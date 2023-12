Cependant, 2024 s'annonce comme une année de formidable reprise puisque les livraisons de casques AR/VR devraient augmenter de 46,4 %. Ce retour à la forme est dû à une année complète de disponibilité du Quest 3 de Meta ainsi que du Vision Pro d'Apple, qui devrait attirer beaucoup d'attention mais dont les livraisons devraient être inférieures à 200 000 unités au cours de l'année. En revanche, Meta, le leader du marché au 3e trimestre 2023 qui a capturé 55,2 % des parts, a déjà réussi à expédier plus de 10 fois le volume prévu par Apple au cours des trois premiers trimestres de 2023 (avant le lancement de Quest 3) et connaîtra probablement une croissance d'une année sur l'autre en 2024.", a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche, Mobility and Consumer Device Trackers chez IDC. "Parallèlement, les casques AR devraient également croître en 2024 en raison de la disponibilité de casques connectés à moindre coût proposés par des sociétés telles que Xreal et Rokid, qui tendent à remplacer les moniteurs tout en améliorant la productivité ou l'expérience de la consommation de médias. Les casques autonomes plus sophistiqués, tels que le HoloLens 2 de Microsoft ou le Magic Leap 2, continueront à proliférer, mais à un rythme plus lent que les casques de réalité augmentée connectés. Au total, les livraisons de casques AR devraient atteindre 845 000 en 2024, soit une hausse de 85,6 % par rapport à 2023.", a ajouté Ramon T. Llamas, directeur de recherche au sein du programme de réalité augmentée et de réalité virtuelle d'IDC. "IDCQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette analyse d'IDC ? Trouvez-vous qu'elle est crédible et pertinente ?