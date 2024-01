Il s'agit du plus important licenciement jamais effectué par la société basée à San Francisco, qui devrait être achevé d'ici la fin du mois de mars, a indiqué la société. Bien que Unity ne soit pas largement reconnu en dehors de l'industrie du jeu, plus de 1,1 million de créateurs de jeux utilisent sa boîte à outils logicielle chaque mois, y compris le fabricant des jeux populaires "", "" et "".Les profondes suppressions d'emplois affecteront toutes les équipes, régions et domaines de l'entreprise, a déclaré l'entreprise. Après l'annonce, les actions d'Unity ont augmenté de près de 5 % dans les échanges après les heures de bureau.Les licenciements interviennent peu de temps après que le PDG par intérim, Jim Whitehurst, a annoncé une "" en novembre. "", a écrit M. Whitehurst dans un mémo adressé à tous les employés d'Unity.Bien que M. Whitehurst n'ait donné aucune précision sur les changements structurels à venir, un porte-parole de l'entreprise a confirmé que d'autres changements allaient intervenir. Il s'agit de la quatrième série de licenciements que l'entreprise a menée depuis juillet 2022.Les licenciements et la réinitialisation de l'entreprise font suite à une période tumultueuse pour Unity.En septembre de l'année dernière, l'entreprise a tenté d'imposer une nouvelle politique de tarification "runtime fee", qui imposait de nouveaux frais à ses développeurs de jeux si certains seuils de revenus et d'installations étaient atteints. À la suite d'une révolte des développeurs et d'une chute brutale du cours de l'action, l'entreprise a revu les nouveaux frais.À la suite de cette controverse, John Riccitiello, alors PDG d'Unity, a pris sa retraite et la société a nommé M. Whitehurst, ancien président d'IBM, au poste de PDG par intérim et Roelof Botha, partenaire de Sequoia Capital, au poste de président du conseil d'administration.En novembre, M. Whitehurst a annoncé la première partie de la réinitialisation de l'entreprise, qui comprenait la résiliation d'un accord avec une société d'effets visuels fondée par le réalisateur du "Seigneur des anneaux", la fermeture de bureaux et la suppression de l'obligation pour les employés de travailler depuis leur bureau. Cette nouvelle vague de licenciement constitue la deuxième partie de la réinitialisation de l'entreprise.Fondé il y a près de vingt ans par trois ingénieurs danois, Unity a gagné en popularité auprès des développeurs de jeux grâce à son "moteur de jeu" qui simplifie le développement et la publication de jeux sur différentes plates-formes, comme les téléphones portables ou la réalité virtuelle. Il est également utilisé dans d'autres secteurs comme le cinéma et l'automobile pour la visualisation en 3D et la réalité virtuelle.Après son introduction en bourse en 2020, l'action Unity a atteint un sommet d'environ 200 dollars en novembre 2021, avant de tomber sous la barre des 30 dollars l'année dernière. Ses actions ont bondi de près de 40 % depuis que Whitehurst a annoncé la réinitialisation de l'entreprise.Source : Unity Software Pensez-vous que la réinitialisation de l'entreprise est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?