Epic Games

Vous êtes une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel brut est supérieur à 1 million de dollars.

Vous ne créez pas de jeux

Et vous ne créez pas d'applications sous licence pour des utilisateurs finaux tiers qui s'appuient sur le code Unreal Engine au moment de l'exécution.

du contenu linéaire, par exemple des films et des émissions de télévision, des visualisations architecturales, des graphiques pour la diffusion et les événements en direct

des produits qui intègrent le code d'Unreal Engine au moment de l'exécution et qui ne sont pas concédés sous licence à des tiers, par exemple des configurateurs de produits utilisés en interne ou en externe

les expériences immersives qui ne sont pas vendues directement à des utilisateurs individuels, telles que les manèges de parcs d'attractions et les visites architecturales interactives.

L'année dernière, lors de l'Unreal Fest à la Nouvelle-Orléans, nous avons annoncé qu'en 2024, nous commencerions à proposer un modèle de tarification des logiciels d'entreprise basé sur les sièges Unreal Engine pour les industries autres que le développement de jeux. Pour financer les efforts de développement futurs, nous lancerons ce nouveau modèle de tarification pour les secteurs autres que le jeu avec Unreal Engine 5.4 à la fin du mois d'avril. Nous partageons plus d'informations maintenant afin que vous soyez prêts pour ce qui est à venir.L'utilisation d'Unreal Engine restera gratuite pour les étudiants, les éducateurs, les amateurs et les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel brut est inférieur à 1 million de dollars. Nous ne modifions pas notre modèle de licence pour les développeurs de jeux, qui continueront à payer une redevance de 5 % sur les produits dont le revenu brut à vie dépasse 1 million de dollars. Le premier million de dollars généré par un jeu est exonéré de redevances, et les revenus générés par l'Epic Games Store ne sont pas pris en compte dans le calcul global des redevances, comme c'est le cas aujourd'hui.Nous introduirons un nouvel abonnement Unreal basé sur le nombre de sièges dans le cadre de la mise à jour de notre CLUF avec la sortie d'Unreal Engine 5.4. Le coût annuel par siège sera de 1 850 dollars, avec des prix régionaux disponibles dans certains pays.Vous ne devrez payer que si vous répondez à tous les critères suivants :Vous pourrez utiliser un abonnement basé sur le nombre de sièges pour créer :Si vous développez une application qui n'est pas un jeu, qui est concédée sous licence à des utilisateurs finaux tiers et qui s'appuie sur le code d'Unreal Engine au moment de l'exécution, vous devrez payer des redevances, tout comme les développeurs de jeux. Vous paierez une redevance de 5 % sur les produits dont le revenu brut à vie dépasse 1 million de dollars.Si vous utilisez actuellement Unreal Engine 5.3 ou toute autre version antérieure, les changements de prix ne s'appliqueront pas à vous tant que vous n'aurez pas décidé de passer à la version 5.4. Les changements de prix ne s'appliqueront pas aux utilisateurs nouveaux ou existants d'Unreal Engine 5.3 ou de toute autre version antérieure ; ils ne s'appliqueront qu'aux utilisateurs d'Unreal Engine 5.4 ou d'une version ultérieure. Vous pouvez consulter la feuille de route d'Unreal Engine pour voir ce qui est prévu pour la version 5.4 et les suivantes.Vous pourrez acheter des sièges sur la base d'un nombre fixe d'utilisateurs, et les utilisateurs disposant de droits d'administration pourront transférer manuellement des sièges à d'autres utilisateurs de votre organisation, le cas échéant.Chaque siège permet à un utilisateur unique d'accéder à Unreal Engine 5.4 (et aux versions ultérieures publiées pendant la période d'abonnement) ainsi qu'à deux de nos outils de création compatibles avec le moteur : Twinmotion et RealityCapture. Nous proposerons également une version d'essai gratuite de 30 jours couvrant les trois produits.Nous réunissons ces outils dans le cadre de l'abonnement pour aider les équipes de tous les secteurs à créer efficacement des expériences 3D de haute qualité, et notre objectif est d'intégrer complètement Twinmotion et RealityCapture à Unreal Engine d'ici à la fin de 2025.Twinmotion vous offre des capacités de visualisation plus légères et faciles à utiliser qui permettent à davantage de membres de l'équipe, tels que les concepteurs, de faire partie du même pipeline de production et du même flux de travail que les utilisateurs d'Unreal Engine - ce qui signifie que vous pouvez faire travailler davantage de membres de votre équipe sur les mêmes projets, quelles que soient leurs compétences.RealityCapture est la principale solution de photogrammétrie de bureau ; elle vous permet de créer des actifs uniques en transformant des images d'appareil photo haute résolution - même celles prises avec des smartphones - et/ou des scans laser en modèles 3D de haute fidélité à utiliser dans les projets Unreal Engine et Twinmotion.Le support communautaire et le matériel d'apprentissage resteront ouverts et gratuits pour tous, comme c'est le cas aujourd'hui.L'assistance directe d'Epic par le biais de l'Unreal Developer Network (UDN) ne sera pas incluse dans l'abonnement à Unreal. Pour les studios ou les entreprises qui achètent plus de dix sièges Unreal Subscription, Epic Direct Support sera disponible à l'achat pour un montant supplémentaire de 1 500 dollars par siège et par an.Twinmotion et RealityCapture seront toujours disponibles à l'achat individuellement, et dans le cadre de ces mises à jour, nous modifions également le modèle de tarification pour les achats individuels de ces applications.Les sièges Twinmotion comprennent l'accès à Twinmotion Cloud, ainsi que toutes les mises à jour publiées au cours de la période d'abonnement.. Nous ne proposerons plus de modèle de tarification "Pay Per Input" (PPI) à l'avenir. Les clients existants ayant des crédits PPI non utilisés pourront les utiliser.Tout comme Unreal Engine, Twinmotion et RealityCapture seront désormaispour les étudiants, les éducateurs et les amateurs, ainsi que pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel brut est inférieur à 1 million de dollars.Notre objectif est de faire en sorte que nos outils restent gratuits pour le plus grand nombre, en particulier pour les personnes qui débutent. Ces changements sont destinés à assurer la viabilité à long terme du développement d'Unreal Engine, afin que nous puissions continuer à fournir les meilleurs outils de création, les plus avancés, à tous les secteurs, qu'il s'agisse de grandes entreprises, de petits studios, d'individus ou de tout autre secteur d'activité.