GDC 2025 - État de l'industrie du jeu vidéo : 11 % des développeurs ont déclaré avoir été licenciés, le développement de jeux sur PC monte en flèche et l'IA est perçue comme ayant un impact négatif

Au cours des 12 derniers mois, les développeurs de jeux ont connu leur lot d'opportunités et de déchirements. Les licenciements se poursuivent, les heures de travail augmentent et les opportunités d'investissement se réduisent. Mais le secteur est résilient, tout comme ses développeurs. Le rapport 2025 sur l'état de l'industrie du jeu met en lumière ces questions et leur impact sur la communauté du jeu.La Game Developers Conference (GDC) a publié les résultats de la 13e enquête annuelle sur l'état de l'industrie du jeu, révélant les tendances et les perspectives de l'industrie du jeu. Pour son rapport, la GDC a interrogé plus de 3 000 développeurs de jeux et professionnels de l'industrie (avec une marge d'erreur d'environ 2 %), en collaboration avec les partenaires Omdia et Game Developer pour analyser les données de l'enquête.Le rapport constate que de plus en plus de studios adoptent l'IA générative, même si elle est de plus en plus impopulaire parmi les développeurs. Les licenciements se poursuivent, au point qu'un développeur sur dix a perdu son emploi au cours de l'année écoulée. Les opinions sur les jeux en direct sont mitigées, et les événements météorologiques violents comme l'ouragan Milton et les incendies de forêt en Californie du Sud attirent l'attention sur l'impact croissant des catastrophes climatiques.Voici quelques-uns des points clés du rapport 2025 sur l'état de l'industrie du jeu vidéo.Selon l'enquête de cette année, 11 % des développeurs ont déclaré avoir été licenciés au cours de l'année 2024. Les rôles dans le domaine de la narration ont été les plus touchés, avec 19 % des personnes interrogées. C'est dans le domaine des affaires et de la finance que les licenciements ont été les moins nombreux, avec seulement 6 % des personnes interrogées.41 % des répondants ont déclaré avoir ressenti l'impact de ces licenciements, 29 % d'entre eux ayant vu leurs collègues directs se faire licencier et 18 % ayant vu des développeurs d'autres équipes se faire licencier. 4 % ont déclaré avoir été licenciés en raison de la fermeture de leur studio.Interrogés sur les raisons de ces licenciements, 22 % des développeurs ont répondu qu'il s'agissait d'une restructuration, 18 % d'une baisse des revenus et 15 % d'une évolution du marché ou de l'industrie. Il est intéressant de noter que 19 % des développeurs n'ont pas été informés de la raison des licenciements qu'ils ont observés.30 % des répondants ont déclaré qu'ils pensaient que l'IA générative avait un impact négatif sur l'industrie des jeux, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport à l'année dernière. Les développeurs ont pointé du doigt le vol de propriété intellectuelle, la consommation d'énergie, la baisse de qualité du contenu généré par l'IA, les biais potentiels des programmes d'IA et les questions de réglementation comme les principaux facteurs de leur mécontentement à l'égard de la technologie.Plus de la moitié des développeurs interrogés (52 %) travaillent pour des entreprises qui ont mis en œuvre l'IA générative et un tiers (36 %) l'utilisent personnellement. Les personnes interrogées occupant des fonctions commerciales et financières dans les entreprises sont les plus susceptibles d'utiliser des outils d'intelligence artificielle (51 %), suivies par la production et la direction d'équipe (41 %) et la communauté, le marketing et les relations publiques (39 %).L'année dernière, 66 % des développeurs ont déclaré travailler sur des jeux pour PC ; cette année, ce chiffre est passé à 80 %. Bien que la raison de cette évolution ne soit pas claire, elle pourrait être au moins partiellement attribuée à la popularité croissante du Steam Deck de Valve. Bien que Steam Deck n'ait pas été spécifiquement mentionné comme une option pour laquelle les développeurs pouvaient indiquer la plate-forme pour laquelle ils développent des jeux, 44 % des personnes interrogées qui ont choisi l'option « Autre » ont indiqué Steam Deck comme une plate-forme qui les intéressait.Il est intéressant de noter que les jeux pour navigateurs web gagnent également en popularité, puisque 16 % des développeurs ont indiqué qu'ils travaillaient sur des jeux pour navigateurs web (contre 10 % l'année dernière et 11 % l'année précédente). Il s'agit du plus grand intérêt des studios de jeux pour les jeux sur navigateur au cours de la dernière décennie.Un développeur AAA interrogé sur trois (33 %) a indiqué qu'il travaillait sur un titre en direct. Sur l'ensemble de la base de l'enquête, 16 % travaillent actuellement sur un jeu en direct, et si 13 % ont indiqué qu'ils étaient intéressés par le développement de jeux en direct, 41 % ont déclaré qu'ils n'étaient pas du tout intéressés.Les opinions des développeurs sur la valeur des jeux à service en direct varient considérablement. Du côté positif, les développeurs reconnaissent les avantages financiers et communautaires de la stratégie, tandis que ceux qui ont exprimé des inquiétudes quant à la baisse de l'intérêt des joueurs, la stagnation créative, les pratiques prédatrices, les microtransactions et le risque d'épuisement professionnel.La sursaturation du marché est l'une des principales préoccupations concernant les jeux en direct, de nombreux développeurs soulignant qu'il est difficile de constituer une base de joueurs durable.Plus de la moitié (56 %) des répondants à l'enquête ont déclaré avoir financé la création de leur jeu avec leur propre argent. C'est presque le double de l'option suivante, à savoir les contrats de projet ou d'édition, dont 28 % ont indiqué qu'ils avaient financé leur jeu.Ceux qui ont déclaré avoir eu recours à l'autofinancement semblent être une bonne option, puisque 89 % des répondants ont indiqué qu'elle avait été au moins assez fructueuse pour eux. Les contrats de codéveloppement affichent le taux de satisfaction le plus élevé, un tiers des répondants (37 %) qualifiant cette méthode de « très réussie ». Les accélérateurs sont considérés comme l'option la moins viable, 43 % des répondants la qualifiant de « pas du tout réussie ». Viennent ensuite le capital-risque (32 %) et le crowdfunding (31 %).En 2024, les effets du changement climatique ont continué à se faire sentir dans l'industrie du jeu, 16 % des développeurs déclarant qu'eux-mêmes ou leur entreprise ont été touchés par des catastrophes naturelles. 76 % ont déclaré ne pas avoir été touchés, tandis que 8 % ont opté pour l'option « ne sait pas ».Lorsqu'on leur a demandé de préciser les catastrophes naturelles auxquelles eux-mêmes ou leur entreprise ont été confrontés, 73 % des répondants ont mentionné les inondations, les ouragans, les tempêtes et autres événements liés à l'eau. Les autres catastrophes citées sont les chaleurs extrêmes, les incendies de forêt et les tremblements de terre.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?