Créateurs de Mod, réjouissez-vous ! Nous venons de publier une mise à jour massive du SDK Source, ajoutant tout le code de jeu client et serveur de Team Fortress 2. Cette mise à jour permettra aux créateurs de contenu de créer des jeux entièrement nouveaux basés sur TF2. Nous faisons également une grosse mise à jour de tous nos titres multijoueurs du back-catalogue du moteur Source ( DoD:S , HL2:DM , CS:S et HLDM:S ), en ajoutant le support des binaires 64-bit, un HUD/UI évolutif, des corrections de prédictions, et beaucoup d'autres améliorations !



Contrairement au Steam Workshop ou aux mods de contenu local, ce SDK donne aux créateurs de mods la possibilité de modifier, d'étendre ou de réécrire TF2, ce qui rend possible toutes sortes de modifications, des plus légères aux conversions complètes.



Le SDK est concédé aux utilisateurs sur une base non commerciale, ce qui signifie que tout mod créé à l'aide du SDK doit être gratuit, et que tout le contenu de ces mods doit être gratuit. Les mods TF2 peuvent être publiés sur le Steam Store et, après leur publication, ils apparaîtront comme de nouveaux jeux dans la liste des jeux Steam.



Les joueurs ont beaucoup investi dans leurs inventaires TF2, et les contributeurs du Steam Workshop ont créé une grande partie de ce contenu. La majorité des objets présents dans le jeu sont le fruit du travail acharné de la communauté TF2. Pour respecter cela, nous demandons aux créateurs de mods TF2 de continuer à respecter ce lien et de ne pas créer de mods dont le but est d'essayer de tirer profit des efforts des contributeurs du Workshop. Nous espérons que de nombreux mods continueront à permettre aux joueurs d'accéder à leur inventaire TF2, si cela s'avère judicieux pour le mod.



Team Fortress 2 (TF2) est un jeu de tir multijoueur à la première personne développé et publié par Valve Corporation en 2007. Il s'agit de la suite du mod Team Fortress de 1996 pour Quake et de son remake de 1999, Team Fortress Classic. Le jeu est sorti en octobre 2007 dans le cadre de The Orange Box pour Microsoft Windows et la Xbox 360, et a été porté sur la PlayStation 3 en décembre 2007. Il est sorti en tant que jeu autonome pour Windows en avril 2008, et a été mis à jour pour prendre en charge macOS en juin 2010 et Linux en février 2013. Il est devenu free-to-play en juin 2011 et est distribué en ligne sur Steam, le site de vente numérique de Valve.En avril 2020, des rapports ont révélé que le code source de Team Fortress 2 (TF2) a fait l'objet de fuites en ligne. Le code rendu public aurait permis à des pirates informatiques de diffuser des logiciels malveillants à d'autres joueurs par le biais d'exécution de code à distance (RCE). Cependant, Valve avait répondu : "".Le 18 février 2025, Valce a officiellement publié le SDK Team Fortress 2 avec le code source du jeu en C++ pour le client et le serveur complet. La fuite du code source a l'époque avait créé une panique chez les joueurs, des membres de la communauté ayant recommandé d'éviter de jouer au jeu jusqu'à ce que le problème soit résolu. Mais cette nouvelle annonce de Valve est différente de cette situation. En outre, la société a également confirmé que les titres classiques du Source Engine bénéficieront bientôt d'un support binaire 64 bits.Commençons par la nouvelle concernant Team Fortress 2, car elle est plus prémonitoire que la question du 64 bits. Les développeurs peuvent désormais accéder gratuitement au code source du jeu TF2 via le SDK Source, ce qui signifie que les mods de jeu et les corrections de bogues réalisées par la communauté sont plus viables que jamais.Et surtout, le code source du jeu TF2 peut être utilisé pour créer de tout nouveaux jeux qui pourront être acceptés dans le Steam Store sur une base non commerciale. Pour information, grâce au Source Engine de Valve, des jeux comme Black Mesa ont pu voir le jour. Il existe déjà une poignée de jeux de fans de TF2, dont Team Fortress 2 Classic, mais ils sont basés sur des fuites de code source et étaient auparavant exclus du Steam Store (en fait, "écarté" serait une description plus précise que "bloqué").C'est une bonne chose de voir que la communauté se voit accorder plus de contrôle sur l'héritage de TF2. Cependant, la décision de Valve d'apporter le support 64 bits aux jeux multijoueurs classiques du Source Engine est la partie la plus intéressante de l'annonce.Les jeux classiques tels queetn'ont jamais pris le train du 64 bits (TF2 est passé au 64 bits à la mi-2024). Par conséquent, ces jeux ne peuvent pas tirer pleinement parti du matériel informatique ou des API graphiques modernes (comme Vulkan, Metal ou DirectX 12), et ils ne fonctionnent sur aucune version de macOS postérieure à Catalina 10.15.Le passage au 64 bits ouvre la voie à une meilleure compatibilité des plateformes et à une plus grande stabilité des jeux. Les anciens jeux Source Engine, lorsqu'ils seront mis à jour avec le binaire 64 bits, seront libérés des limitations de RAM et de CPU en vigueur depuis longtemps et devraient fonctionner beaucoup plus rapidement sur le matériel moderne. Nous devrions également voir la prise en charge des API graphiques modernes, bien que ces API ne seraient implémentées qu'à des fins de compatibilité (la version 64 bits de TF2 a ajouté Vulkan pour améliorer la compatibilité avec Linux et Steam Deck).Pour ce qui est de la compatibilité avec macOS, personne ne sait ce qu'il en est. Les anciens jeux Source Engine fonctionnant en 64 bits devraient pouvoir être exécutés plus facilement sur macOS via CrossOver ou Wine, mais à moins que Valve ne soit prêt à mettre en place un support Metal complet.Voici l'annonce de Valve :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?