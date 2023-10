Qui est James M. Whitehurst ?



James M. Whitehurst est le PDG par intérim de Unity

Certains développeurs expriment leur joie face à la retraite « attendue depuis longtemps » du PDG d'Unity

I really truly did not think this would happen, but this is the main thing Unity needed to do to start rebuilding trust, so... it's a start. https://t.co/ytxr4WzGJs — brandon sheffield (@necrosofty) October 9, 2023

Malgré ce changement de direction, plusieurs restent sceptiques

La société de développement de logiciels de jeux vidéo Unity Software Inc. a annoncé la démission de son PDG actuel à la suite d'une réaction négative dans la communauté des joueurs suite à un nouveau modèle de tarification.Le départ du patron fait suite à une tentative ratée de facturer aux développeurs des frais par installation pour les jeux créés avec les outils de Unity – une mesure qui revenait en fait à facturer des redevances sur chaque vente d'un jeu. Unity avait déjà promis de ne jamais faire une telle chose.Unity propose un moteur de jeu multiplateforme utilisé pour créer des jeux en deux dimensions et en trois dimensions, des simulations interactives et d'autres expériences. Les anciens plans tarifaires Unity étaient basés sur un modèle d'abonnement, avec différents plans offrant différentes fonctionnalités et support. Il n'y avait aucun frais pour l'installation ou l'exécution de jeux créés avec Unity.Le nouveau modèle, tel que proposé par Riccitiello, incluait toujours un modèle d'abonnement mais incluait également des frais d'exécution Unity. Ces frais signifieraient que les développeurs devraient payer pour chaque installation de leur jeu, même s'ils utilisent un plan d'abonnement gratuit ou peu coûteux.C'est un doux euphémisme que de dire que les développeurs n'étaient pas satisfaits, craignant particulièrement que la nouvelle structure tarifaire nuise de manière disproportionnée aux développeurs indépendants, qui ont souvent des marges inférieures à celles des grands studios. D'autres développeurs ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que le nouveau modèle les découragerait de participer à des ventes et des promotions ou de publier leurs jeux sur des services d'abonnement, car cela pourrait entraîner davantage d'installations et des frais plus élevés.Les développeurs ont donc exprimé leur opposition si vigoureusement que le fabricant d'outils a annulé une réunion publique et a renoncé à des plans clés de sa structure tarifaire.Auparavant, il a occupé le poste de conseiller principal chez IBM de juillet 2021 à mai 2022 et de président d'IBM d'avril 2020 à juillet 2021. Il a rejoint IBM grâce à l'acquisition de Red Hat, l'un des principaux fournisseurs de produits et services informatiques d'entreprise open source, où il a occupé le poste de directeur général de janvier 2008 à avril 2020. Chez Red Hat, Whitehurst a été le principal artisan de la croissance et de la rentabilité de l’entreprise, qui est passée d’un chiffre d’affaires annuel de 500 millions de dollars à plus de 3 milliards de dollars sous sa direction. Il a également renforcé la position de Red Hat comme leader mondial des solutions et services informatiques open source pour les entreprises.Avant Red Hat, Whitehurst a occupé plusieurs postes de direction chez Delta Air Lines, Inc., notamment celui de directeur de l'exploitation de 2005 à 2007, de directeur du réseau et de la planification de 2004 à 2005 et de vice-président principal, finance, trésorerie et développement commercial de 2002 à 2004.Avant Delta, Whitehurst a occupé plusieurs postes de direction en matière de développement d'entreprise au sein du Boston Consulting Group, où il a travaillé avec des clients dans un large éventail de secteurs.Whitehurst est diplômé en informatique et en économie de l’université Rice et titulaire d’un MBA de la Harvard Business School. Il siège actuellement aux conseils d’administration de United Airlines et Amplitude, au conseil de surveillance de Software AG et en tant que conseiller spécial chez Silver Lake. Il a également été membre et vice-président du conseil du développement économique de Caroline du Nord.En tant que PDG et président par intérim de Unity, Whitehurst aura pour mission de poursuivre la croissance et l’innovation de la société, qui compte plus de 2 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans plus de 190 pays. Unity propose des outils et des services pour créer et gérer des expériences 3D en temps réel pour les secteurs du divertissement, du cinéma, de l’automobile, de l’architecture et plus encore.Whitehurst a déclaré qu’il était honoré et enthousiaste de rejoindre Unity, qu’il considère comme une entreprise visionnaire qui transforme le monde grâce à la créativité. Il a ajouté qu’il était impatient de travailler avec les équipes talentueuses et passionnées de Unity pour offrir des solutions innovantes et accessibles aux créateurs du monde entier.« Cela fait très longtemps que l'on attend ça », a écrit le développeur de Gloomwood, Dillon Rogers, résumant les réactions joyeuses au départ de Riccitiello au sein de la communauté du développement de jeux.Brandon Sheffield (Demonschool), de Necrosoft Games, qui était l'un des critiques les plus virulents des plans initiaux de frais d'installation d'Unity, a écrit sur les réseaux sociaux qu'il « ne pensait vraiment pas que [le départ de Riccitiello] se produirait ». L'évincement apparent du PDG « est la principale chose que Unity devait faire pour commencer à reconstruire la confiance, donc... c'est un début », a poursuivi Sheffield.Il a quand même décidé de rester prudent : « Est-ce que c'est bien que Riccitiello parte ? Oui. Mais est-ce que je suis convaincu que Unity ne fera plus jamais de changements en matière de tarification ? Non ».Sheffield n'était pas le seul à être surpris et optimiste face à cette décision. Le développeur indépendant Alex Rose (Super Rude Bear Resurrection) a déclaré que le départ de Riccitiello était un « pas dans la bonne direction » qui pourrait aider à redresser l'entreprise. « Si Unity parvient à embaucher un PDG de confiance et à prendre des mesures positives dans les prochains mois, il pourra peut-être réparer une partie des dégâts qu'il a causés », a-t-il écrit.« En tant que chef d'un studio développant depuis plus d'une décennie dans Unity, il s'agit de la première étape, la plus critique, pour Unity dans la reconstruction de la confiance que [Riccitiello] et d'autres ont incendié », a écrit Trent Kusters, directeur du studio de League of Geeks (Armello). « Merci à tous les développeurs qui ont travaillé dur en arrière-plan et en principal pour garantir que cela se produise ».« Cela pourrait apporter un certain équilibre à The Force », a ajouté George Broussard, co-fondateur de 3D Realms et actuel développeur indépendant.Les réactions sur les forums Unity au départ de Riccitiello ont été mitigées. Certains ont salué cette décision comme un premier pas vers le rétablissement de la confiance, tandis que d’autres y ont vu un moyen d’apaiser les actionnaires et non les clients d’Unity.Le développeur de Slay the Spire, Mega Crit Studios, qui avait déjà annoncé qu'il allait abandonné Unity, a profité de la nouvelle pour réaffirmer une déclaration de septembre selon laquelle il migrerait vers un nouveau moteur. Après avoir rapidement constaté que l'éviction de Riccitiello était « cool ! », la société a écrit que « de toute façon, notre prochain jeu sera sur Godot ».« Imaginez que cela change la stratégie d'Unity, qui est essentiellement une société de technologie publicitaire, en ce qui concerne la façon dont elle traite les développeurs », a ajouté Cliff Harris, propriétaire de Postiech Games (Démocratie, Gratuitous Space Battles), sur les réseaux sociaux.D'autres développeurs considèrent le départ de Riccitiello comme positif mais insuffisant tant que les membres du conseil d'administration d'Unity qui ont également approuvé ces changements commerciaux sont toujours dans l'entreprise. « La position était complètement intenable et j'espère que tous les membres de la direction et du conseil d'administration qui préconisaient des frais d'installation auront les moyens et la grâce de démissionner », a écrit la développeur indépendante Leena van Deventer (Dead Static Drive). « Il n'y a pas de voie à suivre sans éliminer tous ceux qui ont quelque chose à voir avec cela ».« John Riccitiello est nul, mais il convient également de noter que Unity est devenu public et dispose désormais d'un conseil d'administration de parties prenantes qui semblent également être nuls », a écrit le développeur indépendant Dan Pearce (10 Second Ninja X). « À moins que vous ne constatiez des efforts significatifs et à long terme pour nourrir les développeurs et rétablir la confiance, cela vaut toujours la peine de garder un œil sur la porte ».Xalavier Nelson Jr., responsable du développeur Strange Scaffold d'El Paso Elsewhere, a convenu que peu importe qui dirige l'entreprise tant que les personnes qui ont permis que de telles décisions soient prises sont toujours en place.« Quels que soient les échecs de l'ancien PDG d'Unity, il répond à un conseil d'administration et à des actionnaires qui motivent, dictent et autorisent ses actions - et ils sont toujours là en son absence », a-t-il déclaré. « Quiconque célèbre le fait que Riccitello ait démissionné en tant qu'indicateur des actions futures de l'entreprise doit toujours en tenir compte ».Lorsque les premiers changements de prix ont été annoncés, un consortium de développeurs mobiles majoritairement européens a organisé une sorte de boycott de Unity, désactivant la monétisation contrôlée par Unity pour leurs jeux.« Il est difficile de considérer cette décision comme la seule bonne. « Il est difficile de considérer cette décision comme la seule bonne. À l'heure actuelle, nous voulons trouver une solution qui convienne à la fois à l'industrie et à l'entreprise », a déclaré Nikita Guk, représentant officiel du mouvement et PDG de la société de relations publiques GIMZ. « Nous sommes impatients et espérons que le prochain PDG d'Unity non seulement appréciera, mais comprendra également pleinement le lien important entre les développeurs et Unity. » 