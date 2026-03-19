IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

La plateforme de réalité virtuelle Horizon Worlds de Meta fermera ses portes en juin, moins de cinq ans après son lancement
Et plus de 80 milliards de dollars engloutis dans des promesses illusoires

Le , par Mathis Lucas
359 commentaires

0PARTAGES

1  0 
Le métavers de Meta est un fiasco patent. La division Reality Labs de Meta qui développe le métavers a accumulé 80 milliards de pertes depuis 2020, sans résultat probant. L'entreprise a ensuite licencié plus de 1 500 employés en janvier et fermé ses studios internes de réalité virtuelle. Horizon Worlds avait décidé le mois dernier d'abandonner la réalité virtuelle afin de se concentrer pleinement sur la version mobile de la plateforme. Mais Meta choisit finalement de fermer Horizon Worlds le 15 juin 2026. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à rationaliser l'activité de réalité virtuelle qui a donné son nom à l'entreprise.

Horizon Worlds marquait la grande incursion de Meta dans le métavers, cette vision dun environnement entièrement virtuel inspirée du roman « Snow Crash » de Neal Stephenson. Lentreprise croyait tellement en ce projet quelle a changé son nom, passant de Facebook à Meta, afin de soutenir ses initiatives dans le domaine de la réalité virtuelle. Cependant, le métavers n'a pas tenu ses promesses ; il s'est révélé être un véritable gouffre financier.

Horizon Worlds est l'un des services de réalité virtuelle les moins populaires du marché, à en juger par le flot de commentaires négatifs sur le projet. Il a été largement tourné en dérision dès son annonce, notamment en raison d'un lancement chaotique. Les avatars des joueurs n'avaient pas de jambes et ressemblaient à des monstres au regard vide, à tel point que le propre avatar de Mark Zuckerberg, PDG de Meta, est devenu un mème populaire.


Presque dès son lancement, Horizon Worlds s'est principalement peuplé d'enfants. Or, une bande de gamins hurlants qui se lancent des beignets virtuels ne constitue pas la base d'utilisateurs la plus stable ni la plus rentable. Meta a injecté des milliards de dollars dans le service, concluant des partenariats prestigieux avec d'autres marques et artistes pour organiser des concerts virtuels d'Imagine Dragons et de Coldplay. Cela dit, le résultat est un fiasco.

Malgré tout ce faste, Horizon Worlds de Meta a toujours été moins populaire que VRChat, le service social concurrent que les utilisateurs semblent suffisamment apprécier pour y assister à des raves virtuelles et à des élections présidentielles. Environ cinq ans après son lancement, Meta décide de jeter l'éponge.

Meta renonce au métavers et ferme sa plateforme Horizon Worlds

Meta a envoyé un e-mail à tous les utilisateurs dHorizon Worlds pour leur annoncer que cet univers social en réalité virtuelle prendrait officiellement fin sur ses casques VR Quest. À compter du 31 mars, Horizon Worlds ne sera plus disponible dans la boutique Quest. Plusieurs avantages spécifiques à Horizon, notamment les Meta Credits, les avatars, certains vêtements numériques et les achats effectués dans l'univers virtuel, seront aussi supprimés.

Les mondes virtuels fermeront définitivement le 15 juin, après quoi le service ne sera disponible que sur plateforme mobile. Cette décision intervient après que Meta a procédé en février à des suppressions de postes au sein de Reality Labs, licenciant environ 10 % des employés de son département de réalité virtuelle.

Citation Envoyé par Meta


Meta Horizon Worlds : À compter du 31 mars 2026, Horizon Worlds et Events ne seront plus disponibles dans la boutique de Quest. De plus, les mondes Horizon Central, Events Arena, Kaiju et Bobber Bay ne seront plus disponibles en réalité virtuelle. Vous pourrez toutefois continuer à accéder à vos autres mondes préférés en réalité virtuelle jusqu'au 15 juin 2026, date à laquelle l'application Horizon Worlds sera supprimée de Quest et les mondes ne seront plus disponibles en réalité virtuelle. Après le 15 juin, vous pourrez accéder à tous vos mondes préférés optimisés pour mobile via l'application mobile Meta Horizon.

Hyperscape Capture, une fonctionnalité bêta récemment ajoutée qui permet aux propriétaires de casques Quest de capturer, de partager et de se rendre visite dans des scans 3D détaillés de lieux réels, est également supprimée d'Horizon Worlds. Meta précise que les utilisateurs pourront toujours capturer et visualiser des Hyperscapes, mais « le partage, l'invitation et l'expérience collaborative d'Hyperscapes avec d'autres ne seront plus pris en charge ».

Alors que Meta se concentre désormais sur l'IA générative et ses lunettes connectées Ray-Ban, le géant des réseaux a considérablement réduit ses investissements dans ses divisions dédiées au métavers, allant jusqu'à suspendre les mises à jour de services très populaires tels que Supernatural Fitness.

Échec spectaculaire du métavers du Meta : une issue prévisible ?

Meta n'abandonne pas totalement la réalité virtuelle, mais a annoncé son intention de créer « un écosystème pour les développeurs tiers ». L'entreprise a investi 150 millions de dollars dans les développeurs de réalité virtuelle en 2025. Mais cela semble superficiel étant donné que l'entreprise a fermé trois studios de réalité...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

359 commentaires
Commenter Signaler un problème