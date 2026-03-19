Horizon Worlds marquait la grande incursion de Meta dans le métavers, cette vision dun environnement entièrement virtuel inspirée du roman « Snow Crash » de Neal Stephenson. Lentreprise croyait tellement en ce projet quelle a changé son nom, passant de Facebook à Meta, afin de soutenir ses initiatives dans le domaine de la réalité virtuelle. Cependant, le métavers n'a pas tenu ses promesses ; il s'est révélé être un véritable gouffre financier.
Horizon Worlds est l'un des services de réalité virtuelle les moins populaires du marché, à en juger par le flot de commentaires négatifs sur le projet. Il a été largement tourné en dérision dès son annonce, notamment en raison d'un lancement chaotique. Les avatars des joueurs n'avaient pas de jambes et ressemblaient à des monstres au regard vide, à tel point que le propre avatar de Mark Zuckerberg, PDG de Meta, est devenu un mème populaire.
Presque dès son lancement, Horizon Worlds s'est principalement peuplé d'enfants. Or, une bande de gamins hurlants qui se lancent des beignets virtuels ne constitue pas la base d'utilisateurs la plus stable ni la plus rentable. Meta a injecté des milliards de dollars dans le service, concluant des partenariats prestigieux avec d'autres marques et artistes pour organiser des concerts virtuels d'Imagine Dragons et de Coldplay. Cela dit, le résultat est un fiasco.
Malgré tout ce faste, Horizon Worlds de Meta a toujours été moins populaire que VRChat, le service social concurrent que les utilisateurs semblent suffisamment apprécier pour y assister à des raves virtuelles et à des élections présidentielles. Environ cinq ans après son lancement, Meta décide de jeter l'éponge.
Meta renonce au métavers et ferme sa plateforme Horizon Worlds
Meta a envoyé un e-mail à tous les utilisateurs dHorizon Worlds pour leur annoncer que cet univers social en réalité virtuelle prendrait officiellement fin sur ses casques VR Quest. À compter du 31 mars, Horizon Worlds ne sera plus disponible dans la boutique Quest. Plusieurs avantages spécifiques à Horizon, notamment les Meta Credits, les avatars, certains vêtements numériques et les achats effectués dans l'univers virtuel, seront aussi supprimés.
Les mondes virtuels fermeront définitivement le 15 juin, après quoi le service ne sera disponible que sur plateforme mobile. Cette décision intervient après que Meta a procédé en février à des suppressions de postes au sein de Reality Labs, licenciant environ 10 % des employés de son département de réalité virtuelle.
Envoyé par Meta
Alors que Meta se concentre désormais sur l'IA générative et ses lunettes connectées Ray-Ban, le géant des réseaux a considérablement réduit ses investissements dans ses divisions dédiées au métavers, allant jusqu'à suspendre les mises à jour de services très populaires tels que Supernatural Fitness.
Échec spectaculaire du métavers du Meta : une issue prévisible ?
Meta n'abandonne pas totalement la réalité virtuelle, mais a annoncé son intention de créer « un écosystème pour les développeurs tiers ». L'entreprise a investi 150 millions de dollars dans les développeurs de réalité virtuelle en 2025. Mais cela semble superficiel étant donné que l'entreprise a fermé trois studios de réalité...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.