Envoyé par James Whithurst Envoyé par Chers actionnaires D'Unity, J'ai le plaisir de m'adresser à vous en tant que PDG d'Unity. J'ai passé plus d'une décennie en tant que PDG de Red Hat, où nous avons construit une entreprise prospère en nous concentrant sur les besoins de nos clients. Unity et Red Hat sont toutes deux des entreprises à mission, engagées dans la réussite de leurs clients et dans l'innovation. Après un mois passé chez Unity, je pense que notre produit clé, le moteur Unity, est unique et qu'il constitue la base sur laquelle l'industrie du jeu a été construite.



Je pense également que la combinaison d'Unity et d'IronSource nous fournit les actifs, les capacités et les données nécessaires pour permettre à nos clients de développer et d'étendre leurs activités avec succès. Et je suis impressionné par le personnel d'Unity, qui compte parmi les plus brillants et les plus passionnés de la technologie. Cela m'amène à penser que nous avons une opportunité significative d'accélérer la croissance du chiffre d'affaires, d'améliorer les indicateurs de rentabilité et d'augmenter la génération de flux de trésorerie disponible à l'avenir.



Cependant, nous en faisons actuellement trop, nous ne réalisons pas les synergies qui existent dans l'ensemble de notre portefeuille et nous n'exploitons pas tout notre potentiel. Nous avons l'intention de saisir ces opportunités afin de devenir une entreprise plus légère, plus agile et à la croissance plus rapide. Nous partagerons les détails au fur et à mesure que les plans seront finalisés au cours des prochains mois.

Unity est un moteur de jeu multiplateforme développé par Unity Software. Il est l'un des plus répandus dans l'industrie du jeu vidéo, aussi bien pour les grands studios que pour les indépendants du fait de sa rapidité aux prototypages et qu'il permet de sortir les jeux sur tous les supports. La société a été fondée en 2004 et est cotée en bourse depuis 2020. Elle revendique plus de 2,5 millions d’utilisateurs actifs mensuels et plus de 9 milliards d’installations mensuelles de ses jeux.La société prévoit de commencer à mettre en œuvre le plan au cours de ce trimestre et d’achever toutes les interventions avant la fin du premier trimestre 2024, ce qui inclura probablement l’abandon de certaines offres de produits, la réduction de ses effectifs et la réduction de l’empreinte de ses bureaux. Il n’y a aucune indication quant au nombre de licenciements que l’entreprise effectuera. Unity a licencié plus de 1 100 personnes au cours de l’année écoulée. La transition de l’entreprise sera achevée d’ici deux ou trois ans.La quatrième série de licenciements au sein de l'entreprise en 17 mois a été mentionnée dans le rapport Q3 2023 d'Unity. Réfléchissant aux nouveaux développements de son activité, le fabricant de moteurs a indiqué que le récent changement de PDG l'avait incité à entamer une « évaluation complète » de ses produits et services visant à mieux utiliser ses ressources. Cet examen en cours devrait déboucher sur de nouveaux efforts de réduction des coûts. L'ampleur de ces réductions n'a pas encore été déterminée, pas plus que leur calendrier exact, peut-on lire dans le rapport.À la suite des trois dernières séries de licenciements, Unity s'est retrouvée avec environ 7 000 employés dans le monde entier. Les récentes réductions d'effectifs ont été en partie motivées par la nécessité pour l'entreprise de réduire ses coûts afin d'améliorer ses résultats financiers. Pour rappel, Unity n'a pas encore enregistré de bénéfices depuis son entrée en bourse en 2020.La société a encore perdu 125 millions de dollars au troisième trimestre 2023, bien que ce chiffre ne représente que la moitié de ses pertes du troisième trimestre de l'année précédente. Un indicateur encore plus prometteur trouvé dans son dernier rapport concerne son revenu global, qui a dépassé 544 millions de dollars au cours de la période de trois mois se terminant le 30 septembre, soit une amélioration annuelle de 69 %.La perte nette GAAP pour le trimestre a été réduite de moitié par rapport au troisième trimestre de l'année précédente, pour atteindre 125 millions de dollars, soit une marge de perte nette de (23 %).Le chiffre d'affaires de Create Solutions pour le troisième trimestre (189 millions de dollars) est resté stable d'une année sur l'autre, avec des abonnements de base en hausse de 19 % hors Chine. Trois facteurs ont eu un impact négatif sur la croissance de ce trimestre : Unity Game Services (UGS), la Chine et les services professionnels.UGS a connu un troisième trimestre record l'année dernière grâce au lancement de nouveaux jeux, le chiffre d'affaires de la Chine a diminué en raison des restrictions gouvernementales continues sur les jeux, et nous continuons à l’entreprise continue de reduire sa dépendance à l'égard des services professionnels. Le chiffre d'affaires de Grow Solutions de 355 millions de dollars a augmenté de 166 % d'une année sur l'autre.Unity a tenté d'introduire une taxe sur le temps d'exécution du moteur qui aurait obligé les développeurs à payer entre 0,005 et 0,20 $ pour chaque téléchargement de jeu alimenté par Unity. Cette décision a suscité une vive réaction de la part des développeurs, de nombreux studios menaçant d'abandonner complètement le moteur. Outre les critiques publiques, des centaines de développeurs de jeux ont boycotté le réseau publicitaire d'Unity pour protester contre ces frais.L'entreprise a finalement renoncé à imposer rétroactivement la structure tarifaire controversée aux anciennes versions d'Unity. Les frais d'exécution continueront d'être appliqués aux futures versions du moteur à partir de janvier 2024. L’annonce de Unity de procéder à de nouveaux licenciements après une « évaluation complète » de sa gamme de produits est une décision difficile pour les employés concernés.La société prévoit de commencer à mettre en œuvre le plan au cours de ce trimestre et d’achever toutes les interventions avant la fin du premier trimestre 2024, ce qui inclura probablement l’abandon de certaines offres de produits, la réduction de ses effectifs et la réduction de l’empreinte de ses bureaux. Il n’y a aucune indication quant au nombre de licenciements que l’entreprise effectuera. Unity a licencié plus de 1 100 personnes au cours de l’année écoulée.Source : Unity Quel peut être l’impact de ces licenciements sur les clients et les partenaires d'Unity Software ?Selon vous, quelles pouvaient être les alternatives possibles à ces licenciements ?Quelles sont les conséquences de ces mesures sur la position concurrentielle et la réputation d'Unity Software dans le secteur des jeux vidéo ?