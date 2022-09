Le Royaume-Uni conteste l'accord Microsoft/Activision de 69 milliards de dollars, invoquant le préjudice potentiel pour les joueurs.

Microsoft est l'une des trois grandes entreprises, avec Sony et Nintendo, qui ont dominé le marché des consoles de jeux au cours des 20 dernières années, avec des entrées limitées de nouveaux rivaux. Activision Blizzard possède certaines des franchises de jeux les plus vendues et les plus reconnaissables au monde, telles queetMicrosoft va acquérir Activision Blizzard au prix de 95 dollars par action, dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'une valeur de 68,7 milliards de dollars, incluant la trésorerie nette d'Activision Blizzard. À la clôture de l'opération, Microsoft deviendra la troisième société de jeux vidéo au monde en termes de chiffre d'affaires, derrière Tencent et Sony.La CMA a également reçu des éléments de preuve concernant l'impact potentiel de la combinaison d'Activision Blizzard avec l'écosystème plus large de Microsoft. Microsoft dispose déjà d'une console de jeu de premier plan (Xbox), d'une plateforme de cloud computing de premier plan (Azure) et du premier système d'exploitation pour PC (Windows OS), autant d'éléments qui pourraient être importants pour sa réussite dans le domaine des jeux en cloud.L'autorité britannique de la concurrence et des marchés craint que Microsoft ne tire parti des jeux d'Activision Blizzard et de la puissance de Microsoft dans le domaine des consoles, du cloud computing et des systèmes d'exploitation pour PC pour nuire à la concurrence sur le marché naissant des services de cloud gaming. La CMA estime que ces préoccupations justifient une enquête approfondie de phase 2. Microsoft et Activision Blizzard ont maintenant 5 jours ouvrables pour soumettre des propositions visant à répondre aux préoccupations de la CMA. Si aucune proposition appropriée n'est soumise, l'opération fera l'objet d'une enquête de phase 2.Les enquêtes de phase 2 permettent à un groupe d'experts indépendants d'examiner de manière plus approfondie les risques identifiés lors de la phase 1. « À la suite de notre enquête de phase 1, nous sommes préoccupés par le fait que Microsoft pourrait utiliser son contrôle sur des jeux populaires comme Call of Duty et World of Warcraft après la fusion pour nuire à ses rivaux, y compris ses rivaux récents et futurs dans les services d'abonnement multi-jeux et le cloud gaming », a déclaré Sorcha O'Carroll, directrice principale des fusions à la CMA.« Si nos préoccupations actuelles ne sont pas prises en compte, nous prévoyons d'examiner cet accord dans le cadre d'une enquête approfondie de phase 2 afin de parvenir à une décision qui serve les intérêts des joueurs et des entreprises britanniques », poursuit-elle. Lors de la phase 2, la CMA nomme un groupe indépendant chargé d'examiner l'opération de manière plus approfondie et d'évaluer s'il est plus probable qu'improbable qu'une diminution substantielle de la concurrence se produise à la suite de la fusion ; un seuil plus élevé que celui de la phase 1.Elle s'appuie généralement sur les travaux et les éléments de preuve de la phase 1, en faisant davantage appel à des tiers par le biais de demandes d'informations et en utilisant ses pouvoirs statutaires pour recueillir des documents internes. Lors de la phase 2, la CMA procédera également à un examen plus approfondi des documents internes des parties à la concentration qui montrent comment elles envisagent la concurrence et le marché.Dans une autre affaire très médiatisée, la CMA a lancé une enquête de phase 2 sur un projet d'accord entre Nvidia et Arm . Les entreprises ont ensuite abandonné le projet de fusion. Dans cette affaire, la CMA avait estimé que les suggestions n'entraîneraient que « des risques considérables de spécification, de contournement, de surveillance et d'application », et n'atténueraient aucun de ses préoccupations.« Nous craignons que Nvidia contrôlant Arm ne crée de réels problèmes pour les concurrents de Nvidia en limitant leur accès aux technologies clefs et, en fin de compte, en étouffant l'innovation sur un certain nombre de marchés importants et en croissance. Cela pourrait finir par priver les consommateurs de nouveaux produits, ou de voir les prix augmenter », avait déclaré Andrea Coscelli, patron de la CMA.Microsoft est une entreprise technologique mondiale qui offre une large gamme de produits et de services et dont le chiffre d'affaires mondial a atteint près de 125 milliards de livres sterling l'année dernière. Depuis 2001, elle a vendu plusieurs générations de consoles de jeu Xbox. Les joueurs téléchargent généralement des copies numériques des jeux auxquels ils veulent jouer sur la Xbox à partir du Xbox Store de Microsoft.Microsoft propose également un service d'abonnement multi-jeux, Xbox Game Pass, où les joueurs paient un abonnement mensuel pour avoir accès à une bibliothèque de jeux. Activision Blizzard est un développeur et un éditeur de jeux dont le chiffre d'affaires mondial a atteint 6,3 milliards de livres sterling l'année dernière. Elle développe des contenus de jeux populaires pour les consoles, les PC et les mobiles, notamment des titres tels queetEn vertu de la loi sur les entreprises de 2002, la CMA a le devoir de faire un renvoi à la phase 2 si elle estime qu'il est ou peut être le cas qu'une situation de fusion pertinente a été créée, ou que des arrangements sont en cours ou envisagés qui, s'ils sont mis en œuvre, aboutiront à la création d'une situation de fusion pertinente ; et que la création de cette situation a entraîné, ou peut-être attendu, une diminution substantielle de la concurrence avec un ou plusieurs marchés au Royaume-Uni pour des biens ou des services.Face aux inquiétudes concernant la disponibilité des jeux d'Activision sur les plates-formes autres que la Xbox, Microsoft a déclaré en février qu'elle s'était « engagée envers Sony » à ce que « Call of Duty et d'autres titres populaires d'Activision » soient « disponibles sur PlayStation au-delà de l'accord existant et à l'avenir ». En mars, quatre sénateurs américains ont exhorté la Federal Trade Commission à examiner de près la fusion Microsoft/Activision.« Si nos préoccupations actuelles ne sont pas prises en compte, nous prévoyons d'explorer cette opération dans le cadre d'une enquête approfondie de phase 2 afin de parvenir à une décision qui serve les intérêts des joueurs et des entreprises britanniques », a déclaré Sorcha O'Carroll, directrice principale des fusions de la CMA.Microsoft avait déjà conclu l'achat de ZeniMax, la société mère de Bethesda, pour 7,5 milliards de dollars en mars 2021. En novembre, le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a confirmé dans une interview que le jeu Elder Scrolls VI de Bethesda ne sera disponible que sur les consoles Xbox et le PC.Microsoft est une entreprise technologique mondiale qui offre une large gamme de produits et de services et dont le chiffre d'affaires mondial a atteint près de 125 milliards de livres sterling l'année dernière. Depuis 2001, elle a vendu plusieurs générations de consoles de jeu Xbox. Les joueurs téléchargent généralement des copies numériques des jeux auxquels ils veulent jouer sur la Xbox à partir du Xbox Store de Microsoft. Microsoft propose également un service d'abonnement multi-jeux, Xbox Game Pass, où les joueurs paient un abonnement mensuel pour avoir accès à une bibliothèque de jeux.Activision Blizzard est un développeur et un éditeur de jeux dont le chiffre d'affaires mondial a atteint 6,3 milliards de livres sterling l'année dernière. Elle développe des contenus de jeux populaires pour les consoles, les PC et les mobiles, notamment des titres tels queetSource : CMA Quel est votre avis sur l'accord Microsoft/Activision de 69 milliards de dollars ?Selon vous, la CMA a-t-elle des raisons de contester cet accord ?Quel pourrait être selon vous les implications de cet accord ?