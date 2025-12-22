Les Indie Game Awards disqualifient Clair Obscur: Expedition 33, un jeu JRPG français, des prix du jeu de l'année et du meilleur nouveau jeu en raison de l'utilisation de l'IA générative

Clair Obscur: Expedition 33 a remporté les prix du jeu de l'année et du meilleur nouveau jeu lors des Indie Game Awards, mais les équipes du développeur Sandfall Interactive et de l'éditeur Kepler Interactive n'ont pas pu célébrer longtemps cette victoire. Quelque jours plustard, les Indie Game Awards ont retiré les récompenses décernées à Clair Obscur en raison de l'inclusion d'éléments générés par l'IA lors du lancement, qui ont été rapidement supprimés par un patch.
Clair Obscur: Expedition 33 est un jeu vidéo de rôle français développé par Sandfall Interactive et publié par Kepler Interactive, sorti le 24 avril 2025 sur Microsoft Windows, Xbox Series et PlayStation 5. L'intrigue se déroule dans un univers sombre et fantastique aux traits inspirés de la Belle Époque, dans lequel plusieurs jeunes adultes tentent d'arrêter une entité : la Peintresse. Chaque année, cette dernière inscrit un nombre de plus en plus petit sur un monolithe géant au loin ; à ce moment, toute personne ayant cet âge-là ou plus disparait, « gommée ».
Clair Obscur: Expedition 33 reçoit un excellent accueil critique et s'écoule à un million d'exemplaires dans les trois jours suivant son lancement, à plus de deux millions en 12 jours puis à 3,3 millions un mois après sa sortie. En octobre, le jeu a bénéficié d'une mise à jour majeure qui a ajouté un tout nouvel « environnement jouable » au JRPG français tant apprécié, ainsi que des combats de boss supplémentaires et bien plus encore, alors que le développeur Sandfall Interactive célèbre les cinq millions d'exemplaires vendus du jeu.
Comme indiqué sur la page FAQ des Indie Game Awards, l'organisation déclare que « les représentants de Sandfall Interactive ont confirmé qu'aucune IA générative n'avait été utilisée dans le développement de Clair Obscur : Expedition 33 » lorsque le jeu a été soumis pour être pris en considération pour les récompenses. « Sandfall Interactive ayant confirmé l'utilisation d'éléments artistiques générés par l'IA dans la production le jour de la première des Indie Game Awards 2025, Clair Obscur: Expedition 33 est disqualifié de sa nomination. » Bien que les éléments générés par l'IA aient été corrigés, leur inclusion initiale a suffi aux Indie Game Awards pour disqualifier Clair Obscur: Expedition 33 et lui retirer ses récompenses.
[TWITTER]<blockquote class="bluesky-embed" data-bluesky-uri="at://did:plc:hbkraazgwbkh2fmbptgr3yti/app.bsky.feed.post/3magufzccy22i" data-bluesky-cid="bafyreigwdw5iwm2iojwzodusm5l6taqldvuqpnuyrc2miidgks6zhwflz4" data-bluesky-embed-color-mode="system"><p lang="en">The IGAs Nomination Committee is officially retracting Debut Game and Game of the Year, awarding both categories to new recipients. Additionally, we are retracting one of the Indie Vanguard recipients.
Full details can be found in our FAQ under Game Eligibility: www.indiegameawards.gg/faq<br><br><a href="https://bsky.app/profile/did:plc:hbkraazgwbkh2fmbptgr3yti/post/3magufzccy22i?ref_src=embed">[image or embed]</a></p>— The Indie Game Awards (<a href="https://bsky.app/profile/did:plc:hbkraazgwbkh2fmbptgr3yti?ref_src=embed">@indiegameawards.gg</a> <a href="https://bsky.app/profile/did:plc:hbkraazgwbkh2fmbptgr3yti/post/3magufzccy22i?ref_src=embed">20 décembre 2025 à 21:45</a></blockquote><script async src="https://embed.bsky.app/static/embed.js" charset="utf-8"></script>[/TWITTER]
Des citations de François Meurisse, de Sandfall Interactive, datant du début de l'année ont fait le tour des réseaux sociaux, dans un contexte médiatique marqué par l'utilisation de l'IA générative dans les jeux vidéo, déclenché par les commentaires de Swen Vincke, de Larian Studios, qui a déclaré que Larian utilisait des outils d'IA pour développer le prochain Divinity. Sandfall Interactive avait précédemment admis avoir utilisé l'IA générative dans le développement de Clair Obscur. En juin, le journal espagnol El País a publié un article comprenant une interview réalisée à l'occasion du lancement de Clair Obscur, dans laquelle Meurisse admettait que Sandfall avait utilisé une quantité minimale d'IA générative sous une forme ou une autre pendant le développement du jeu.
« Nous avons utilisé un peu d'IA, mais pas beaucoup », a-t-il déclaré. « L'essentiel est que nous savions très clairement ce que nous voulions faire et où investir nos efforts. Et, bien sûr, la technologie nous a permis de faire des choses qui étaient impensables il n'y a pas si longtemps. »
Clair Obscur: Expedition 33 a été lancé avec ce que certains soupçonnaient être des textures générées par l'IA qui ont ensuite été remplacées par des ressources personnalisées dans un patch rapide cinq jours après la sortie. Les utilisateurs ont repéré les ressources IA, mais leur existence n'était pas très répandue. Sandfall et Clair Obscur n'ont pas suscité autant de réactions négatives que, par exemple, 11 Bit Studios pour The Alters, qui comprenait également des éléments d'arrière-plan générés par l'IA.
Pour l'instant, les Indie Game Awards récompensent deux autres jeux dans les catégories remportées par Clair Obscur, les prix « allant au jeu le mieux classé dans sa catégorie respective », selon une explication sur son site web. Le prix du meilleur jeu débutant sera décerné à Sorry We're Closed, tandis que le prix du jeu de l'année des Indie Game Awards sera attribué à Blue Prince. Les discours de remerciement des développeurs de ces deux jeux devraient être diffusés début 2026.
Cette décision intervient alors que l'industrie du jeu vidéo est enthousiasmée par les promesses de l'IA générative. Les entreprises telles que Microsoft et Electronic Arts investissent massivement dans les outils d'IA. Elles visent à utiliser l'IA dans le développement de jeux et à remplacer des artistes et des acteurs. Matt Shumer, investisseur dans la technologie, estime que l'IA est l'avenir du développement du jeu vidéo. Il a déclaré : « les jeux IA vont être incroyables ». À en juger par son message, il semblait convaincu que la vidéo jointe illustrerait le caractère inévitable d'un magnifique avenir avec l'IA. Mais le rendu de la démo générée par l'IA est très chaotique, suscitant une vague de critiques acerbes et montrant que la technologie est loin d'être à la hauteur.
Les témoignages des employés confirment cette vérité cachée : l'IA donne plus de travail aux salariés - et non moins. Ces outils produisent souvent des résultats erronés ou incohérents, obligeant les développeurs à passer plus de temps à corriger les erreurs quà innover. Cela annule les gains de productivité attendus et peut même coûter plus cher que de faire le travail sans l'IA. Par exemple, Electronic Arts intègre de manière agressive l'IA, notamment son chatbot ReefGPT, afin d'automatiser le développement de jeux et de réduire les coûts. Cependant, les outils expérimentaux d'IA provoquent des erreurs de codage et des « hallucinations », ce qui augmente la charge de travail et l'anxiété des employés dans un contexte de licenciements dans le secteur. L'impact global de l'IA sur le jeu vidéo reste incertain malgré les investissements continus.
Source : La page FAQ des Indie Game Awards
