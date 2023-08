Epic Games offre aux développeurs 100 % des revenus en échange de l'exclusivité des jeux

Epic Games

Aujourd'hui, nous présentons le programme Epic First Run : un programme d'exclusivité pour les développeurs tiers sur l'Epic Games Store. Le nouveau programme Epic First Run offre aux participants la possibilité d'augmenter leurs revenus nets provenant des dépenses des utilisateurs sur les produits éligibles de 88 % à 100 % au cours de leurs six premiers mois sur l'Epic Games Store. À l'issue de ces six mois, les participants continueront à bénéficier de la répartition des revenus d'Epic entre 88 % et 12 %.L'Epic Games Store accueille un public mondial énorme et en pleine croissance, avec plus de 230 millions de joueurs et 68 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Les produits participant au programme Epic First Run seront présentés à ces utilisateurs en magasin avec de nouveaux badges exclusifs, des placements sur la page d'accueil et des collections dédiées. En outre, les produits seront mis en avant dans les campagnes pertinentes du magasin, y compris les ventes, les événements et l'éditorial, le cas échéant. Une fois qu'un produit aura rejoint le programme, il bénéficiera d'une exposition continue tout au long de son Epic First Run.Le nouveau programme donne aux développeurs, quelle que soit leur taille, la possibilité d'activer notre public mondial dès le lancement. Bien qu'il s'agisse d'une partie importante du parcours de lancement, ce n'est pas tout. Pour que ce programme atteigne son efficacité maximale, les développeurs doivent promouvoir leurs produits tôt et souvent auprès de leur public cible. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques en matière de publication, lisez nos conseils en matière de marketing dans notre documentation sur les ressources pour les développeurs.Le programme Epic First Run est ouvert aux développeurs et aux éditeurs de l'Epic Games Store dont les nouvelles versions éligibles sont lancées à partir du 16 octobre 2023. Pour plus d'informations, consultez notre page d'information.est un programme d'exclusivité qui offre aux développeurs tiers 100 % des revenus nets des dépenses des utilisateurs sur les produits éligibles au cours de leurs six premiers mois d'exclusivité sur l'Epic Games Store. À l'issue de la période d'exclusivité, le partage des revenus issus des dépenses des utilisateurs reviendra à 88 %/12 %.Ce programme est ouvert aux développeurs et aux éditeurs disposant d'un compte de développeur Epic Games enregistré et de produits éligibles lancés à partir du 16 octobre 2023.Un jeu ou une application nouvellement lancé(e) qui n'a pas été précédemment publié(e) sur une autre boutique PC tierce ou inclus(e) dans un service d'abonnement disponible sur une autre boutique PC tierce.Les jeux ou applications faisant l'objet d'un accord d'exclusivité préexistant avec l'Epic Games Store ne sont pas éligibles au programme.Pour créer un compte, rendez-vous sur le site Web du portail des développeurs à l'adresse dev.epicgames.com/portal et suivez les instructions pour vous connecter puis enregistrer votre organisation et vos produits. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre guide de création de compte sur le portail des développeurs.Oui. Les produits du programme Epic First Run peuvent également être lancés simultanément sur les magasins ou lanceurs des éditeurs et des développeurs par le biais de ventes directes, de la vente d'un code de rachat numérique Epic ou de l'intégration à notre programme de rachat sans clé. Veuillez noter que la distribution sans clé nécessitera un travail technique de mise en œuvre pour le lanceur et/ou la boutique du développeur ou de l'éditeur.Les développeurs et les éditeurs peuvent également utiliser le programme de rachat sans clé de l'Epic Games Store pour vendre sur d'autres boutiques, notamment Green Man Gaming, Humble Store et bien d'autres. À l'issue de la période d'exclusivité de six mois, les développeurs sont invités à commercialiser leurs produits sur d'autres boutiques tierces, tout en continuant à bénéficier de la part de revenus d'Epic, qui s'élève à 88 %12 %.Nous ouvrirons les inscriptions via notre flux d'auto-édition dans le portail Epic Developer en octobre 2023. Consultez notre page d'information pour les mises à jour !Vous avez des questions d'ordre général sur le programme ? Rendez-vous sur la communauté des développeurs de l'Epic Games Store pour échanger avec notre personnel et d'autres développeurs sur ce sujet et bien d'autres encore. Si vous avez une question confidentielle, connectez-vous et lancez une discussion privée avec le sujet Epic Games Store et l'objet "Epic First Run". Si vous êtes déjà partenaire, veuillez contacter directement votre responsable de compte Epic Games Store.Il n'a jamais été aussi facile de commercialiser vos jeux sur l'Epic Games Store. En mars de cette année, nous avons lancé nos outils de publication en libre-service afin de rationaliser le processus d'intégration et de lancement. Ces outils permettent aux développeurs de s'inscrire, de configurer, de tester et de distribuer leurs jeux directement via le portail des développeurs Epic.Pour en savoir plus sur les avantages et les conditions de l'auto-publication sur l'Epic Games Store, consultez notre blog d'annonce des outils d'auto-publication et visitez notre page de distribution pour vous inscrire. Pour en savoir plus sur le nombre de joueurs et les tendances actuelles de la boutique, consultez notre Bilan de l'année 2022.