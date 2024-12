Une avalanche de licenciements

Sigh. Last year, gross reported video game layoffs were up 24% from the prior year, which had also been a record for layoffs



2024 is now +40% higher, and more seem due be end of the year. I really did not think the year would be this bad.



Not net of hiring, which is more than…

Pour les développeurs indépendants, en particulier, la menace qui pèse sur leur existence est considérable

Arkane Austin, 2006-2024.

Roll7, 2008-2024.

Tango Gameworks, 2010-2024.

Volition Inc. 1993-2023

London Studio, 2002-2024.

“We love you. We miss you. We hate money.”



An electronic billboard from New Blood Interactive in downtown LA mourns the closure of Arkane Austin, Tango Gameworks, Roll7, Sony’s London Studio, Volition and more



“Gone but not forgotten” pic.twitter.com/1zCeD4KEEw — Stephen Totilo (@stephentotilo) June 7, 2024

Le spectre de Gamergate refait surface

Un avenir incertain

Pour les créateurs de jeux vidéo, 2024 a été une année de survie. Lors de la conférence annuelle des développeurs de jeux, en mars, « Survive till '25 » a été l'incantation de cette année, invoquée pour maintenir le moral des troupes. D'autres se sont contentés de hurler, alors que les licenciements dans l'industrie atteignaient des sommets et que les développeurs se retrouvaient attaqués en ligne pour conspiration.La spirale négative a débuté avec des annonces de réductions massives d'effectifs chez plusieurs grands éditeurs et studios de développement. Des entreprises autrefois prospères, telles que Blizzard, Ubisoft et même des géants comme Microsoft, ont procédé à des licenciements à grande échelle, invoquant une conjoncture économique difficile et des changements dans les priorités stratégiques. Ces décisions ont laissé des milliers de développeurs sans emploi, alimentant une vague de mécontentement et d'incertitude quant à l'avenir de l'industrie.Alors que les revenus du secteur atteignent des sommets grâce à des franchises lucratives et des microtransactions omniprésentes, le contraste avec ces licenciements a alimenté des accusations de mauvaise gestion et d'avidité corporative. De nombreux observateurs s'interrogent sur la durabilité de ce modèle économique, où les créateurs de contenu sont souvent sacrifiés sur l'autel des profits.En 2023, plus de 10 000 développeurs ont perdu leur emploi ; un tiers des créateurs de jeux interrogés au début de cette année ont déclaré avoir été touchés par des licenciements d'une manière ou d'une autre. Bien que les organisateurs syndicaux de grands studios comme Activision Blizzard aient remporté des victoires et que des actions collectives aient été menées pour lutter contre l'empiètement de l'IA sur l'emploi, la fuite collective des cerveaux de l'industrie s'est poursuivie en 2024, les travailleurs perdant leur emploi en masse. Six mois après le début de l'année, le nombre de licenciements avait déjà dépassé celui de 2023. Selon Matthew Ball, conseiller et producteur dans le domaine des jeux et de la télévision, le nombre d'emplois perdus en 2024 sera supérieur de 40 % à celui de l'année précédente.« L'explication est complexe et variée pour la même raison que les licenciements sont si profonds et continus, et qu'ils s'accompagnent de nombreuses fermetures de studios et d'un nombre encore plus grand de jeux annulés », explique Ball.Les jeux ont souffert de l'affaiblissement de l'industrie. Des jeux très médiatisés commeont été des échecs commerciaux. Si les raisons sont multiples, les groupes de droite en ligne les ont réduites à un seul mantra : « go woke, go broke ». Selon leur logique, si un jeu ne réussit pas et qu'il présente ne serait-ce qu'un soupçon de diversité (que ce soit en matière de genre, de sexualité ou de race) cette performance décevante est la faute de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI).Bien que des jeux relativement intéressants soient sortis cette année (), ils n'ont pas réussi à détourner l'attention des problèmes rencontrés par leurs créateurs. Ils ne pouvaient pas compenser le fait que la méta-narration des jeux vidéo en 2024 était sombre.Selon Ball, la responsabilité de tout cela ne peut être attribuée à un seul facteur, comme le capitalisme, la mauvaise gestion, Covid-19 ou même les taux d'intérêt. Les coûts de développement, les effectifs des studios, les habitudes de consommation des consommateurs et les prix des jeux sont également en cause. « Cette tempête est si brutale, dit-il, parce qu'elle touche tous ces éléments à la fois et qu'aucun d'entre eux ne s'est vraiment atténué depuis le début des licenciements ».Des dizaines de petits studios ont fermé en 2024, bien qu'il soit difficile de se faire une idée précise du nombre de studios indépendants perdus par l'industrie, car ils sont plus susceptibles de fermer discrètement et sans grande fanfare, voire avant même que de nombreux joueurs ne connaissent leur existence.Les possibilités de financement par des investisseurs s'amenuisant et l'argent se faisant rare, les développeurs ont cherché d'autres méthodes pour financer leurs jeux l'année dernière. Certains ont pris le financement en main. Le créateur d'Among Us, Innersloth, a lancé une initiative visant à donner à ses collègues développeurs le soutien nécessaire pour terminer leurs projets. D'autres, comme le développeur de, ont rendu leurs plans publics dès le début du développement dans l'espoir d'attirer des investissements, tout en luttant contre les attaques racistes de la foule anti-DEI, ce qui rend les défis qu'ils doivent relever doubles.Même les studios appartenant à des géants de la technologie n'ont pas été épargnés par la contraction de l'industrie. Microsoft a fermé Arkane Austin et Tango Gameworks ; Sony a fermé Firewalk. La fermeture de ce dernier n'était pas vraiment surprenante. Son grand jeu de 2024,, a été largement considéré comme un flop. Mais le fait d'avoir un succès n'a donné à aucun studio un filet de sécurité. Le succès quasi universel den'a pas empêché Microsoft de procéder à des coupes (l'entreprise a cependant donné à Tango juste assez de jus pour être relancé par un nouvel acquéreur).En d'autres termes, l'année a été morose pour le moral des troupes. Lorsque les développeurs se sont réunis à Los Angeles en juin pour le Summer Game Fest, le développeur New Blood Interactive (l'éditeur de jeux commeet) a acheté un panneau d'affichage uniquement pour rendre hommage à leurs collègues développeurs qui avaient perdu leur emploi : « Nous vous aimons. Vous nous manquez. Nous détestons l'argent », une sorte de slogan que New Blood Interactive utilise parfois lorsqu'elle fait des soldes.Il est indiqué :Au-delà des défis économiques, l'année a également été marquée par un climat toxique croissant dans la communauté des joueurs. Des campagnes de harcèlement ciblées, rappelant les pires heures de Gamergate, ont refait surface, alimentées par des débats polarisants sur des questions comme la représentation, l'inclusivité et les décisions créatives dans les jeux vidéo. Les développeurs, en particulier les femmes et les minorités, ont été victimes d'attaques personnelles en ligne, ravivant des débats sur la responsabilité des plateformes et des éditeurs à protéger leurs employés.Ce climat a également mis en lumière un problème persistant : l'absence de régulation ou de cadre clair pour lutter contre le harcèlement dans l'industrie. Malgré des efforts ponctuels pour promouvoir des environnements de travail inclusifs, la culture toxique reste un problème structurel qui freine les progrès.En mars, le harcèlement à l'encontre d'une petite société de conseil appelée Sweet Baby Inc. a atteint de nouveaux sommets, les cyber harceleurs s'organisant à travers Discords, les forums Steam et d'autres espaces en ligne. Se présentant comme Gamergate 2.0, des foules en ligne ont harcelé les développeurs par le biais de tweets, de messages privés, de vidéos YouTube et de flux Twitch. Ils ont pris pour cible toute personne ayant un lien quelconque avec Sweet Baby et d'autres sociétés de conseil (un filet assez large, car les consultants sont souvent amenés à donner des conseils en matière d'exactitude, de sensibilité, etc.) Leur mission était de lutter contre la « woke-ification ». Les réalités des problèmes économiques ayant un impact sur les jeux qu'ils aiment n'avaient pas leur place dans leur tactique ; le spectre de la diversité avait plus d'influence que les analystes et les experts.En ce qui concerne l'horizon 2025, Ball dit qu'il entend plus de pessimisme en général, mais que « c'est terrible à envisager, et encore plus à prédire ». S'il y a un point positif, dit-il, c'est qu'il y a « beaucoup plus d'embauches qu'on ne le croit généralement ». L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de compensation dans l'ensemble, en particulier chez les indépendants.Alors que 2024 touche à sa fin, le secteur fonctionne, de l'extérieur, avec l'état d'esprit habituel. Début décembre, les développeurs se sont réunis à Los Angeles pour fêter les Game Awards. Sur scène, l'animateur Geoff Keighley a prononcé un petit discours, au milieu des annonces de jeux, des récompenses et d'une prestation de Snoop Dogg.« La triste réalité est que, ces dernières années, l'industrie du jeu a subi des licenciements importants et sans précédent à l'échelle du secteur », a reconnu Geoff Keighley. « Ces licenciements affectent les jeux auxquels nous jouons et, plus important encore, les personnes qui créent les jeux que nous aimons. Nous pouvons débattre et certainement être en désaccord avec les raisons de ces licenciements, et honnêtement, en tant qu'émission, nous avons un peu de mal à aborder ces sujets de manière constructive ».Au milieu de tout cela, il y a le spectre de l'IA . On ne sait pas encore très bien dans quelle mesure l'IA va continuer à se développer et comment les jeux futurs pourraient l'utiliser, mais c'est une préoccupation croissante à mesure que les travailleurs de base sont licenciés. Personne ne sait quand, ou si, le secteur rebondira avec des emplois et des rémunérations durables. Oui, il y aura des jeux à jouer. Il est plus difficile de dire combien de personnes seront en mesure de les produire.Les vagues de licenciements dans les grands studios traduisent-elles une crise systémique ou une mauvaise gestion temporaire ?L'industrie du jeu vidéo peut-elle adopter des modèles économiques plus durables sans sacrifier la créativité et les emplois ?Quels mécanismes pourraient être mis en place pour mieux protéger les développeurs contre le harcèlement en ligne ?La responsabilité des plateformes de communication (comme Twitter ou Discord) est-elle suffisante pour contrer la toxicité ?La polarisation des débats sur des questions comme l'inclusivité est-elle inévitable, ou peut-elle être apaisée par une meilleure communication entre créateurs et communautés ?