Les États-Unis autorisent les parents à demander le remboursement des achats effectués par leurs enfants sur Fortnite

L'entreprise a décidé de verser 245 millions de dollars de remboursements aux parents dans le cadre de cet accord. Elle devra également payer 275 millions de dollars d'amende au gouvernement pour avoir incité les joueurs à faire des achats involontaires en utilisant des "interfaces trompeuses" et pour avoir compromis la vie privée de ses joueurs, y compris des adolescents. Epic Games a également promis de prendre des mesures concrètes pour résoudre les problèmes de confidentialité et d'interface.Epic Games a déclaré avoir mis en place des contrôles parentaux et introduit des limites de dépenses pour les joueurs de moins de 13 ans. La société a également défini des paramètres de confidentialité élevés par défaut pour les joueurs mineurs. "", a déclaré Epic Games en annonçant l'accord avec la FTC. "", a ajouté la société.Epic a également ajouté que les parents qui souhaitent demander un remboursement doivent le faire par l'intermédiaire du site web de la FTC. La FTC a entamé le processus de contact avec 37 millions de personnes pour les informer de l'existence d'un dédommagement.Fortnite, un jeu vidéo de renommée mondiale qui compte plus de 400 millions de joueurs, fonctionne sur un modèle free-to-play, générant des revenus par le biais d'achats dans le jeu. Dans le cadre de ce règlement avec la FTC, les remboursements seront accessibles pour divers achats, notamment les tenues, les boîtes de butin et la monnaie virtuelle du jeu, les V-Bucks.Les personnes qui ont été facturées pour des objets non désirés dans le jeu entre janvier 2017 et septembre 2022 peuvent soumettre des demandes de remboursement jusqu'en janvier 2024. En outre, les parents qui peuvent fournir des preuves des achats non autorisés effectués par carte de crédit par leur enfant entre janvier 2017 et novembre 2018 peuvent également demander des remboursements. Les joueurs dont les comptes Fortnite ont été restreints en raison de frais injustifiés peuvent également demander une compensation.Source : Epic GamesQuel est votre avis sur le sujet ?