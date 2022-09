En seconde position vient Cyberpunk 2077 qui avait coûté 331 millions de dollars en 2021

Puis Call of Duty: Modern Warfare 2 et ses 316 millions de dollars de coûts en 2021

Final Fantasy VII et ses 245 millions de dollars de coûts

Halo 2 et ses 230 millions de dollars de coûts

Envoyé par Chris Roberts Envoyé par Nos victoires en 2021 nous ont préparés pour un début absolument historique de 2022. Jusqu'à présent, nous avons dépassé toutes nos projections sur de nouveaux joueurs rejoignant l'univers. En fait, cette année, nous avons plus que doublé notre taux d'acquisition de nouveaux utilisateurs, et avec le lancement récent d'Alpha 3.17 : Fueling Fortunes, nous voyons plus de deux mille nouveaux joueurs rejoindre l'univers. Notre DAU (utilisateurs actifs quotidiens) a augmenté de plus de 50*% depuis les chiffres que j'ai partagés dans ma dernière lettre du président en décembre 2020, et avec ce dernier patch, nous bénéficions du double du trafic de connexion quotidien de notre dernier lancement de patch d'avril. Nous profitons de MAU (utilisateurs actifs mensuels) qui est bien au-delà des sommets de 2020. Et nous avons eu près d'un million de nouveaux comptes créés depuis lors, et plus d'un demi-million de nouveaux joueurs engagés ont rejoint le jeu. Et cette semaine, notre 2 millionième joueur unique s'est connecté pour jouer à Star Citizen. Nous sommes sur la bonne voie cette année pour dépasser 4 millions de comptes au total, plus d'un million de connexions uniques cette année et plus de 500 millions de dollars de revenus.



Tout cela est dû à l'incroyable soutien que nous recevons de votre part, combiné aux progrès que nous avons réalisés dans Star Citizen, qui amène de nouveaux joueurs curieux dans l'univers. Il est réconfortant de voir les commentaires et les impressions des nouveaux membres de la communauté lorsqu'ils commencent à jouer à Star Citizen.



Pour tous ceux d'entre nous qui sont là depuis le début, il est facile de tenir pour acquises de nombreuses fonctionnalités de Star Citizen, qu'aucun autre jeu ne propose. Après tout, nous connaissons tous chaque fonctionnalité, ses bugs et, plus important encore, ce qui n'est pas fait, il peut donc être facile de se concentrer sur la tasse à moitié vide plutôt que pleine. Mais quel autre jeu a la combinaison d'échelle et de détails*; la possibilité de passer de la marche à pied à l'embarquement d'un vaisseau entièrement réalisé, avec des composants fonctionnels et un intérieur habitable, vous pouvez vous déplacer, décoller vers une pointe de lumière scintillante dans le ciel, à travers les nuages ​​dans l'obscurité de l'espace extra-atmosphérique , seulement pour être intercepté par un groupe de pirates cherchant à vous libérer votre cargaison, les vaincre dans un combat aérien intense et continuer votre voyage vers la lumière scintillante au loin… qui devient une autre planète, sur laquelle vous pouvez entrer dans son atmosphère et atterrir, abaisser votre rampe et marcher dans une ville animée ou une belle rive de rivière nichée dans les arbres pour récolter des fruits exotiques*? Le tout sans écrans de chargement et rendus avec des détails millimétriques incroyables à la première personne ou à la troisième personne*? Il existe d'autres jeux qui ont certains de ces éléments, mais aucun n'a tout avec le niveau de fidélité qu'offre Star Citizen.



Parfois, ce n'est pas une mauvaise chose de regarder en arrière et d'apprécier le chemin parcouru. Nous recevons beaucoup de critiques pour les délais et les horaires, en particulier lorsque la campagne de financement participatif originale est lancée, mais le jeu qui est en cours de construction aujourd'hui est un jeu complètement différent et beaucoup plus vaste et immersif que celui que j'ai lancé il y a près de dix ans. À l'époque, il n'y avait pas de planètes entièrement réalisées rendues avec des détails incroyables sur lesquels vous pouviez aller n'importe où; les planètes n'étaient visitables que si elles avaient un lieu d'atterrissage conçu, et même alors, il y avait un débat pour savoir si elles seraient explorables à la première personne ou si elles ressembleraient davantage aux zones d'atterrissage de Freelancer et Privateer, où vous pouviez cliquer entre quelques emplacements pour acheter ou vendre des marchandises ou effectuer des missions dans un bar. Il n'y avait pas de conception d'un système à la première personne aussi tactile et entièrement formé que nous le faisons aujourd'hui, ni une simulation de véhicule qui avait des composants physiques et le niveau de fonctionnalité systémique que nous recherchons. Le jeu en cours de construction aujourd'hui est un jeu qui en englobe plusieurs; C'est un spacesim de combat aérien, c'est un jeu de tir à la première personne, c'est un jeu de commerce, un jeu de collecte de ressources, un jeu de gestion de ressources, un jeu d'aventure, un jeu de survie et un jeu social. Star Citizen est une simulation d'univers. C'est un jeu pour tout le monde, car dans la vraie vie, il existe de nombreux chemins différents et le succès est défini par ce qui vous rend heureux. Voulez-vous prouver vos capacités en tant que pilote de combat redoutable ? Le jeu a cela pour vous, mais également si vous voulez simplement extraire tranquillement des minéraux et faire fortune, ou traîner dans des zones d'atterrissage, ou trouver un coin de la galaxie que personne d'autre n'a trouvé... toutes ces options sont dans le Sandbox qu'est Star Citizen. Pour faire cela correctement, à l'échelle qui permettra à des millions de personnes de jouer ensemble, il faut du temps et de l'argent, et avec votre soutien et votre patience, nous sommes en mesure de créer un jeu que je ne pense pas qu'aucun autre éditeur puisse se permettre de faire ou ne le ferait. être assez fou pour s'engager.



Beaucoup de ceux qui ont soutenu financièrement Star Citizen ne se soucient pas des bénéfices ou des revenus trimestriels, ils veulent juste le meilleur et le plus grand jeu possible, à la hauteur de leurs attentes et de leurs rêves. Bien que ce ne soit pas une mince tâche, c'est quelque chose de beaucoup plus facile pour moi et pour tout le monde chez CIG, car c'est un privilège d'être mis au défi artistiquement et soutenu financièrement de cette manière, et je suis immensément reconnaissant d'avoir tant de gens ont tellement confiance en nous tous.

La Cour donne raison à l'éditeur qui a refusé de rembourser l'un des premiers investisseurs

En 2012, Roberts Space Industries (RSI) a lancé un Kickstarter afin d’obtenir un financement participatif pour Star Citizen, un jeu de simulation spatiale. Cloud Imperium, l’éditeur de Star Citizen, a déjà reçu près de 500 millions de dollars en financement participatif depuis le lancement de la campagne Kickstarter en 2012. L’éditeur en avait demandé 10 au départ.Bien que le jeu soit toujours en développement, il domine depuis la liste des jeux vidéo les plus chers à développer :En tout, près de 4,1 millions de personnes ont déjà mis au pot pour ce jeu. Soit presque 700.000 de plus qu'il y a dix mois. Le marathon de la collecte financière a beau avoir commencé il y a une décennie, « Star Citizen », ne perd pas le rythme. Au contraire. Lors des dix derniers mois, le jeu a récolté 100 millions de dollars. Un record ; CIG avait ainsi mis plus de quatre ans pour atteindre le mur des 100 premiers millions récoltés via son opération de crowdfunding.Bien entendu, il est possible d'y jouer : la dernière mise à jour a ajouté une variété de fonctionnalités sous la forme de navires, de lieux et de nouvelles missions de livraison. Néanmoins, les fans attendent toujours une version complète de Star Citizen, le jeu et chacune de ses mises à jour conservant toujours un statut "alpha" de pré-lancement. La mise à jour alpha 3.18 et la mise à jour alpha 3.19 sont prévues pour Star Citizen aux troisième et quatrième trimestres de 2022 respectivement, et apporteront également de nouveaux emplacements, navires et options de jeu, y compris des activités supplémentaires pour le mode bac à sable en itinérance libre du jeu. Aucune date de sortie n'a été communiqué quant à la campagne solo tant attendue du jeu, Squadron 42, qui met en vedette Mark Hamill et Gary Oldman.Pour rappel, le financement participatif supporte principalement le jeu solo (Squadron 42) plutôt que son penchant multi (Star Citizen), même si CIG aime à préciser que nombre d'éléments développés pour le solo sont ensuite intégrés au multi.Dans sa dernière lettre (remontant au mois de mai) destinée à ceux qui soutiennent le projet, Chris Roberts a partagé quelques chiffres en indiquant subtilement pourquoi, selon lui, le développement prenait autant de temps :Toutes les personnes ayant investi dans le jeu ne sont pas nécessairement souriantes lorsqu'elles voient les délais à rallonge.Un internaute répondant au pseudonyme Ken Lord fait partie des fans de ce jeu. Une marque s’affiche sur son compte et indique qu’il figure parmi les premiers membres de la communauté. Entre avril 2013 et avril 2018, Ken a injecté 4 495 $ au projet. Cependant, même si certaines parties sont jouables, le jeu n’en est encore qu’à sa version alpha et Lord souhaite donc récupérer son argent. RSI a refusé de le rembourser et Lord a porté l’affaire devant la cour des petites créances en Californie.Le 13 juin 2018, un juge a statué en faveur de Star Citizen. Selon Lord - et les archives de la cour du comté de Los Angeles - le juge a rejeté l'affaire en s’appuyant sur une clause d'arbitrage enfouie dans le contrat de licence d'utilisateur final Star Citizen qui empêchait Lord, ou n'importe qui, de traduire RSI devant un tribunal pour un remboursement sur un jeu. Notons que certains investisseurs envisagent désormais la possibilité que ce jeu puisse ne jamais sortir.À cette période, Star Citizen était en développement depuis six ans et avait collecté des centaines de millions de dollars, faisant de lui à ce moment déjà l'un des plus grands projet crowdsourcing jamais réalisé. Il a généré un large éventail d'attentes, multiplié les conditions de service qui, selon RSI, ont changé cinq fois en six ans. L’histoire de Lord vient rappeler que le financement participatif, peu importe le montant, n’est pas une garantie de succès.Lord est un chercheur de données qui travaille sur le développement de l'IA pour SAP, une entreprise de traitement de données au Colorado. Dans son temps libre, il aime jouer à des jeux vidéo dans l'espace. Il n’a jamais soutenu ou financé un projet crowdsourcing auparavant. Cependant, parce qu’il avait aimé les précédents jeux de conquête de l’espace du même studio, il a voulu se lancer dans l’aventure.« Ils ont parlé de deux ans de développement, je me suis dit qu’ils en passeraient trois ou quatre au maximum, donc que le jeu serait sorti en 2016 au plus tard. En plus, comme Chris Roberts était de la partie, je me suis dit qu'il savait bien comment faire un jeu vidéo », a-t-il déclaré.Mais les jeux changent au cours du développement et, selon Lord, Star Citizen a beaucoup changé. Selon la présentation originale du jeu sur Kickstarter, il s'agirait d'une simulation spatiale avec un jeu multijoueur coopératif, une expérience solo hors ligne et un univers persistant. C'est devenu un jeu en ligne massivement multijoueur et un jeu solo séparé avec des éléments de tir à la première personne appelé Squadron 42, que RSI a initialement présenté comme « un mode solo A Wing Commander, jouable hors ligne si vous voulez ». Squadron 42 est donc une campagne solo scénarisée se déroulant dans l'univers fictif de Star Citizen. Elle est décrite par les développeurs comme un successeur spirituel de Wing CommanderPour Lord, ce n'est plus le jeu qu'il pensait obtenir. Le mode solo en particulier le dérangeait : « J’ai la sclérose en plaques. Mes mains tremblent beaucoup... Ils ont récemment confirmé que vous devez passer par le truc de tir à la première personne pour traverser le Squadron 42. Je ne peux pas faire ça, je ne peux juste pas faire ça. Donc, mon argent est coincé dans un jeu auquel je ne peux pas jouer ».Il faut préciser que le scénario interactif est centré sur une unité militaire d'élite (l'Escadron 42) et implique le joueur pour s'enrôler dans l'armée de l’United Empire of Earth. Les actions des joueurs leur permettront de choisir leur nationalité dans l'UEE, et affectent leur statut dans l'univers persistant de Star Citizen. En plus de la simulation de combat spatial et des éléments de tir à la première personne, un système de conversation qui affecte les relations avec les pilotes non-joueurs est mis en place, et un mode multijoueur coopératif qui reste optionnel.Lord a expliqué qu'il n'était pas en colère contre RSI. Il a compris que les jeux changent de direction pendant le développement. Il a écrit à la compagnie et a demandé un remboursement, disant qu'il ne sentait pas que le jeu évoluait dans une direction qu'il pouvait apprécier.Dans une série de messages que Lord a envoyés à RSI, un représentant des relations avec les joueurs de RSI a expliqué que Lord était en dehors du délai de remboursement, mais qu'il examinerait son cas et prendrait une décision.Lord avait l'impression d'avoir eu le retour d’un bot. « Si vous ne répondez pas au mailbot, il marque votre ticket comme résolu et le ferme et dit que vous ne voulez plus être remboursé », a-t-il expliqué. « Si vous répondez, cela prend encore quelques semaines et il vous enverra un message similaire. Je n'avais jamais entendu parler de quelque chose de louche auparavant. Si vous avez une politique, indiquez simplement la politique et appliquez la politique ».Alors, Lord a opté pour la seconde option. Il a envoyé une lettre à RSI demandant un remboursement. La lettre de cinq pages, datée du 25 mai 2018, détaille les différentes façons dont Lord a estimé que RSI avait agi de mauvaise foi et n'avait pas tenu ses promesses. Il a dit qu'il se contenterait d'un montant moindre pour parvenir à un accord, et a proposé 3 800 $. Il a également promis d'intenter une action en justice si RSI l'ignorait.RSI l'a ignoré, et il a déposé une plainte devant le tribunal des petites créances de la Californie le 11 juillet. Les deux parties se sont rencontrées le 13 juillet et après environ trois heures, le juge a rejeté l'affaire à la demande de RSI. Son argument était que, selon ses conditions de service, un bailleur de fonds n'était pas autorisé à forcer n'importe quel type d'arbitrage sur RSI, et le juge a accepté.Selon Lord, les conditions de service lors de la promesse initiale ne sont pas les mêmes que ce qu'elles sont aujourd'hui. Les conditions d'utilisation initiales, d'après les propres dossiers de RSI, ne font aucune mention d'arbitrage avant février 2015. « Ces Conditions d'utilisation n'affectent aucune transaction effectuée avant leur date d'entrée en vigueur », a déclaré le site de RSI. « Toutes les transactions antérieures sont régies par les conditions d'utilisation en vigueur à la date de ces transactions ».Lord est allé au tribunal préparé. Il avait imprimé plusieurs versions des termes de service, tous les enregistrements de communication avec RSI, et un long document enregistrant les 77 promesses que RSI n'a pas satisfait en temps opportun, y compris des citations montrant où et quand RSI a fait ces promesses. Mais l'affaire n'est jamais allée loin. Il a affirmé que les représentants de RSI ont estimé que les promesses de Lord n'étaient pas couvertes par la clause d'arbitrage, et il a proposé, encore une fois, un règlement à l’amiable par un versement de 3 800 $. Ce que les représentants ont refusé.Sources : statistiques sur le financement participatif Que pensez-vous de Star Citizen ? Le temps de développement et / ou l'argent collecté vous semblent-ils aberrants ? Dans quelle mesure ?Comprenez-vous le fait que RSI refuse de rembourser un investisseur ?