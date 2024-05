Unity nomme Matthew Bromberg, ancien cadre de Zynga, au poste de PDG, remplaçant John Riccitiello, qui a démissionné après la débâcle sur les tarifs qui ont rendu les développeurs furieux

Matt Bromberg

", selon un rapport. "Bromberg occupera le poste laissé vacant par John Riccitiello, qui a démissionné à l'automne dernier après une débâcle sur les prix qui a mis les développeurs de jeux extrêmement en colère contre Unity. Ils se sont calmés après qu'Unity ait annulé une grande partie de l'augmentation des prix. Il s'agit d'une période importante pour Unity, qui est sur le point de livrer Unity 6, la dernière version de son moteur de jeu, en concurrence avec Unreal Engine 5.4 d'Epic Games. M. Whitehurst retournera également chez Silver Lake, l'un des deux principaux actionnaires d'Unity, où il était auparavant conseiller principal. Il occupera désormais le poste de directeur général et dirigera les initiatives de l'équipe d'exploitation et d'investissement.M. Bromberg apporte plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du jeu, ayant été auparavant directeur de l'exploitation du développeur et éditeur de jeux mobiles Zynga, où il a joué un rôle clé dans le redressement de l'entreprise, et où il était responsable des studios de jeux de Zynga dans le monde entier, tout en supervisant le développement et la conception des produits, la technologie, les données et l'analytique. M. Bromberg a également occupé plusieurs postes de direction chez Electronic Arts, où il a contribué à l'expansion de la division mobile de l'entreprise et dirigé des équipes sur quatre continents qui ont créé des jeux populaires dans tous les principaux genres.La société publiera ses résultats financiers du premier trimestre 2024 le 9 mai 2024Unity, la plateforme mondiale d'outils permettant aux créateurs de créer et de développer des jeux, des applications et des expériences en temps réel sur de multiples plateformes, a annoncé que Matthew Bromberg a été nommé PDG, président et membre du conseil d'administration d'Unity, à compter du 15 mai 2024. Jim Whitehurst, directeur général par intérim, a été nommé président exécutif du conseil d'administration d'Unity, tandis que Roelof Botha passera du poste de président du conseil d'administration à celui d'administrateur indépendant principal du conseil d'administration.", a déclaré. "".", a déclaré. "M. Whitehurst retournera également chez Silver Lake, l'un des deux plus grands actionnaires d'Unity, où il était auparavant conseiller principal et qu'il rejoindra désormais en tant que PDG pour diriger les initiatives de l'équipe d'exploitation et d'investissement.", a déclaré Matthew Bromberg. "Matthew Bromberg est actuellement conseiller principal auprès de Blackstone, un gestionnaire mondial d'actifs alternatifs. Il siège également au conseil d'administration de Bumble, où il a été membre du comité d'audit, de Monzo, une banque privée à charte britannique, et de Blast, une société privée d'esports. De 2018 à 2021, il a siégé au conseil d'administration de Fitbit, où il était membre du comité des rémunérations et du comité des nominations et de la gouvernance. Entre août 2016 et novembre 2021, M. Bromberg a occupé le poste de directeur de l'exploitation chez Zynga. Avant Zynga, il a occupé divers postes de direction chez Electronic Arts, notamment celui de vice-président principal de la stratégie et des opérations de la division mobile de l'entreprise et celui de directeur général de tous les studios BioWare dans le monde. Plus tôt dans sa carrière, il a été le pionnier de la révolution des sports électroniques en tant que président et directeur général de Major League Gaming. M. Bromberg est titulaire d'une licence d'anglais de l'université Cornell et d'un doctorat en droit de la Harvard Law School.