L'autorité de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) a déclaré que la proposition remaniée "" concernant l'étouffement de la concurrence sur le marché en plein essor du "", qui libère les joueurs de l'obligation d'acheter des consoles et des ordinateurs de jeu onéreux en les diffusant sur des tablettes, des téléphones et d'autres appareils.L'offre actualisée "", a déclaré l'autorité de surveillance, même si des inquiétudes subsistent. Microsoft a proposé des solutions que l'autorité de surveillance a provisoirement jugées aptes à résoudre ces problèmes, et les régulateurs recueillent à présent les réactions des "" avant de prendre une décision définitive. Cette annonce montre que l'autorité de surveillance britannique est sur le point de revenir sur sa décision d'empêcher Microsoft de racheter le fabricant de jeux à succès tels que Call of Duty et World of Warcraft.", a déclaré Sarah Cardell, directrice générale de la CMA. "Depuis l'annonce de l'opération en janvier 2022, Microsoft a obtenu l'approbation des autorités antitrust de plus de 40 pays. 27 nations de l'Union européenne ont donné leur feu vert en acceptant de permettre aux utilisateurs et aux plateformes de jeux cloud de diffuser ses titres en continu sans payer de redevances pendant 10 ans.Mais l'opération s'est heurtée à des obstacles aux États-Unis et en Grande-Bretagne, où les autorités de régulation craignaient que le rachat d'Activision par Microsoft ne nuise à la concurrence et aux joueurs, en particulier à ceux qui utilisent la console PlayStation de Sony au lieu de la Xbox de Microsoft. La Commission fédérale du commerce des États-Unis s'est opposée à la transaction, mais a perdu une bataille judiciaire pour l'arrêter, ce qui a effectivement ouvert la voie à la transaction. L'appel de cette décision par la FTC est toujours en cours. Les entreprises ont accepté de repousser à la mi-octobre le délai initial de juillet pour la conclusion de l'opération, afin d'essayer de surmonter les objections de l'autorité de régulation britannique. La CMA a alors suspendu sa décision initiale et ouvert une nouvelle enquête sur la proposition remaniée.Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que l'entreprise était "" dans le processus d'examen de l'organisme de surveillance britannique. "", a-t-il déclaré. Le PDG d'Activision, Bobby Kotick, a déclaré dans un message aux employés publié en ligne que l'approbation préliminaire était "".Dans le cadre de l'accord restructuré, Microsoft cédera au studio de jeux français Ubisoft Entertainment les droits de diffusion cloud en dehors de l'UE et de trois autres pays européens pour tous les jeux actuels et nouveaux d'Activision qui sortiront au cours des 15 prochaines années.Source : Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-UniQuel est votre avis sur cette nouvelle décision de l'autorité de régulation britannique ?Selon vous, quelles seraient les conséquences si le rachat d'Activision par Microsoft abouti ?