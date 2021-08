Des pertes colossales

Une stratégie bien définie ?

Epic Games a lancé Epic Game Store en décembre 2018 avec l’idée de contrer l’hégémonie de Steam, la plateforme de distribution de contenu en ligne et de gestion des droits et de communication développée par Valve. Epic Games Store s’est doté d’une politique assez particulière pour attirer les développeurs : prélever 12 % seulement des revenus de ventes sur la plateforme, ce qui laisse effectivement 88 % aux personnes qui bossent dur pour développer les jeux. On peut dire que l’entreprise a littéralement cassé le marché puisqu'à cette époque, son concurrent Steam en prélevait 30 %. « Puisque nous sommes des développeurs nous-même, nous avons toujours voulu une plateforme avec une bonne économie qui nous met directement en relation avec nos joueurs. Grâce au succès de Fortnite, nous avons cela désormais et nous sommes prêts à le partager avec les autres développeurs », avait expliqué Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games.Aussitôt après la sortie du magasin, Epic Games a conclu plusieurs contrats d’exclusivité avec des jeux prestigieux tels que Borderlands 3 et The Division 2, empêchant ainsi leur apparition sur Steam. La pratique a été controversée, suscitant beaucoup de colère parmi les joueurs sur PC, d'autant plus que l'Epic Game Store manquait de nombreuses fonctionnalités qui rendraient Steam si attrayant pour les joueurs. En effet, les joueurs sur PC habitués aux milliers de nouveaux jeux qui inondent chaque année Steam ont été surpris, car lors du Game Awards du 6 décembre 2018, Epic avait lancé son Game Store avec seulement trois titres tiers et quelques autres étaient marqué « bientôt disponible ». Pour les développeurs, être sur Epic Store est une aubaine, car cela donne 88 % des revenus générés par les jeux aux personnes qui les fabriquent.En somme, Epic n’a pas hésité à attirer les développeurs à grand coup d’avantages financiers : des exclusivités pour l’Epic Games Store qui ne sortent pas sur Steam, des contrats d’édition en or, ou encore des jeux offerts à tous utilisateurs du Epic Games Store régulièrement. Bien entendu, tout cela a un coût.Les chiffres bruts, comme indiqué dans un document « Proposed Findings of Fact and Conclusions of Law » déposé par Apple dans le cadre du litige qui l'oppose à l'éditeur de Fortnite, montrent des pertes massives encourues et projetées pour le hub de téléchargement de jeux d'Epic. Les documents et témoignages d'Epic lui-même montrent une perte de 181 millions de dollars pour son store en 2019 et des pertes projetées de 273 millions de dollars en 2020 et de 139 millions de dollars en 2021.Vous pourriez penser qu'Epic subit ces pertes parce que l'entreprise a opté pour ne prélever que 12 % des revenus des jeux tiers (quand dans l'industrie le standard est une commission de 30 % sur d'autres vitrines numériques). Cela semble ne pas être le cas puisque, dans ses propres documents judiciaires, Epic affirme que 12 % des revenus ont été « suffisants pour couvrir ses coûts de distribution et permettre davantage d'innovation et d'investissement dans EGS ».Le principal moteur des pertes d'EGS, au contraire, est le programme généreux d'Epic de « garanties minimum ». Celles-ci englobent les paiements anticipés qu'Epic a utilisés pour avoir autant d'exclusivités dans sa vitrine et couvrent apparemment également les jeux gratuits qu'Epic met à la disposition des utilisateurs d'Epic Games Store chaque semaine.Ces types de transactions peuvent être assez coûteuses pour Epic ; 505 Games, l'éditeur du jeu Control, aurait reçu plus de 10 millions de dollars de paiements initiaux garantis d'Epic pour l'exclusivité EGS de ce jeu. Et même si un jeu comme Control peut couvrir cette avance (ce qui nécessiterait environ 200 000 ventes au prix fort), Epic ne parvient probablement pas à rentrer dans ses frais avec de nombreuses exclusivités moins connues.Epic a également déclaré l'année dernière :« Il y a maintenant plus de 160 millions d'utilisateurs de PC sur Epic Games Store. Les utilisateurs actifs quotidiens sont en hausse de 192 % à 31,3 millions de joueurs actifs quotidiens, avec un pic de CCU de 13 millions de joueurs simultanés cette année (contre 7 millions en 2019). Les utilisateurs actifs mensuels en décembre sont passés de 32 millions en 2019 à 56 millions.« Cette poussée de croissance des joueurs a également conduit à une augmentation des achats et du temps de jeu! En 2020, les clients PC sur Epic Games Store ont dépensé plus de 700 millions de dollars, dont les jeux tiers représentaient 37 % à 265 millions de dollars. L'année dernière, la communauté Epic Games Store a joué 70 % d'heures supplémentaires avec un temps de jeu total de 5,70 milliards d'heures en 2020 contre 3,35 milliards d'heures en 2019.« Nous faisons des progrès pour offrir plus de titres sur la boutique en intégrant plus de développeurs et en introduisant leurs titres dans l'écosystème Epic Games. L'Epic Games Store est passé de 190 jeux en 2019 à 471 en 2020. Nous avons publié 103 jeux gratuits hebdomadaires qui constituaient une grande partie des titres qui ont fait leur chemin vers le Store. En 2021, nous allons étendre encore plus rapidement le catalogue de nouveaux titres disponibles sur Epic Games Store en fournissant aux développeurs des outils d'auto-édition pour la plateforme EGS et nous publierons bientôt des détails sur ces plans spécifiques ».Selon le graphique disponible, les utilisateurs d'EGS auraient demandé plus de 749 millions d'exemplaires de jeux gratuits en 2020. Ces jeux coûteraient des milliards de dollars s'ils étaient vendus normalement, même à des prix réduits.Additionnez le tout, et Epic a fini par payer 444 millions de dollars de garanties minimales en 2020, selon le dossier du tribunal d'Apple (bien que ce nombre puisse théoriquement inclure de futures exclusivités ou des offres de jeux gratuits). En revanche, Epic a annoncé l'année dernière que les joueurs n'avaient dépensé que 265 millions de dollars pour tous les jeux Epic Game Store tiers combinés en 2020. Dans des documents judiciaires, Epic a également déclaré qu'il avait versé un total de plus de 700 millions de dollars à des développeurs EGS tiers. Cela suggère qu'Epic n'a gagné que 95 millions de dollars grâce à sa part de revenu EGS standard de 12 %.Dépenser 444 millions de dollars en garanties minimales en un an pour gagner seulement 95 millions de dollars en un peu plus de deux ans peut ne pas sembler pertinent. En effet, Apple note « qu’Epic a reconnu que les incitations et les investissements qu'il a faits pour tenter de développer EGS se traduiront par... au moins 330 millions de dollars de coûts non récupérés à partir des seules garanties minimales ».Epic Games n’est pas dans le rouge pour autant. La firme peut remercier les revenus d’Unreal Engine et surtout de Fortnite, qui lui permet de financer ces investissements dans son store. D'ailleurs, les avocats d’Epic Games expliquent, quant à eux, que cette situation fait simplement partie du plan financier de l’entreprise, qui souhaite dans un premier temps investir un maximum pour alimenter l’Epic Games Store en jeux et avoir le public le plus large possible. Epic Games estime donc pouvoir être rentable dès 2023.Dans le même cadre, les avocats d’Apple ont indiqué « qu'Epic Games Store n’est pas rentable et n’est pas comparable à l’App Store », notant qu'Epic Games Store « ne sera pas rentable avant au moins plusieurs années, voire jamais ».Les avocats ont noté « qu'Epic a perdu environ 181 millions de dollars sur EGS en 2019. Epic prévoyait de perdre environ 273 millions de dollars sur EGS en 2020. En effet, Epic a engagé 444 millions de dollars en garanties minimales pour 2020 seulement, tout en projetant, même avec une croissance "significative", seulement 401 millions de dollars en chiffre d’affaires pour cette année. Epic reconnaît que cette tendance se poursuivra dans un avenir immédiat : Epic prévoit de perdre environ 139 millions de dollars en 2021 ».Si nous prenons les chiffres les plus bas, cela représente un investissement de 493 millions de dollars de la part d’Epic depuis 2019, et Epic lui-même a reconnu que les « coûts non récupérés » s’élèveraient à au moins 330 millions de dollars. « Au mieux, Epic ne s’attend pas à ce qu’EGS ait un bénéfice brut cumulé avant 2027 ».Bien sûr, tout cela doit être pris dans le contexte de ce qu'Epic essaie de faire avec Epic Games Store, et du fait qu'Epic est une entreprise extrêmement rentable à d'autres égards : elle peut se permettre d'amortir ces sommes à l'avenir en les considérant comme des investissements. Ainsi, si tout se passe bien, l'Epic Games Store deviendra un acteur incontournable de la distribution de jeux et très rentable.L'une des demandes d'Epic dans sa bataille contre Apple est la possibilité d'apporter un Epic Games Store sur iOS, l'éditeur ne manque pas d'occasion d'indiquer vouloir apporter un taux de commission de 12 % via sa vitrine sur iOS. Les avocats d'Apple n'ont pas manqué de souligné que l'App Store et l'Epic Games Store n'offrent pas les mêmes services : « Bien que la commission d'Epic soit inférieure à celle d'Apple, elle n'offre pas tous les services fournis par Apple. EGS est essentiellement une vitrine— il manque les fonctionnalités intégrées qui font de l'App Store une plateforme souhaitable pour les consommateurs et les développeurs ».Quoi qu'il en soit, vous pouvez dire une chose à propos de ce demi-milliard : Epic peut se le permettre.Source : document judiciaire