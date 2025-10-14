Clair Obscur : Expedition 33, un jeux JRPG français créé par des anciens d'Ubisoft, dépasse les 5 millions d'exemplaires vendus avec un score de satisfaction extrêmement positif

Merci de la part de Sandfall Interactive !



Chers explorateurs,



En avril, nous avons sorti Clair Obscur : Expedition 33.



Cinq mois plus tard, nous avons vendu 5 millions d'exemplaires dans le monde entier !



De plus, la bande originale de Clair Obscur : Expedition 33, composée par Lorien Testard, a désormais dépassé les 333 millions d'écoutes depuis sa sortie !



Nous avons été complètement submergés par le soutien constant de tant d'entre vous. Vos illustrations, vos histoires, vos cosplays et votre créativité sans limite ont été appréciés et admirés par nous tous.



Nous ne pourrions être plus reconnaissants, du fond du cur, merci.



Mise à jour à venir



Pour célébrer cette étape importante, nous travaillons sur une mise à jour du jeu pour toutes les plateformes qui comprendra plusieurs ajouts et mises à jour en guise de REMERCIEMENT !



Un nouvel environnement jouable, qui emmène les personnages de l'Expédition 33 dans un tout nouveau lieu avec de nouveaux ennemis à affronter et des surprises à découvrir.

De nouveaux combats de boss difficiles à surmonter pour les joueurs avancés.

De nouveaux costumes pour chaque membre de l'Expédition, offrant encore plus d'options de personnalisation aux joueurs tout au long de leur aventure.

De nouvelles localisations du texte et de l'interface utilisateur en tchèque, ukrainien, espagnol latino-américain, turc, vietnamien, thaï et indonésien, portant le nombre total de langues prises en charge à 19.

Et bien d'autres choses encore à venir...

Nous avons passé des années à travailler sur le projet de nos rêves, et savoir qu'il a trouvé un écho aussi fort auprès des fans du monde entier est à la fois merveilleux et bouleversant.



Nous sommes maintenant impatients de vous présenter le fruit de notre travail !



Pour ceux qui viendront après nous.



Merci.

Clair Obscur: Expedition 33 est un jeu vidéo de rôle français développé par Sandfall Interactive et publié par Kepler Interactive, sorti le 24 avril 2025 sur Microsoft Windows, Xbox Series et PlayStation 5. L'intrigue se déroule dans un univers sombre et fantastique aux traits inspirés de la Belle Époque, dans lequel plusieurs jeunes adultes tentent d'arrêter une entité : la Peintresse. Chaque année, cette dernière inscrit un nombre de plus en plus petit sur un monolithe géant au loin ; à ce moment, toute personne ayant cet âge-là ou plus disparait, « gommée ».Clair Obscur: Expedition 33 reçoit un excellent accueil critique et s'écoule à un million d'exemplaires dans les trois jours suivant son lancement, à plus de deux millions en 12 jours puis à 3,3 millions un mois après sa sortie. Récemment, le jeu va bénéficier d'une mise à jour majeure qui ajoutera un tout nouvel « environnement jouable » au JRPG français tant apprécié, ainsi que des combats de boss supplémentaires et bien plus encore, alors que le développeur Sandfall Interactive célèbre les cinq millions d'exemplaires vendus du jeu.Dans un nouveau communiqué de presse du studio et de l'éditeur Kepler Interactive, il a été confirmé que la mise à jour est actuellement en cours de développement pour toutes les plateformes, mais aucune date précise n'a encore été annoncée. Il semble que le principal changement concerne la nouvelle zone, qui emmènera « les personnages d'Expedition 33 dans un tout nouvel endroit où ils devront affronter de nouveaux ennemis et découvrir de nouvelles surprises ».On ne sait pas encore si cette zone sera liée aux nouveaux combats de boss « difficiles » pour les joueurs avancés, mais il ne fait aucun doute que les fanatiques du buildcrafting seront impatients de détourner leur attention du pauvre Simon pour se concentrer sur une nouvelle cible. Reste à voir si ces boss seront encore plus difficiles que les boss actuels de fin de jeu.Chaque membre du groupe recevra également de nouveaux costumes, si vous pouvez vous résoudre à retirer les tenues Baguette tant appréciées, tandis que le nombre de langues prises en charge par le JRPG augmentera grâce à la localisation prochaine du texte et de l'interface utilisateur en turc, vietnamien, thaï, indonésien, ukrainien, tchèque et espagnol latino-américain. Il y aura apparemment « encore plus de surprises pour les fans ».Dans une déclaration, le directeur créatif Guillaume Broche affirme que «», ajoutant : «Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?