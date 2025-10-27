Matt Shumer est le PDG d'HyperWrite, une entreprise qui propose des outils d'IA de pointe tels que « Team Member Praise Generator » et « AI Sympathy Message Generator by HyperWrite for Heartfelt Cards ». Dans un récent billet publié sur X (ex-Twitter), Matt Shumer a déclaré : « les jeux IA vont être incroyables ». À en juger par son message, il semblait convaincu que la vidéo jointe illustrerait le caractère inévitable de notre magnifique avenir IA.
Toutefois ce que Matt Shumer a mis en ligne était une maquette embarrassante et incohérente, générée par l'IA, d'un jeu de tir factice qui donne l'impression de pouvoir déclencher de nouvelles formes de psychose si on la regarde assez longtemps. « C'est un kaléidoscope mouvant de bouillie IA qui n'est étonnant que par la clarté avec laquelle il montre que les plus grands promoteurs de l'IA fonctionnent selon des normes différentes », a écrit un critique.
La vidéo de Matt Shumer montre un gameplay à la première personne : un soldat saute d'un hélicoptère dans une rue du centre-ville de Manhattan, sauf qu'il atterrit sous une pluie inexplicable d'éclats de verre, comme s'il venait de briser une fenêtre. Il sort ensuite une sorte de MP5 équipée de deux viseurs métalliques et vide son chargeur en l'air. Mais l'univers est incompréhensible, et le texte sur les bâtiments et les objets change de manière aléatoire.
Les tirs du soldat produisent un nuage d'étincelles et de débris à quelques centimètres du canon de l'arme, comme s'il avait tiré à bout portant directement dans un mur. Il avance dans la rue avec son escouade. Des balles traçantes sifflent, tirées par personne. Le groupe passe devant un établissement qui, selon l'enseigne que vous regardez, est soit « DELI », « DELE » ou « DEE ». L'interface passe brusquement à un menu de choix narratifs.
Le menu propose des options telles que « sauter dans le métro », « suivre le bus sur Broadway » ou « escalader l'escalier de secours ». Vous vous retrouvez donc soudainement dans un jeu où vous devez choisir votre propre aventure. Les incohérences se sont enchaînées tout le long de la vidéo de démonstration.
La vidéo de démonstration a suscité une vague de critiques acerbes
La vidéo a été critiquée pour son incohérence et ses visuels absurdes. Comme l'a souligné un critique : « Mec, c'est vraiment nul ». Mais après que la vidéo a suscité une vague de mépris, Matt Shumer a ajouté que « les gens passaient à côté de l'essentiel » dans des démonstrations comme la sienne. Plus précisément, Matt Shumer soutient que « sa vidéo de démonstration illustre le potentiel créatif de l'IA générative dans le développement de jeux vidéo ».
Il a déclaré : « Ce ne sont pas des produits finis... ce sont des aperçus de ce qui va arriver. Est-ce un jeu AAA aujourd'hui ? Bien sûr que non. Les jeux basés sur l'IA seront-ils incroyables dans 5 ans ? Absolument ». Cependant, les critiques soutiennent le contraire, soulignant les limites de l'IA générative.
Le problème avec les aperçus du futur, c'est que par définition, ils ne sont pas définitifs. Ainsi, là où certains enthousiastes voient un tremplin dans le progrès technologique, d'autres voient une nouvelle démo que les avancées de l'IA ne promettent que la production de bêtises de plus en plus jolies.
Matt Schumer promeut depuis longtemps l'IA générative comme un outil de créativité et d'innovation. Sa société HyperWrite développe des assistants de rédaction génératifs, et il considère que des systèmes similaires façonneront l'avenir des médias interactifs. Si les jeux générés par l'IA restent primitifs, des expériences comme celle-ci soulignent l'intérêt croissant des acteurs pour les divertissements créés par des machines dans l'ensemble du secteur.
Les jeux générés par l'IA sont vivement critiqués par les utilisateurs
Au début de l'année, Microsoft a dévoilé le modèle de langage MUSE, capable de générer des images, des scènes et des scénarios pour le développement de jeux vidéo. Microsoft décrit MUSE comme le premier « modèle d'action mondiale et humaine » (WHAM) et estime qu'il constitue une percée dans le domaine de l'idéation de jeux vidéo. Il a été entraîné sur un ensemble de données équivalent à sept années de gameplay du titre Xbox Bleeding Edge.
MUSE se base ensuite sur ces données pour générer de nouveaux scénarios de jeu. Microsoft a déclaré que MUSE est disponible sur Hugging Face et Azure AI Foundry, et de futures expériences d'IA interactives sont prévues. Cependant, le modèle a été vivement critiqué dans la communauté et les joueurs.
Les éditeurs de jeux s'intéressent de plus en plus à ces outils. Lobjectif de MUSE est ambitieux : améliorer et accélérer le processus de développement en générant automatiquement des assets, des animations et même des éléments de gameplay. Toutefois, cette technologie ne fait pas lunanimité. Au contraire, elle soulève une vague dindignation parmi les développeurs et artistes qui y voient une menace pour leur métier et la qualité des jeux à venir.
David Goldfarb, développeur de jeux de longue date et fondateur du studio de développement The Outsiders, a déclaré en réponse à la nouvelle : « Fuck this shit ». Il a ajouté : « le problème principal est que nous sommes en train de perdre l'artisanat. Lorsque nous nous appuyons sur ces outils, nous donnons implicitement le pouvoir à une classe de personnes qui les possèdent et qui se fichent éperdument de la façon dont ils remodèlent nos vies ».
David Goldfarb déclare qu'il ne croit pas que l'IA générative soit une bonne chose pour les jeux vidéo, « car les personnes qui la promeuvent le font pour réduire les dépenses d'investissement et, qu'elles le veuillent ou non, elles privent effectivement de leurs droits et dévaluent des millions d'années collectives d'efforts esthétiques de la part des développeurs de jeux et des artistes ». De nombreux développeurs trouvent ces outils d'IA inacceptables.
Les outils d'IA augmentent la charge de travail des développeurs
Electronic Arts intègre de manière agressive l'IA, notamment son chatbot ReefGPT, afin d'automatiser le développement de jeux et de réduire les coûts. Cependant, les outils expérimentaux d'IA provoquent des erreurs de codage et des « hallucinations », ce qui augmente la charge de travail et l'anxiété des employés dans un contexte de licenciements dans le secteur. L'impact global de l'IA sur le jeu vidéo reste incertain malgré les investissements continus.
Chez Electronic Arts, la direction a passé ces dernières années à encourager ses quelque 15 000 employés à utiliser l'IA pour pratiquement tout, des projets créatifs tels que la création de codes et de concepts artistiques aux tâches managériales comme la rédaction de scripts de conversations avec des subordonnés directs sur des sujets sensibles tels que les salaires et les promotions. Dans certains cas, la société impose et contrôle l'utilisation de ces outils.
Electronic Arts a de grands projets pour l'IA. En 2024, l'entreprise a présenté ses outils d'IA, montrant un scénario dans lequel les utilisateurs pouvaient « créer » un jeu grâce à des invites d'IA. Les utilisateurs tapent ce qu'ils veulent voir dans le jeu, et le chatbot le rend en temps réel, en ajustant la conception des niveaux, les armes et les règles. Lors de la démonstration, l'entreprise a déclaré avoir plus de 100 projets d'IA actifs en cours de développement.
Cependant, un rapport suggère que son système ReefGPT est loin d'être aussi performant que la démonstration présentée au public. Cette technologie est encore au stade expérimental, et ses limites n'ont pas encore été correctement testées. Ces tests sont effectués en temps réel pendant les heures de travail, ce qui coûte à l'entreprise du temps et de l'argent supplémentaires, car les employés doivent résoudre les problèmes que l'IA leur pose.
Le rapport souligne une tension palpable entre les développeurs d'Electronic Arts et les directives de la direction concernant l'IA. Des sources ont déclaré à la publication que ReefGPT, avait écrit un code erroné qui avait causé des problèmes aux développeurs. En outre, l'une des principales sources d'inquiétude des travailleurs est le sentiment omniprésent qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe, notamment en formant leur remplaçant, l'IA.
Des humains sont embauchés pour nettoyer le code écrit par l'IA
Avec l'essor d'outils d'IA tels que ChatGPT, il est désormais possible de décrire un programme en langage naturel (français par exemple) et de demander au modèle d'IA de le traduire en code fonctionnel. Andrej Karpathy, ancien chercheur d'OpenAI, a donné un nom à cette pratique : le « vibe coding ». Cette pratique gagne rapidement du terrain dans les milieux technologiques. Et Google a même déclaré que 25 % de son code est généré par l'IA.
Le vibe coding attire l'attention parce qu'elle pourrait abaisser la barrière à l'entrée de la création de logiciels. Mais des questions subsistent quant à la capacité de cette approche à produire de...
