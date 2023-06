Meta Quest 3 présente des inconvénients

L’annonce de Meta intervient à quelques jours de la présentation attendue du premier appareil de réalité mixte d’Apple, un concurrent potentiel sur le marché des appareils AR/VR. Selon une estimation du cabinet d’études de marché IDC, Meta a vendu près de 80 % des 8,8 millions de casques AR/VR vendus en 2022, grâce à son succès avec le Quest. Le texte suggère que Meta cherche à renforcer sa position de leader dans ce domaine en proposant un casque plus performant et plus polyvalent que ses prédécesseurs.Le produit de Meta Platforms, le Quest 3, un casque de réalité mixte qui permet aux utilisateurs de vivre des expériences immersives dans des environnements virtuels ou augmentés. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a révélé le casque dans un post Instagram jeudi, lors de la conférence annuelle sur les jeux de la société. Il a déclaré que le Quest 3 était le meilleur casque de réalité mixte jamais conçu par Meta et qu’il offrait une qualité d’image exceptionnelle, un suivi des mains et des yeux, ainsi qu’un accès à des applications sociales et professionnelles comme Horizon Workrooms et Horizon Venues. Le Quest 3 coûtera 499 dollars et sera disponible plus tard cette année.Le Quest 3 sera équipé d'un nouveau chipset Qualcomm avec des performances graphiques deux fois supérieures à celles du Quest 2, a déclaré Zuckerberg. Il a indiqué que l'appareil serait lancé à l'automne et a promis de donner plus de détails lors de la conférence annuelle AR/VR de l'entreprise, le 27 septembre.L'annonce de Zuckerberg est intervenue moins d'une semaine avant que son rival technologique Apple ne dévoile son premier appareil de réalité mixte, un produit haut de gamme dont le prix avoisine les 3 000 dollars, selon un rapport de Bloomberg.Les appareils Quest 2 et Quest Pro de Meta représentaient près de 80 % des 8,8 millions de casques de réalité virtuelle vendus en 2022, selon une estimation du cabinet d'études de marché IDC. Loin derrière, en deuxième position avec 10 % de parts de marché, se trouve l'appareil Pico de la société chinoise ByteDance, qui possède également le concurrent TikTok, spécialisé dans les médias sociaux.Sur le Quest 3, la technologie Meta Reality permet de mélanger de manière transparente un monde physique avec un monde virtuel. Ces nouvelles expériences vont au-delà de la réalité mixte actuelle en comprenant et en réagissant intelligemment aux objets de votre espace physique et en vous permettant de naviguer dans cet espace de manière naturelle et intuitive, ce qui était pratiquement impossible auparavant.Meta met à jour le GPU et le CPU de Quest 2 et Quest Pro. Quest 2 et Pro verront une augmentation de 26 % de la performance du CPU avec une augmentation de 19 % de la vitesse du GPU pour Quest 2 et 11 % pour Quest Pro. Meta active également la mise à l'échelle dynamique de la résolution pour Quest 2 et Quest Pro, afin que les jeux et les applications puissent bénéficier d'une densité de pixels accrue sans perte d'images.Alors que Quest 3 établit un nouveau standard pour la réalité mixte, les jeux immersifs et ce que peut-être un casque VR grand public, Quest 2 reste pour Meta l’unique point d'entrée le plus abordable à la VR et Pro, optimisé pour les cas d'utilisation professionnelle, avec le suivi du visage et des yeux. L’entreprise continue de vendre les Quest 2 et Pro aux côtés du Quest 3, ainsi qu'à fournir de nouvelles mises à jour.À partir du 4 juin, Meta réduit les prix de la Quest 2 à 299,99 dollars pour la version 128 Go et à 349,99 dollars pour la version 256 Go, « afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder à la magie de la RV tout-en-un et à une vaste bibliothèque de contenus. »Malgré sa domination, Meta a eu du mal à vendre sa vision d'un « métavers » immersif de mondes virtuels interconnectés et à étendre le marché de ses appareils au-delà de la niche de la communauté des joueurs. Certe, Meta Quest 3 est le dernier-né des casques de réalité virtuelle et mixte de Meta qui s’adresse aux amateurs de jeux vidéo, mais aussi aux créateurs de contenu et aux professionnels qui veulent explorer le métavers.Cependant, le Meta Quest 3 présente aussi des inconvénients qui peuvent freiner son adoption. Son prix est nettement plus élevé que celui du Meta Quest 2, ce qui le rend moins accessible au grand public. Il nécessite également un compte Meta pour fonctionner, ce qui pose des questions sur la protection des données personnelles et la dépendance à une plateforme unique. Enfin, il n’est pas encore clair si le Meta Quest 3 sera compatible avec tous les jeux et applications disponibles pour le Meta Quest 2, ou s’il faudra attendre des mises à jour ou des adaptations spécifiques.L'unité Reality Labs de Meta a enregistré une perte d'exploitation de 3,99 milliards de dollars au premier trimestre, après avoir perdu 13,72 milliards de dollars l'année dernière. La division est chargée de développer les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui composent le métavers.En dehors de Reality Labs, Meta est en mode de réduction des coûts alors qu'il tente de faire face à un ralentissement du marché de la publicité en ligne. Mark Zuckerberg, continue d'accumuler les pertes de ses investissements dans le métavers tout en réduisant les effectifs de son entreprise de médias sociaux grâce à des réductions de coûts.La compatibilité Meta Quest 3 avec les autres appareils ou applications reste inconnue, sa consommation d’énergie, son impact sur la santé ou la vie privée des utilisateurs, ou encore les enjeux éthiques et sociaux liés à la réalité virtuelle et mixte reste questionnable. Meta n’a jamais fait référence aux sources d’information externes ou aux avis d’experts ou de consommateurs qui pourraient confirmer ou nuancer ces affirmations au sujet de son produit.Source : Meta Les arguments utilisés pour présenter le Meta Quest 3 sont-ils convaincants ?Quels sont selon vous, les avantages et les inconvénients du mode de réalité mixte en couleur par rapport au mode de réalité virtuelle classique ?Le Meta Quest 3 est-il adapté aux débutants, aux experts ou aux professionnels ?Le rapport qualité-prix du Meta Quest 3 est il normal selon vous ? Est-il justifié par ses performances et ses fonctionnalités ?Quels sont les risques ou les défis liés à l’utilisation du Meta Quest 3 ? Par exemple, en termes de sécurité, de confidentialité, de santé ou d’éthique ?