Comme nous l'avons annoncé précédemment, nous allons licencier environ 16 % des employés d'Epic. Nous nous séparons de Bandcamp et de la majeure partie de SuperAwesome.Depuis un certain temps, nous dépensons beaucoup plus d'argent que nous n'en gagnons, en investissant dans la prochaine évolution d'Epic et en développant Fortnite en tant qu'écosystème inspiré du métavers pour les créateurs. J'ai longtemps été optimiste quant à notre capacité à traverser cette transition sans licenciements, mais avec le recul, je me rends compte que ce n'était pas réaliste.Bien que Fortnite recommence à croître, cette croissance est principalement alimentée par le contenu des créateurs avec un partage significatif des revenus, et il s'agit d'une activité à plus faible marge que celle que nous avions lorsque Fortnite Battle Royale a décollé et a commencé à financer notre expansion. Le succès de l'écosystème des créateurs est une grande réussite, mais il implique un changement structurel majeur de notre économie.Les gens d'Epic dans le monde entier ont fait des efforts continus pour réduire les coûts, notamment en passant à l'embauche nette zéro et en réduisant les dépenses d'exploitation dans des domaines tels que le marketing et les événements. Mais nous sommes toujours loin de la viabilité financière. Nous avons conclu que les licenciements étaient la seule solution, et que c'est en les effectuant maintenant et à cette échelle que nous stabiliserons nos finances.Nous procédons également à des cessions. Bandcamp rejoint Songtradr, une société de commercialisation de musique qui soutient les artistes. L'activité publicitaire de SuperAwesome deviendra une société indépendante sous la marque SuperAwesome, dirigée par son actuelle PDG Kate O'Loughlin. Kids Web Services (KWS), l'ensemble d'outils de vérification des parents et de gestion du consentement, restera dans le giron d'Epic.Dire au revoir aux personnes qui ont contribué à la construction d'Epic est une expérience terrible pour tous. La consolation est que nous disposons de fonds suffisants pour soutenir les employés licenciés : nous offrons une indemnité de départ qui comprend six mois de salaire de base et, aux États-Unis, au Canada et au Brésil, six mois de soins de santé payés par Epic. Nous proposons d'accélérer le calendrier d'acquisition des options d'achat d'actions jusqu'à la fin de l'année 2024 et accordons deux années supplémentaires à partir d'aujourd'hui pour l'exercice des options. Aux États-Unis, nous proposons également d'acquérir toute participation aux bénéfices non acquise dans le cadre de leur plan 401k. Nous fournirons également des avantages, notamment des services de transition de carrière et une aide à l'obtention d'un visa, dans la mesure du possible.Pour ceux qui travaillent encore chez Epic, les dirigeants vous en diront plus sur la voie à suivre pour votre équipe. Les perspectives d'avenir d'Epic sont solides. Nous proposons des expériences de jeu extraordinaires sur de multiples plates-formes. Nous avons construit le meilleur moteur au monde et nous organiserons l'Unreal Fest la semaine prochaine pour rassembler la communauté et mettre en lumière les choses qu'elle construit avec l'Unreal Engine et l'UEFN. Les créateurs gagnent leur vie en construisant pour l'écosystème Fortnite, le temps passé dans des jeux tiers dépassant désormais le temps passé dans des jeux de première partie.Nous réduisons les coûts sans toucher au développement ou à nos principales lignes d'activité, afin de pouvoir continuer à nous concentrer sur nos projets ambitieux. Environ deux tiers des licenciements ont eu lieu dans des équipes en dehors du développement de base. Certains de nos produits et initiatives seront livrés dans les délais prévus, tandis que d'autres ne le seront peut-être pas parce qu'ils manquent de ressources pour l'instant. Nous sommes d'accord avec le compromis du calendrier si cela nous permet de maintenir notre capacité à atteindre nos objectifs, à atteindre l'autre côté de la rentabilité et à devenir une entreprise leader dans le domaine du métavers.Tim