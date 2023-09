Analyse de ces ventes d'actions

La réaction des développeurs

Considérant à quel point cette décision est absolument insensée, je suis presque convaincu que CELA en était la raison. Ensuite, ils diront "Oh, nous avons entendu nos fans et avons décidé de ne pas faire ça parce que nous écoutons nos fans. Maintenant, achetez nos actions pour que nous puissions refaire cela dans 5 ans."

L’orientation des ventes depuis le dernier rapport trimestriel.

Les éventuels nouveaux plans de croissance.

Si l’entreprise a gagné ou perdu des clients clés.

Les nouveaux produits et services en développement.

Les litiges à l’encontre de la société.

S’il existe un intérêt de prise de contrôle

etc.

En tant que dirigeant d'une société cotée en bourse, vous devez décider de vendre des actions des mois à l'avance. Ils avaient peut-être déjà prévu de le faire, mais ce n'est pas comme s'ils avaient attendu quelques jours avant l'annonce pour écouler leurs actions.

Un PDG avec des sorties parfois controversées

Selon les activités détectées sur Nasdaq, Riccitiello a cédé 2000 actions la semaine dernière, le 6 septembre, dans le cadre d’une tendance au cours de laquelle le dirigeant a vendu plus de 50 000 actions au total et n’en a acheté aucune. Plusieurs autres membres du conseil d’administration de Unity ont également vendu des actions ces dernières semaines, notamment le président de la croissance Tomer Bar-Zeev, qui a vendu 37,5k actions le 1septembre, pour environ 1,4 million de dollars, et Shlomo Dovrat, qui a vendu 68k actions le 30 août pour environ 2,5 millions de dollars.Ces ventes d’actions ont coïncidé avec l’annonce de Unity Runtime Fee, qui prévoit de facturer les développeurs par installation pour les jeux construits avec le moteur Unity après que ces jeux aient atteint un certain seuil.Cette annonce a suscité la colère et l’indignation de nombreux développeurs , qui ont dénoncé le manque de transparence et de prévisibilité de la politique tarifaire de Unity. Certains développeurs ont même déclaré leur intention d’arrêter d’utiliser Unity ou de suspendre les ventes de leurs jeux à partir du 1er janvier 2023, date à laquelle le changement doit entrer en vigueur.Les développeurs ont également noté que Unity mettait en œuvre cette nouvelle structure de frais en plus de facturer des frais d'abonnement annuels, tout en supprimant les niveaux les moins chers et en orientant les développeurs vers des niveaux plus élevés et plus chers. L'annonce indiquait également que Unity ne proposerait plus le niveau d'abonnement Unity Plus.« Unity Plus est retiré pour les nouveaux abonnés à compter d'aujourd'hui, le 12 septembre 2023, afin de simplifier le nombre de forfaits que nous proposons », a écrit Unity. « Les abonnés existants n'ont pas besoin de prendre de mesures immédiates et recevront un e-mail à la mi-octobre avec une offre de mise à niveau vers Unity Pro, pendant un an, au prix actuel d'Unity Plus ».Un abonnement Unity Plus coûtait environ 400 $ par an. Cependant, après cette année, il va de soi que ces anciens utilisateurs Plus devront payer le nouveau tarif Pro, qui s'élève actuellement à plus de 2 000 $ par an.Unity Software Inc est une plateforme populaire pour la création et l'exploitation de contenu 3D interactif en temps réel. La plateforme de la société fournit un ensemble complet de solutions logicielles pour créer, exécuter et monétiser du contenu 2D et 3D interactif en temps réel pour les téléphones mobiles, les tablettes, les PC, les consoles et les appareils de réalité augmentée et virtuelle.Les récentes ventes d'initiés soulève des questions sur la valorisation actuelle de la société et ses perspectives d'avenir. Pour mieux comprendre cela, nous devons nous pencher sur l’historique de ces ventes d'initiés de l’entreprise et sa relation avec le cours de l’action.L'historique des ventes d'initiés pour Unity Software Inc montre une tendance claire : au cours de l'année écoulée, il y a eu 49 ventes d'initiés et aucun achat d'initié. Cela pourrait être un signal d'alarme pour les investisseurs potentiels, car cela suggère que ceux qui connaissent le mieux les opérations et les perspectives de l'entreprise choisissent de vendre leurs actions.Cependant, il est important de noter que les ventes d’initiés peuvent se produire pour diverses raisons et n’indiquent pas nécessairement un manque de confiance dans l’entreprise. Par exemple, l’initié peut avoir besoin de lever des liquidités pour des raisons personnelles (comme l’achat d’une résidence secondaire ou le paiement des frais universitaires pour ses enfants ou ses petits-enfants) ou pour diversifier son portefeuille d’investissement.Les raisons pour lesquelles un initié vend ses actions sont diverses, et elles n’ont pas nécessairement de lien avec les perspectives à court terme de l’entreprise.Mais évidemment, il existe de solides raisons qui sont totalement liées aux perspectives à court terme de l’entreprise. Les initiés d’Enron, par exemple, ont vendu pour 1,1 milliard de dollars d’actions au cours des douze mois précédant le dépôt de bilan de la société.La vente d’initiés est complexe. Parfois, c’est un signal négatif. À d’autres moments, ce signal est neutre.Le jour de la récente vente par l'initié, les actions d'Unity Software Inc se négociaient à 40 dollars chacune, ce qui donnait à la société une capitalisation boursière de 14,45 milliards de dollars. Il s'agit d'une valorisation importante pour une entreprise du secteur du logiciel, et elle suggère que le marché a des attentes élevées quant à la croissance future d'Unity Software Inc.Cependant, selon GuruFocus Value, qui est une estimation de valeur intrinsèque basée sur des multiples historiques, un facteur d'ajustement GuruFocus et des estimations de performances commerciales futures, l'action d'Unity Software Inc pourrait être surévaluée. Avec un prix de 40 $ et une valeur GuruFocus de 131,75 $, l'action a un ratio cours/valeur GF de 0,3. Cela suggère que l’action constitue un possible piège de valeur et que les investisseurs devraient y réfléchir à deux fois avant d’acheter.GuruFocus estime alors que même si les récentes ventes d'initiés peuvent susciter certaines inquiétudes, il est important de considérer le contexte plus large. Unity Software Inc est un acteur majeur dans un secteur en pleine croissance, et sa capitalisation boursière élevée reflète l'optimisme du marché quant à ses perspectives d'avenir. Cependant, sur la base du GuruFocus Value, les investisseurs potentiels doivent être prudents et effectuer des recherches approfondies avant de prendre une décision.« Plutôt cool de voir les dirigeants de Unity effectuer de véritables délits d'initiés [ndlr., qui peut être traduit dans le contexte par "délit d'initié", qui est illégal, autrement il serait traduit "vente d'initié", qui n'est pas intrinsèquement illégal] en vendant des actions quelques jours seulement avant le spectacle évident qu'est maintenant le changement de structure de prix », a ironisé le développeur et directeur britannique de Brightrock Games, Scott Richmond, sur X, anciennement Twitter, soulignant le problème.Un autre a crié à la manipulation de marché.Un autre de déclarer : « Si j'étais du département d'ingénierie et que j'entendais que ce serait la nouvelle politique développée par un département commercial aussi brillant, je vendrais également mes actions. Est-ce considéré comme un délit d'initié si je veux simplement protéger ma valeur nette*? Comment fonctionne la loi dans ce cas ? Questions honnêtes »Pour mémoire, les initiés disposent d’un avantage injuste. Ils ont accès à toutes sortes de documents, d’informations non publiques, y compris :Sans oublier beaucoup d’autres informations pertinentes qui ne sont pas mises à la disposition de ceux qui n’évoluent pas au sein de l’entreprise.Voilà pourquoi la SEC exige que les initiés de l’entreprise – les dirigeants et les administrateurs qui supervisent une société – remplissent le Formulaire 4 dans les deux jours ouvrables suivant tout achat ou vente, détaillant le nombre d’actions négociées, ainsi que la date et le prix de la transaction.Cela participe à l’uniformisation des règles du jeu.Vous ne connaissez peut-être pas les raisons pour lesquelles un initié achète des titres de sa société. Mais au moins, vous savez qu’il ou elle l’a fait.C'est peut-être armé de ces informations qu'un utilisateur de X a tenté de relativiser les propos accusant les dirigeants d'un comportement douteux :Unity est dirigé par John Riccitiello depuis 2014, après deux passages controversés à la tête d’EA entre 1997 et 2004, puis entre 2007 et 2013. Son deuxième mandat chez EA a vu la société lancer Origin et Project Ten Dollar (vous vous souvenez ?), et investir des millions dans Star Wars: The Old Republic dans le but de renverser World of Warcraft. Son temps chez EA s’est terminé par sa démission du conseil d’administration après avoir échoué à augmenter suffisamment le prix de l’action.Riccitiello a également fait les gros titres en tant que PDG de Unity, notamment l’année dernière lorsqu’il a qualifié les développeurs mobiles qui n’utilisent pas la technologie publicitaire de Unity de « putains d’idiots » . Il réagissait à un propos du directeur général d'Unity Create, Marc Whitten, qui a déclaré : « La mise en œuvre de la monétisation plus tôt dans le processus et la conversation est certainement un angle qui a été rejeté par certains développeurs ». Il s’est ensuite excusé en disant : « Je vais commencer par des excuses. Mon choix de mots était grossier. Je suis désolé. Je suis à l'écoute et je ferai mieux ».Unity a récemment annoncé le licenciement de 600 personnes soit 8% de son effectif La société prévoit également de réduire son réseau mondial de bureaux au cours des prochaines années pour se concentrer sur quelques sites clés. Cette décision intervient alors que Unity Software fait face à une concurrence accrue de la part d’Epic Games, le créateur de Fortnite, et à une baisse de la demande de ses clients pendant la pandémie de Covid-19. Unity Software a déclaré que ces mesures visaient à améliorer son efficacité opérationnelle et à se préparer à l’avenir.Unity Software a aussi subi une baisse de la demande de ses clients durant la pandémie de Covid-19, qui a affecté les secteurs du divertissement, de l’éducation et de l’automobile. Unity Software a déclaré que ces mesures visaient à améliorer son efficacité opérationnelle et à se préparer à l’avenir, en investissant dans des domaines stratégiques comme le cloud computing, la réalité augmentée et la réalité virtuelle.Sources : Nasdaq Scott Richmond , GuruFocusQue pensez-vous de la décision de Unity de facturer les développeurs par installation ?Pensez-vous que les dirigeants de Unity ont agi de manière éthique en vendant leurs actions avant l’annonce du Runtime Fee ?Quelles sont les alternatives à Unity pour les développeurs de jeux indépendants ?Comment Unity peut-il regagner la confiance des développeurs et des investisseurs après cette controverse ?