meta investit massivement dans cette technologie et se montre très agressif dans la guerre des talents. Pour illustrer ce changement radical, les données de Bloomberg montrent qu'au dernier trimestre 2022, seulement deux mentions du métavers ont été relevées lors des appels de résultats des entreprises du S&P 500. En revanche, au premier trimestre 2023, l'IA a été évoquée 1 073 fois.Source : Meta Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des colossales de la division Reality Labs de Meta ?Selon vous, le métavers de Meta sera-t-il un jour une réalité ? Pourquoi ?