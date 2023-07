Des obstacles réglementaires et sociaux à la fusion

L’Europe a pris les devants dans la lutte contre les grandes sociétés technologiques accusées d’abuser de leur position dominante sur le marché, avec plusieurs enquêtes antitrust menées par l’Union européenne et les autorités nationales Il y a deux ans, l’Italie a sanctionné Apple et Amazon de plus de 200 millions d’euros pour avoir utilisé l’accord de 2018 pour limiter la concurrence dans la vente de produits des marques Apple et Beats, en infraction aux règles de l’UE.Microsoft a annoncé son intention d'acquérir Activision Blizzard, qui évolue dans le développement de jeux et l'éditeur de contenu de divertissement interactif. Microsoft est persuadé que cette acquisition accélérera la croissance de son activité de jeu sur mobile, PC, console et cloud et fournira des éléments de base pour le métavers.Après que Microsoft ait fait cette annonce, Satya Nadella, le PDG de la grande enseigne, n'a pas tardé à évoquer le métavers dans ses commentaires. « Dans le jeu, nous voyons le métavers comme un ensemble de communautés et d'identités individuelles ancrées dans de solides franchises de contenu accessibles sur tous les appareils », a déclaré Nadella. Dans sa déclaration, la société a indiqué que « cette acquisition accélérera la croissance de l'activité de jeu de Microsoft sur mobile, PC, console et cloud et fournira des éléments de base pour le métavers ». L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) n'a pas hésité à exposer ses craintes selon lesquelles l'achat prévu d'Activision Blizzard par Microsoft réduise sensiblement la concurrence dans le domaine des consoles de jeux, des services d'abonnement multi-jeux et des services de jeux en cloud (streaming de jeux). L’annonce publiée par la CMA a fait état de préoccupations concernant « la concurrence dans les consoles de jeux, les services d'abonnement multi-jeux et les services de jeux dans le cloud (streaming de jeux) ».La CMA a également reçu des éléments de preuve concernant l'impact potentiel de la combinaison d'Activision Blizzard avec l'écosystème plus large de Microsoft. Microsoft dispose déjà d'une console de jeu de premier plan (Xbox), d'une plateforme de cloud computing de premier plan (Azure) et du premier système d'exploitation pour PC (Windows OS), autant d'éléments qui pourraient être importants pour sa réussite dans le domaine des jeux en cloud.Tout cela a conduit le gendarme britannique a lancée une enquête approfondie de phase 2. Après plusieurs mois d'échanges et de négociations, la conclusion a été publiée mercredi 26 avril 2023 : le rachat sera bloqué car Microsoft ne répond pas efficacement à ses préoccupations quant à son impact sur le marché naissant du cloud gaming, qui permet aux utilisateurs de diffuser des jeux vidéo stockés sur des serveurs distants vers leurs appareils. La Commission européenne a approuvé en mai l’acquisition d’Activision Blizzard. La Commission a écarté la possibilité que Microsoft coupe ses jeux de la PlayStation, la console la plus populaire, en estimant qu’une telle stratégie nuirait à ses profits. Elle a également jugé que l’opération n’affecterait pas la concurrence pour les jeux sur console comme Call Of Duty, qui sont disponibles sur plusieurs plateformes.L'enquête approfondie menée par la Commission sur le marché a montré que Microsoft ne serait pas en mesure de porter préjudice aux consoles concurrentes et aux services concurrents d'abonnement multi-jeux. Dans le même temps, elle a confirmé que Microsoft pourrait nuire à la concurrence dans la distribution de jeux par les services de streaming de jeux en nuage, et que sa position sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC serait renforcée.Microsoft et Activision Blizzard poursuivent leur projet de fusion de 75 milliards de dollars, malgré quelques difficultés. Cette fusion, annoncée au début de l'année, donnerait naissance à l'une des plus grandes sociétés de jeux au monde.Microsoft et Activision Blizzard ont tous deux exprimé leur engagement en faveur de la fusion. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, estime que la combinaison des forces avec Activision Blizzard créera de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation dans l'industrie du jeu. Il y voit un moyen pour Microsoft d'étendre sa présence sur le marché des jeux et d'atteindre un public plus large.Activision Blizzard, pour sa part, pense qu'en unissant ses forces à celles de Microsoft, il pourra tirer parti de la technologie et des ressources de cette dernière pour améliorer son offre de jeux. Ils pensent que cette fusion leur permettra de créer des expériences de jeu encore plus immersives et attrayantes pour leurs joueurs.Toutefois, la fusion entre Microsoft et Activision Blizzard s'est heurtée à quelques obstacles. Les autorités de régulation se sont inquiétées d'éventuels problèmes antitrust et de l'impact que cette fusion pourrait avoir sur la concurrence dans l'industrie du jeu. En conséquence, Microsoft et Activision Blizzard ont dû se soumettre à des examens approfondis de la part des organismes de réglementation afin de s'assurer de leur conformité avec les lois antitrust.En outre, des employés d'Activision Blizzard ont fait part de leurs préoccupations concernant la culture du lieu de travail et les allégations de harcèlement et de discrimination. Ces problèmes ont donné lieu à des manifestations et à des appels à de meilleures conditions de travail et à des pratiques plus inclusives au sein de l'entreprise. Microsoft a reconnu ces préoccupations et a déclaré qu'elle s'engageait à y répondre et à créer un environnement de travail sûr et inclusif pour tous les employés.Malgré ces difficultés, Microsoft et Activision Blizzard restent attachées à la fusion. Ils pensent qu'en unissant leurs forces, ils pourront créer une société de jeux plus forte et plus innovante, capable de rivaliser à l'échelle mondiale. La fusion leur permettrait également de proposer à leurs joueurs un portefeuille de jeux et de propriétés intellectuelles plus vaste et plus diversifié.En conclusion, Microsoft et Activision Blizzard poursuivent leur projet de fusion de 75 milliards de dollars. Bien qu'elles soient confrontées à des défis tels que les examens réglementaires et les préoccupations relatives à la culture d'entreprise, les deux entreprises sont convaincues que cette fusion créera de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation dans l'industrie du jeu. Elles s'engagent à résoudre tous les problèmes qui se posent et à créer une entreprise de jeux plus forte et plus inclusive.Source : WSJÀ votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients de la fusion pour les joueurs et les consommateurs ?Quels seraient les risques juridiques et financiers encourus par Microsoft et Activision Blizzard en cas de blocage ou de modification de la fusion par les autorités de régulation ?Quels pourraient être les effets de la fusion sur la concurrence et l’innovation dans l’industrie du jeu à l’échelle mondiale ?Quels sont les enjeux éthiques liés à la concentration du pouvoir économique entre les mains de quelques grandes sociétés de jeux ?