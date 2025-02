Steam bannit les jeux vidéo qui imposent aux joueurs de regarder des publicités

Les développeurs ne doivent pas utiliser la publicité payante comme modèle économique dans leur jeu, comme le fait d'exiger des joueurs qu'ils regardent ou s'engagent dans une publicité pour pouvoir jouer, ou de restreindre le gameplay à la publicité.



Si le modèle économique de votre jeu repose sur la publicité sur d'autres plateformes, vous devrez supprimer ces éléments avant de l'envoyer sur Steam.



Valve continue toutefois d'autoriser certaines formes de placements de produits

Que pensent les utilisateurs de la nouvelle politique de Valve concernant Steam ?

Valve est suffisamment intelligent pour comprendre qu'il ne vaut pas la peine d'empoisonner le puits pour des profits à court terme. Les remboursements en 2 heures, l'interdiction des publicités dans les jeux, l'étiquetage des jeux en accès anticipé qui n'ont pas été mis à jour depuis un certain temps, l'obligation d'avoir un calendrier concret pour les Season Pass...



Toutes ces mesures en faveur des consommateurs vont certainement énerver les éditeurs de jeux et coûter de l'argent à Valve à court terme. Toutefois, ils savent que c'est ce qui fait que leurs clients restent fidèles à Steam plutôt qu'à d'autres plateformes. C'est la raison pour laquelle Epic Games et tous les autres ne rattraperont jamais leur retard.



Si vous êtes un joueur assidu sur smartphone, vous ne connaissez que trop bien le fléau des publicités forcées dans les jeux. Le modèle freemium s'avérant de loin le moyen le plus efficace de commercialiser des jeux sur téléphone, vous payez en regardant des publicités angoissantes avec de faux comptes à rebours, des boutons « Fermer » qui ne ferment rien du tout et une fausse interactivité conçue pour vous inciter à vous connecter à la boutique du jeu.Si cette pratique est très répandue dans les jeux sur téléphone, Valve affirme qu'elle est inacceptable dans les jeux sur PC et interdit ce modèle économique sur Steam. Plus précisément, Valve interdit explicitement le modèle de revenus basé sur la publicité intrusive sur l'omniprésente plateforme de jeux sur PC.En gros, la nouvelle politique ressemble à une interdiction générale de toute sorte de design « regarder cette publicité pour jouer », et cela s'étend également aux publicités dans le jeu qui sont liées à des récompenses comme des bonus ou de la monnaie dans le jeu. Dans le même temps, Valve a également annoncé que Steam alertera désormais les joueurs sur les projets en accès anticipé abandonnés, en indiquant la date de la dernière mise à jour.Valve suggère aux développeurs de passer à un modèle basé sur paiement initial, ou de garder le jeu « gratuit », mais de conserver les mises à jour sous forme de DLC (Downloadable Content) payant. (Un DLC apporte de nouveaux éléments comme des niveaux supplémentaires ou des apparences de personnages.)Il est important de souligner que cette interdiction n'est pas entièrement nouvelle. Cette mise à jour de la politique de Steam, ajoutée à la documentation Steamworks, formalise une règle en vigueur depuis cinq ans. Ces pratiques rendent très souvent les joueurs furieux.Valve précise que les développeurs peuvent toujours faire de la publicité dans les jeux. Les publicités gênantes et les produits de marques réelles peuvent toujours être inclus, bien que Steam stipule qu'ils ne doivent pas être « perturbateurs » et qu'ils doivent être « appropriés dans le contexte du jeu ».Les promotions croisées sont également autorisées dans les jeux sur Steam, mais Valve précise : « en aucun cas il n'est acceptable de faire payer les développeurs pour qu'ils participent à une offre groupée ou pour qu'ils vendent l'accès à une page de la boutique ou à une autre page de Steam ».Enfin, les campagnes publicitaires payantes en dehors de Steam qui mènent à une page de la boutique sont également autorisées. La politique bloque également les pratiques grossières qui se sont popularisées dernièrement et qui remplissent, par exemple, les jeux de basket-ball de publicités ininterrompues.Valve adopte cette mesure à titre préventif pour éviter que cette pratique, qui est devenue de facto la norme sur mobile, se popularise sur sa Steam. Cette mesure vient également s’ajouter à une précédente mesure qui interdit explicitement les jeux qui émettent ou permettent l’échange de cryptomonnaies ou de NFT . L'entreprise a clairement une idée de ce à quoi elle veut que les jeux sur PC ressemblent en ce qui concerne sa plateforme influente.Valve a déclaré que la nouvelle politique vise à améliorer l'expérience utilisateur en éliminant les interruptions publicitaires forcées pendant le jeu. En éradiquant les publicités agressives, Steam redéfinit la norme pour toute l'industrie du jeu. Selon certains analystes, la mesure ne vise pas seulement à s'assurer que les utilisateurs ne soient pas incommodés, mais également à montrer qu'il est possible de marier rentabilité et expérience utilisateur de qualité.Valve ouvre en effet la voie à une ère où le plaisir de jouer prime sur les bénéfices des publicitaires. L'initiative pourrait inciter d’autres plateformes à suivre le mouvement pour une expérience de jeu plus fluide et centrée sur l'utilisateur. Dans la communauté, la mesure semble avoir été bien accueillie par les joueurs :Un autre critique déclare : « Valve fait une fois de plus l'inverse d'Epic Games et se préoccupe vraiment des consommateurs quand cela compte, au lieu de se contenter d'offrir des jeux gratuits pour attirer les baleines dans leur magasin ». Certains sont toutefois sceptiques à propos des intentions réelles de Valve.« Personne dans l'industrie du jeu vidéo n'a une économie de casino plus vile que Valve, ils sont littéralement les pires en termes de pratiques commerciales. Il est probable qu'ils n'aient interdit les publicités que parce qu'elles généraient des profits dont ils ne bénéficiaient pas », peut-on lire dans les commentaires.Source : Steam Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision de Valve d'interdire la publicité dans les jeux sur Steam ?Valve affirme que cette mesure vise à améliorer l'expérience utilisateur en éliminant les perturbations. Qu'en pensez-vous ?Quels impacts la décision de Valve pourrait-elle avoir sur l'industrie du jeu vidéo, en particulier sur des concurrents tels qu'Epic Games ?