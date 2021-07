Le Steam Deck est puissant, mais concède quelques limitations





Le Steam Deck s'apparente à un cheval de Troie pour Linux Desktop





Le Steam Deck est un appareil portable conçu par Valve, société mère de Steam. Le Steam Deck permet aux joueurs d'accéder à leur compte Steam, leur bibliothèque et leurs amis dans un appareil portable suffisamment puissant pour faire tourner des jeux modernes comme Control ou Star Wars Jedi : Fallen Order. Il est possible de régler les paramètres graphiques et les plafonds de framerate comme vous le feriez normalement, même si, naturellement, un grand nombre de paramètres haut de gamme ne seront pas disponibles étant donné la puissance limitée par rapport aux GPU haut de gamme.Les paramètres utilisés pour les jeux auront également un impact considérable sur l'autonomie de la batterie. À titre d'exemple, Valve explique que si Portal 2 est joué à 30 FPS, les joueurs auront probablement environ cinq heures de jeu continu. L'écran est limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui signifie que vous ne pourrez pas profiter des avantages des jeux fonctionnant à 120 FPS sur ce matériel. Le Steam Deck utilise des sticks symétriques, avec des boutons standard A/B/X/Y, deux trackpads, un D-pad, un bouton d'alimentation, des boutons de volume et des gâchettes R1/R2/L1/L2.Il comprend également quatre boutons de prise en main assignables à l'arrière de l'appareil. Avec le Steam Deck, la société intensifie ses efforts pour rendre le jeu sur Linux beaucoup plus possible et plus fluide, mais il ne peut pas exécuter pour l'instant certains des jeux les plus populaires de Steam. En effet, le Steam Deck utilise la dernière version de SteamOS, un OS basé sur Arch Linux, qui fonctionne avec un logiciel appelé Proton, lui-même développé par Steam. Proton fonctionne comme une couche de compatibilité de sorte que même les versions Windows des jeux peuvent fonctionner sur Linux.Cela dit, des problèmes de compatibilité subsistent et la prise en charge de chaque jeu ne peut être garantie. Proton ne constitue donc pas une solution universelle au problème des jeux sur Linux. Dans un rapport de ProtonDB, une base de données détaillant ce que Proton peut actuellement faire, il est indiqué que près de la moitié des dix jeux les plus joués sur Steam ne sont pas encore disponibles via le logiciel. Cela signifie que, sauf changement, vous ne pourrez pas jouer à Playerunknown's Battlegrounds. Apex Legends, Destiny 2, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sur le nouveau PC portable de Valve.Cela est apparemment dû à des conflits avec les logiciels anti-cheat qui vous empêchent de vous connecter à certains serveurs multijoueurs. Mais Valve s'est engagé à améliorer la compatibilité de Proton, et le Steam Deck fonctionnera également avec une nouvelle version de SteamOS à son lancement. Par ailleurs, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles pour les fans du nouveau Steam Deck. Dans un essai exclusif d'IGN, ils ont révélé qu'il est possible d'installer une nouvelle version de Windows sur le nouvel appareil de Valve. Cela vous permettra d'accéder au Microsoft Store, ainsi que toutes sortes d'applications PC.Il pourrait y avoir quelques conflits avec ce que le matériel du Steam Deck vous permet de faire, mais il devrait être plus que capable de télécharger l'application Xbox afin de jouer à des titres PC Game Pass, y compris en utilisant Xbox Cloud Gaming, pour transformer le Steam Deck en votre propre machine Game Pass. Vous pourrez également exécuter des mods sur le Steam Deck, comme le confirme une FAQ d'IGN dans laquelle Pierre-Loup Griffais, codeur chez Valve, révèle que, puisque la console fonctionne avec la même version de Steam que votre ordinateur de bureau, elle sera "l'atelier et tout le support intégré pour les mods".« Sur le Steam Deck, vos jeux fonctionnent sur un système d'exploitation différent de celui de votre PC de bureau. C'est une nouvelle version de SteamOS, construite avec Steam Deck en tête et optimisée pour une expérience de jeu sur console portable. Elle est livrée avec Proton, une couche de compatibilité qui permet d'exécuter vos jeux sans que les développeurs aient à effectuer de portage. Pour Deck, nous améliorons considérablement la compatibilité de Proton avec les jeux et la prise en charge des solutions anti-cheat en travaillant directement avec les vendeurs », a déclaré Valve à propos du Steam Deck.Cependant, Steam Deck ne se limite pas aux jeux. Vous pouvez le connecter à un clavier, une souris et un moniteur et vous avez un bureau Linux à part entière. Valve vendra même un dock officiel à cet effet. L'entreprise a indiqué que le Steam Deck est compatible avec la technologie Bluetooth et son port USB-C peut gérer toutes sortes d'entrées/sorties. « Vous voulez organiser un tournoi de combat en déplacement ? C'est possible. Vous voulez jouer avec une souris et un clavier Bluetooth ? C'est fait. Vous avez envie d’associer vos écouteurs Bluetooth préférés ? C'est parti », a-t-elle confié aux médias.La console portable peut être branchée sur votre téléviseur, votre moniteur ou même votre vieux tube cathodique si vous avez les bons câbles. Lorsqu'il est connecté, le port USB-C du Steam Deck peut transporter de la vidéo, de l'audio, des entrées, etc. Selon Valve, il suffit de brancher vos périphériques, ou d'utiliser le dock officiel, et vous êtes prêt à partir. En outre, les familles, les étudiants, les utilisateurs professionnels et bien d'autres peuvent utiliser cette "console de jeu" comme leur seul PC. En fait, l'on pourrait dire que le Steam Deck est un cheval de Troie pour les ordinateurs de bureau Linux.« Vous invitez une console de jeu chez vous et tout à coup, un ordinateur Linux s'y trouve aussi ». Avec le Steam Deck, Valve pourrait être en mesure de faire ce que d'autres entreprises n'ont pas pu faire : rendre Linux populaire sur les ordinateurs de bureau. Enfin, il existe trois variantes (où seul le stockage change) du Steam Deck parmi lesquelles vous pouvez choisir, et vous pouvez les précommander dès maintenant. Le modèle de base de 399 dollars est livré avec un disque eMMC de 64 Go. Pour 529 dollars, vous obtenez un SSD NVMe de 256 Go, et pour environ 650 dollars, un SSD NVMe de 512 Go.À ce jour, Valve n'a pas communiqué une date de sortie exacte pour le Steam Deck. Néanmoins, Valve indique que les commandes commenceront à être expédiées en décembre 2021. Le PC-console portable de Valve sera d'abord disponible aux États-Unis, au Canada, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, puis dans d'autres pays au cours de l'année prochaine. Cependant, de nombreuses personnes ayant effectué des réservations ont été informées que leurs commandes seront expédiées au cours du premier ou du deuxième trimestre 2022, en particulier pour celles qui ont opté pour les modèles haut de gamme.Source : IGN ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du Steam Deck de Valve ?Permettra-t-il à Valve d'attirer plus d'utilisateurs sur GNU/Linux ?Valve a-t-il bien fait en permettant aux utilisateurs d'installer Windows sur le Steam Deck ?Cela ne va-t-il pas encourager les gens à emprunter cette voie au lieu d'attendre les améliorations de Steam Deck ?