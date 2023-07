Le casque de réalité mixte d'Apple a été dévoilé le mois dernier après environ sept ans de développement et présenté comme le lancement de produit le plus important depuis l'iPhone. Le Vision Pro d'Apple semble présenter des capacités "exceptionnelles" qui n'ont rien à envier aux autres casques de réalité virtuelle, mais il y a un problème : son prix. Il coûte 3 499 dollars, ce qui a fait reculer de nombreux acheteurs curieux. « Il était pourtant prometteur, mais son prix n'en vaut pas la peine pour l'instant », peut-on lire dans les commentaires sur le nouvel appareil. En plus du prix élevé, Apple serait confronté à d'autres problèmes qui modifient ses plans initiaux.Il a été annoncé précédemment qu'Apple s'était fixé pour objectif de vendre 1 million d'unités en 2024. Cependant, un nouveau rapport du Financial Times révèle que l'entreprise ne sera pas en mesure de respecter les prévisions initiales. Précédemment, Apple a indiqué que le casque ne serait pas commercialisé avant le début de l'année prochaine, ce qui représente un délai assez long par rapport à son lancement le 5 juin. Selon les analystes, cette décision de l'entreprise semble être beaucoup plus liée à des problèmes de chaîne d'approvisionnement qu'à la nécessité de laisser aux développeurs le temps de créer des applications pour le Vision Pro.En outre, Apple aurait demandé à Luxshare, le fabricant contractuel chinois qui assemblera initialement le Vision Pro, de produire moins de 400 000 unités en 2024. Il s'agirait d'une baisse par rapport à l'objectif de vente interne initial d'un million d'unités. Plusieurs sources industrielles ont déclaré que Luxshare était actuellement le seul assembleur de l'appareil pour Apple. Par ailleurs, deux fournisseurs exclusifs de certains composants du Vision Pro, basés en Chine, ont déclaré qu'Apple ne leur demandait que 130 000 à 150 000 unités pour la première année. Les analystes indiquent que ces informations peuvent être analysées de différentes manières.Par exemple, ils pensent que ces prévisions de faibles volumes reflètent le manque de confiance d'Apple dans sa capacité à augmenter la production, après des années de non-respect des délais de lancement de l'appareil. Selon le rapport, l'un des principaux obstacles à surmonter est la fabrication des écrans élégants de l'appareil. Ils se composent de deux écrans micro-OLED - un par œil - et d'une lentille "lenticulaire" incurvée orientée vers l'extérieur. Les deux écrans intérieurs offrent une résolution supérieure à tout ce qui existe actuellement sur le marché, tandis que la lentille extérieure projette les yeux du porteur du casque vers le monde extérieur.Selon des personnes interrogées dans le cadre du rapport, les écrans micro-OLED des prototypes de la démonstration de juin ont été fournis par Sony et le fabricant de puces TSMC. Les écrans sont le composant le plus cher du Vision Pro et selon les personnes interrogées par le rapport, Apple n'est pas satisfait de la productivité de ses fournisseurs, notamment en ce qui concerne le rendement des micro-OLED exempts de défauts. « Il s'agit en grande partie de problèmes de croissance normaux. Il s'agit de l'appareil grand public le plus complexe jamais fabriqué », a déclaré Jay Goldberg, fondateur du cabinet de conseil en technologie D/D Advisors.Le Vision Pro introduit une interface utilisateur entièrement tridimensionnelle contrôlée par les yeux, les mains et la voix de l'utilisateur. Doté de visionOS, le premier système d'exploitation spatial au monde, le Vision Pro permet aux utilisateurs d'interagir avec le contenu numérique comme s'il était physiquement présent dans leur espace. Le Vision Pro intègre en outre EyeSight, qui aide les utilisateurs à rester en contact avec leur entourage. Lorsque l'utilisateur est totalement immergé dans la réalité virtuelle, le système affiche les lentilles en noir. Lorsqu'il est en réalité mixte, et qu'il voit donc l'environnement réel, une représentation des yeux apparaît.Par ailleurs, les sources au fait des plans d'Apple rapportent que l'entreprise travaille déjà sur la prochaine génération de son casque, y compris une version plus abordable qui devrait plaire davantage aux consommateurs du marché de masse.*Apple travaillerait avec les fabricants d'écrans coréens Samsung et LG sur cette deuxième génération du casque. Pour réduire le prix, Apple aurait envisagé d'utiliser d'autres écrans, y compris la mini-LED, mais deux personnes ont déclaré qu'Apple insistait sur l'utilisation du micro-OLED même pour le casque non Pro, même si tous les fournisseurs n'avaient pas réussi à répondre à ses attentes jusqu'à présent.Auparavant, Apple s'appuyait sur des fournisseurs taïwanais comme Foxconn pour l'aider à développer les premières générations de ses nouvelles lignes de produits. Mais cette fois-ci, la société a fait appel au sous-traitant électronique chinois Luxshare comme principal assembleur, avec six autres entreprises de Chine continentale, pour son casque Vision Pro. Outre Luxshare, un rapport du South China Morning Post indique que les autres fournisseurs comprennent Cowell E Holdings et Shenzhen Desay Battery Technology, qui fournissent des batteries au lithium et des systèmes de gestion de l'énergie, ainsi que le fabricant de composants audio Goertek.La réduction des prévisions pour 2024 aurait déçu Luxshare, qui a augmenté sa capacité pour pouvoir construire près de 18 millions d'unités par an dans les années à venir. En outre, les analystes ont déclaré que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des casques en Asie n'était pas vraiment stimulée par le Vision Pro. « Apple n'a pas fabriqué un produit meilleur que ce que l'industrie avait imaginé […] et la confiance des fabricants n'est pas élevée », a déclaré Eddie Han, analyste chez Isaiah Research, basé à Taïwan.*Malgré ces revers, Canalys pense que le casque d'Apple dépassera les 20 millions d'utilisateurs dans les cinq ans suivant le lancement.« Étant donné le nombre limité de pièces produites, le téléphone s'envolera des rayons, précommandé par les fans fidèles d'Apple et les utilisateurs fortunés aux États-Unis », a déclaré Jason Low, analyste chez Canalys. Selon ses prévisions, Apple devrait produire 350 000 unités l'année prochaine, puis 12,6 millions d'unités cinq ans plus tard. Lors de la présentation du casque en juin, la société américaine d'investissement Wedbush prévoyait qu'Apple expédierait environ 150 000 unités la première année, tandis que Morgan Stanley estimait les ventes à 850 000 et que Goldman Sachs pensait qu'elles pourraient atteindre 5 millions en 2024.À titre de comparaison, Apple a vendu 1,4 million d'iPhone au cours de sa première année de commercialisation. Le fabricant de l'iPhone n'a pas commenté la rumeur sur la baisse des provisions de production ni celle sur les problèmes liés à la conception du Vision Pro. Goldberg a déclaré que le prix plus élevé que prévu de 3 500 dollars impliquait déjà qu'Apple avait intégré le coût des inefficacités de production, sachant que les rendements de fabrication étaient particulièrement faibles par rapport aux produits matures de son portefeuille. La valeur boursière d'Apple a dépassé les 3 000 milliards de dollars vendredi, trois semaines après l'annonce du casque.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du casque Vision Pro d'Apple ? S'agit-il d'un produit révolutionnaire ?Que pensez-vous des rumeurs selon lesquelles Apple a revu à la baisse ses prévisions de production ?Selon vous, les prévisions de vente d'Apple sont-elles réalistes ? Que pensez-vous du prix du casque d'Apple ?Selon vous, le Vision Pro va-t-il faire un flop ? Êtes-vous prêt à débourser 3 500 $ pour vous procurer ce casque ? Pourquoi ?