Alors que le studio se concentre pleinement sur "l'optimisation et le peaufinage" de l'expérience, pour célébrer l'occasion et le dernier événement CitizenCon, une démonstration du gameplay de ce que les joueurs peuvent s'attendre à voir a été publiée.Regardez la présentation de 25 minutes ci-dessous, qui contient beaucoup de combats spatiaux et de gameplay à la première personne, des cinématiques en cours de développement et des commentaires des développeurs sur ce qui est montré :Les joueurs auront la possibilité de personnaliser leur protagoniste, homme ou femme, qui prendra part à l'histoire grâce à des cinématiques entièrement vocales et, dans le cas des scènes à la troisième personne, à des cinématiques jouées.Les missions de la campagne comporteront à la fois des niveaux à bord de vaisseaux et des niveaux à la première personne, les joueurs rejoignant le 42e escadron de chasseurs de la marine de l'UEE pour cette histoire. Selon le studio, les niveaux à la première personne comprendront des décors destructibles, des énigmes basées sur la physique, ainsi que des animations pour toutes les interactions que les joueurs auront avec les environnements afin d'accroître l'immersion.Comme cela a déjà été confirmé, des acteurs de renom joueront les personnages principaux du jeu. La présentation montre Gillian Anderson, Mark Hamill, Gary Oldman, Liam Cunningham, Mark Strong et John Rhys-Davis, ainsi que de nombreux autres acteurs comme Henry Cavill et Andy Serkis.", explique le studio à propos des niveaux et des environnements auxquels les joueurs seront confrontés. "Malheureusement, Cloud Imperium Games n'a toujours pas communiqué de fenêtre de sortie pour Squadron 42, se contentant de dire que le polissage peut prendre un certain temps. Le cofondateur du studio et directeur de Star Citizen, Chris Roberts, s'est exprimé sur le chemin qui mène à la sortie du jeu :Après plus de dix ans d'existence, le fonds de financement du projet Star Citizen a récemment franchi la barre des 600 millions de dollars. En ce qui concerne le MMO Persistent Universe du jeu, qui fait l'objet de tests publics, la mise à jour Alpha 3.21 a été mise en ligne la semaine dernière, ajoutant de nouveaux types de missions, une variante de vaisseau bombardier, et bien plus encore. Les prochaines mises à jour devraient apporter un nouveau système stellaire, la construction de bases et d'autres fonctionnalités.Quel est votre avis sur le sujet ?