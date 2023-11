Cette décision fait suite à une période tumultueuse pour l'entreprise basée à San Francisco, qui fabrique une boîte à outils logicielle utilisée par de nombreux développeurs de jeux vidéo, dont le créateur du célèbre jeu mobile "Pokemon Go".En septembre, l'entreprise a tenté d'imposer une nouvelle politique de tarification "runtime fee", qui imposait de nouveaux frais à ses développeurs de jeux si certains seuils de revenus et d'installations étaient atteints. À la suite d'une révolte des développeurs et d'une chute brutale du cours de l'action, l'entreprise a revu les nouveaux frais.En octobre, le PDG d'Unity, John Riccitiello, a pris sa retraite et l'entreprise a nommé l'ancien président d'IBM, Jim Whitehurst, au poste de PDG et président par intérim et Roelof Botha, partenaire de Sequoia Capital, au poste de président du conseil d'administration.L'annonce de mardi comprend la résiliation de la partie "services professionnels" d'un accord qu'Unity avait conclu avec Weta FX, la société d'effets visuels du réalisateur Peter Jackson, en 2021, après qu'Unity eut acheté la division technologie et ingénierie de Weta FX. En conséquence, 265 employés dont les emplois sont liés à l'accord seront licenciés, a déclaré l'entreprise.L'entreprise a déclaré que son effectif total était d'environ 7 000 personnes.En outre, Unity fermera des bureaux dans 14 villes telles que Berlin et Singapour, dans l'attente d'une consultation des employés dans certains pays, et réduira considérablement l'empreinte de ses bureaux restants, notamment à San Francisco et à Bellevue, dans l'État de Washington.Unity ne demandera plus à ses employés de travailler dans ses bureaux trois jours par semaine et réduira les "services complets dans les bureaux" à trois jours par semaine dans la plupart des sites, a déclaré l'entreprise.D'autres changements sont prévus pour "recentrer" les activités d'Unity, a déclaré M. Whitehurst. "", a-t-il déclaré.Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, quelles peuvent-être les conséquences de ces décisions sur l'activité d'Unity Software ?