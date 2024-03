Aperçu du futur du moteur de jeux vidéo Unity

les pipelines de rendu scriptables vont être activés par défaut dans Unity 6. Les pipelines intégrés seront toujours supportés dans Unity 6. Les statistiques indiquent que 90 % des jeux sur Steam utilisent déjà les pipelines scriptables contre un peu plus de 50 % pour les jeux mobiles ;

l'intégration de nouveaux projets d'exemples (quatre reposant sur le pipeline de rendu universel, un projet de jeu 2D de collecte de ressources et de nouveaux échantillons pour différentes fonctionnalités du moteur) ;

le dessinateur (« drawer ») résident sur le GPU ;

le filtrage (« culling ») des objets non visibles sur le GPU ;

une solution d'upscaling spatiel/temporel en post-traitement ;

une vue pour comprendre le graphe de rendu ;

une carte thermique pour le graphe de shaders ;

un outil de profilage pour les graphes de VFX ;

la possibilité de générer des scénarios d'éclairage pour plusieurs moments de la journée ;

des sondes de lumière s'adaptant à la scène ;

un précalcul des lumières sur le GPU ;

l'ajout de la gestion des courants et de la mousse pour les liquides ;

l'amélioration du rendu : gestion de la ligne de séparation liquide/air, nuages transparents, gestion de la nuit, diffusion atmosphérique, couche d'ozone... ;

la possibilité de modifier l'interface utilisateur grâce aux graphes de shader ;

avec SpeedTree 9.5 (disponible dès à présent) : la possibilité d'utiliser une projection pour ajouter de la verdure à une surface, un éditeur de découpe amélioré et la possibilité de définir une section qui réagira avec des propriétés dynamiques ;

avec SpeedTree 10 : plus d'options organiques, de nouveaux flux de travail et une interface utilisateur revue ;

Unity Muse (outil basé sur l'IA) : l'amélioration des sprites et la génération de textures pour un modèle 3D, génération d'animations basiques, générations d'effets sonores ;

Unity Cloud (disponible dès à présent) : la partage des ressources dans le réseau, la gestion des rôles dans l'équipe ;

Unity Cloud : amélioration des flux de travail et meilleure gestion des ressources ;

un assistant (« Multiplayer Center ») pour aider à la mise en place du développement d'un jeu multijoueurs. En plus, la mise à place d'une séance de tests sur une seule machine sera plus facile avec « Multiplayer Playmode » ;

une nouvelle couche bas niveau pour transporter les paquets réseaux et qui est compatible avec Unity Web ;

un système d'autorité distribuée afin de partager les coûts de calcul sur plusieurs clients ;

un système de matchmaking avec calcul automatique d'un score par joueur ;

grâce à l'IA, la détection des joueurs vocaux toxiques, ainsi que des messages textuels inappropriés ;

le support du WebGPU ainsi que des clients Web mobiles et de Instant Games (Facebook) ;

support de Windows sur ARM (aussi pour l'éditeur) ;

amélioration des performances de construction pour les consoles ;

support des casques de réalités virtuels Quest 3 et Apple Vision Pro ainsi que l'ajout de nombreuses améliorations pour ce type d'application.

Au cours de la Game Developers Conference 2024, Unity Technologies en a profité pour montrer la multitude de nouvelles fonctionnalités prévus pour Unity 6 et après.Plusieurs axes se dégagent de cette liste d'améliorations, notamment le rendu, le Web, le Cloud et l'IA :Cela a aussi été l'occasion pour l'entreprise de dévoiler une nouvelle démonstration : Megacity Metro , un projet montrant les capacités de déploiement multiplateforme du moteur, ainsi que la possibilité d'avoir plus de 128 joueurs en même temps. Le projet est disponible sur GitHub Et pour finir, une petite vidéo présentant des jeux créés à l'aide du moteur de jeux vidéo Unity: