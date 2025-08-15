Les travailleurs de l'équipe Story and Franchise Development (SFD) de Blizzard se sont syndiqués, devenant ainsi la dernière cohorte d'employés de Microsoft à se syndiquer à la suite de la fusion de l'entreprise avec Activision Blizzard.
Pour rappel, Microsoft a finalisé l'acquisition d'Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars en octobre 2023, intégrant ainsi des franchises de longue date telles que Overwatch, Candy Crush Saga et World of Warcraft au portefeuille Xbox. À l'époque, la direction de Microsoft Gaming avait décrit cette transaction comme une étape cruciale dans l'expansion de son écosystème mondial de jeux vidéo.
À la suite de la fusion, Microsoft a annoncé le licenciement de 1 900 employés d'Activision Blizzard, de ZeniMax et de Xbox. Ces licenciements, qui représentent environ 8 % des effectifs de Microsoft Gaming, ont coïncidé avec le départ du président de Blizzard, Mike Ybarra, et du cofondateur Allen Adham, soulignant les défis organisationnels qui ont accompagné cette intégration à grande échelle.
"Story and Franchise Development" (SFD) est l'équipe interne de Blizzard chargée des cinématiques, de l'animation et de la narration. Elle produit des bandes-annonces, des vidéos promotionnelles, des scènes de jeu et d'autres contenus narratifs. Avec cette récente initiative, SFD est devenu le premier studio de ce type à se syndiquer dans l'industrie du jeu en Amérique du Nord.
La société mère Microsoft a reconnu le syndicat, qui s'est constitué après que l'équipe a voté en faveur d'une représentation syndicale auprès de Communications Workers of America (CWA), soit en signant une carte d'autorisation syndicale, soit en plaidant pour une représentation syndicale via un portail en ligne. Les employés de SFD qui se sont prononcés en faveur d'une représentation syndicale deviendront membres de la section locale 9510 du CWA dans le comté d'Orange, en Californie.
« Après plus de dix ans de travail chez Blizzard, j'ai connu les hauts et les bas. Pendant des années, Blizzard a été un endroit où les gens pouvaient construire leur carrière et rester pendant des décennies, mais cette stabilité est en train de disparaître », a déclaré Bucky Fisk, rédacteur principal et membre du comité d'organisation de SFD.
« Avec un syndicat, nous sommes en mesure de préserver ce qui fait la spécificité de cet endroit, d'assurer une réelle transparence dans la prise de décision et de veiller à ce que les politiques soient appliquées de manière équitable pour tous ».
Sammi Kay, qui fait également partie du comité d'organisation, a déclaré que le syndicat espérait « construire un avenir meilleur que celui que nous avons trouvé ».
Près de 3 000 travailleurs ont formé des syndicats CWA chez Microsoft, qui a accepté de laisser les travailleurs se syndiquer sans entrave en 2022 lorsqu'il a conclu un accord de neutralité en matière d'emploi avec le CWA.
Au début de l'année, les membres des syndicats des filiales Raven Software et ZeniMax Media du fabricant de la Xbox ont obtenu des contrats historiques après des années de négociation. Avant cela, une supermajorité de travailleurs de la recherche utilisateur chez Activision a voté en faveur de la syndicalisation pour « montrer ce qui est possible lorsque les travailleurs peuvent librement construire la solidarité sur le lieu de travail ».
Le mouvement collectif de syndicalisation chez Microsoft intervient dans une période de turbulences pour les travailleurs de l'entreprise, le géant américain de la technologie venant de licencier 9 000 personnes, dont un grand nombre au sein de son activité de jeux vidéo. Ces licenciements constituent la quatrième vague importante de suppressions d'emplois en 18 mois environ.
La décision de l'équipe SFD de se syndiquer marque toutefois un tournant pour Blizzard, dont l'héritage comprend à la fois des jeux qui ont défini leur genre et des controverses préjudiciables. Fondée en 1991, Blizzard Entertainment a acquis une renommée mondiale avant de subir des revers qui ont mis en évidence de profondes failles internes, finissant par ternir sa réputation. Aujourd'hui, sous la houlette de Microsoft, Blizzard a l'occasion de résoudre des problèmes de longue date, de rétablir la confiance et d'établir de nouvelles normes dans le secteur.
Source : Communications Workers of America (CWA)
