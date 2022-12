Violations de la vie privée

La FTC allègue qu'Epic savait que de nombreux enfants jouaient à Fortnite - comme le montrent les enquêtes menées auprès des utilisateurs de Fortnite, l'octroi de licences et la commercialisation de jouets et de marchandises Fortnite, l'assistance aux joueurs et d'autres communications de l'entreprise - et qu'elle a collecté des données personnelles auprès d'enfants sans obtenir au préalable le consentement vérifiable des parents. La société a également demandé aux parents qui souhaitaient que les informations personnelles de leurs enfants soient supprimées de passer par des étapes déraisonnables, et n'a parfois pas honoré ces demandes. Les paramètres par défaut nuisent aux enfants et aux adolescents : Les paramètres d'Epic permettent d'activer par défaut les communications textuelles et vocales en direct pour les utilisateurs. La FTC allègue que ces paramètres par défaut, ainsi que le rôle d'Epic dans la mise en relation d'enfants et d'adolescents avec des inconnus pour jouer ensemble à Fortnite, ont porté préjudice aux enfants et aux adolescents. Des enfants et des adolescents ont été intimidés, menacés, harcelés et exposés à des problèmes dangereux et psychologiquement traumatisants, tels que le suicide, alors qu'ils jouaient à Fortnite.

Motifs sombres illégaux

Les enfants et les autres utilisateurs qui jouent à Fortnite peuvent acheter du contenu en jeu, comme des cosmétiques et des pass de combat, en utilisant les V-Bucks de Fortnite. Jusqu'en 2018, Epic permettait aux enfants d'acheter des V-Bucks en appuyant simplement sur des boutons, sans exiger d'action ou de consentement des parents ou des titulaires de cartes. Certains parents se sont plaints que leurs enfants avaient accumulé des centaines de dollars de frais avant de réaliser qu'Epic avait débité leur carte de crédit sans leur consentement. La FTC a déposé des plaintes similaires contre des sociétés telles qu'Amazon, Apple et Google pour avoir facturé aux consommateurs des millions de dollars pour des achats in-app effectués par des enfants en jouant à des jeux d'applications mobiles sans avoir obtenu le consentement de leurs parents. Blocage de l'accès au contenu acheté : La FTC a allégué qu'Epic a verrouillé les comptes des clients qui ont contesté les frais non autorisés auprès de leurs sociétés de cartes de crédit. Les consommateurs dont les comptes ont été verrouillés perdent l'accès à tout le contenu qu'ils ont acheté, ce qui peut représenter des milliers de dollars. Même lorsqu'Epic acceptait de débloquer un compte, les consommateurs étaient avertis qu'ils pouvaient être bannis à vie s'ils contestaient de futurs frais.

La Commission fédérale du commerce (FTC) a conclu des accords exigeant d'Epic Games, Inc, créateur du célèbre jeu vidéo Fortnite, qu'il verse un total de 520 millions de dollars de dédommagement à la suite d'allégations selon lesquelles la société aurait violé la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (COPPA) et déployé des astuces de conception, connues sous le nom de "dark patterns", pour inciter des millions de joueurs à effectuer des achats involontaires.L'action de la FTC à l'encontre d'Epic comprend deux règlements distincts qui battent des records. Dans le cadre d'une proposition d'ordonnance d'un tribunal fédéral déposée par le ministère de la Justice au nom de la FTC, Epic paiera une amende de 275 millions de dollars pour avoir enfreint la règle COPPA - la plus grande amende jamais obtenue pour avoir enfreint une règle de la FTC. En outre, dans le cadre d'une disposition inédite, Epic sera tenu d'adopter des paramètres de confidentialité par défaut pour les enfants et les adolescents, en veillant à ce que les communications vocales et textuelles soient désactivées par défaut. Dans le cadre d'une proposition d'ordonnance administrative distincte, Epic versera 245 millions de dollars pour rembourser les consommateurs en raison de ses pratiques de facturation et de ses schémas obscurs, ce qui représente le plus gros montant de remboursement de la FTC dans une affaire de jeux vidéo et la plus grosse ordonnance administrative de son histoire.", a déclaré la présidente de la FTC, Lina M. Khan. "", a déclaré la procureure générale adjointe Vanita Gupta. "Le jeu vidéo Fortnite d'Epic est généralement gratuit à télécharger et à jouer, mais fait payer les utilisateurs pour des articles dans le jeu, tels que des costumes et des mouvements de danse. Le jeu compte plus de 400 millions d'utilisateurs dans le monde. La FTC a allégué dans deux plaintes distinctes qu'Epic, dont le siège est en Caroline du Nord, s'est livré à plusieurs pratiques illicites.", a déclaré Samuel Levine, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC. "Dans une plainte déposée devant un tribunal fédéral, la FTC a allégué qu'Epic a violé la règle COPPA en recueillant des informations personnelles auprès d'enfants de moins de 13 ans qui jouaient à Fortnite, un service en ligne dirigé par des enfants, sans en informer leurs parents ni obtenir leur consentement vérifiable. Epic a également violé l'interdiction des pratiques déloyales prévue par la loi sur la FTC en autorisant par défaut les communications vocales et textuelles en temps réel pour les enfants et les adolescents. Plus précisément, la FTC a allégué qu'Epic :Les employés d'Epic ont exprimé leur inquiétude quant à ses paramètres par défaut. Dès 2017, des employés d'Epic ont exhorté l'entreprise à modifier les paramètres par défaut pour exiger des utilisateurs qu'ils choisissent de participer au chat vocal, en invoquant des inquiétudes quant à l'impact sur les enfants en particulier. Malgré cela et les rapports indiquant que des enfants avaient été harcelés, y compris sexuellement, en jouant au jeu, la société a résisté à la désactivation des paramètres par défaut. Et si elle a fini par ajouter un bouton permettant aux utilisateurs de désactiver la discussion vocale, Epic l'a rendu difficile à trouver pour les utilisateurs, selon la plainte.Outre le paiement de la sanction civile record, qui sera versée au Trésor américain, pour violation de la règle COPPA, l'ordonnance proposée par le tribunal fédéral interdira à Epic d'autoriser les communications vocales et textuelles pour les enfants et les adolescents, à moins que les parents (des utilisateurs de moins de 13 ans) ou les utilisateurs adolescents (ou leurs parents) ne donnent leur consentement positif par le biais d'un paramètre de confidentialité. Epic doit supprimer les informations personnelles précédemment collectées auprès des utilisateurs de Fortnite en violation des exigences de la règle COPPA en matière de notification et de consentement des parents, à moins que la société n'obtienne le consentement des parents pour conserver ces données ou que l'utilisateur ne s'identifie comme ayant 13 ans ou plus par le biais d'une grille d'âge neutre. En outre, Epic doit établir un programme complet de protection de la vie privée qui aborde les problèmes identifiés dans la plainte de la FTC, et obtenir des audits réguliers et indépendants.La Commission a voté à 4 contre 0 pour renvoyer la plainte pour sanction civile et l'ordonnance fédérale proposée au ministère de la Justice. Le DOJ a déposé la plainte et l'ordonnance stipulée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district Est de la Caroline du Nord. La commissaire Christine S. Wilson a publié une déclaration séparée.La Commission autorise le dépôt d'une plainte lorsqu'elle a "des raisons de croire" que le défendeur désigné viole ou est sur le point de violer la loi et qu'il lui semble qu'une procédure est dans l'intérêt du public. Les ordonnances stipulées ont force de loi lorsqu'elles sont approuvées et signées par le juge du tribunal de district.Dans une plainte administrative distincte, la FTC a allégué qu'Epic utilisait des motifs sombres pour inciter les joueurs à faire des achats non désirés et laisser les enfants accumuler des frais non autorisés sans aucune intervention des parents. La plainte allègue qu'Epic :Epic a ignoré plus d'un million de plaintes d'utilisateurs et a répété les préoccupations des employés selon lesquelles un nombre "énorme" d'utilisateurs étaient facturés à tort. En fait, les modifications apportées par Epic n'ont fait qu'aggraver le problème, selon la FTC. Grâce à des tests internes, Epic a délibérément masqué les fonctions d'annulation et de remboursement pour les rendre plus difficiles à trouver.Dans le cadre de l'ordonnance administrative proposée par la FTC concernant les pratiques de facturation illégales de la société, Epic doit verser 245 millions de dollars, qui seront utilisés pour rembourser les consommateurs. En outre, l'ordonnance interdit à Epic de facturer les consommateurs par le biais de motifs sombres ou de facturer les consommateurs d'une autre manière sans obtenir leur consentement explicite. L'ordonnance interdit également à Epic de bloquer l'accès des consommateurs à leurs comptes pour contester des frais non autorisés.La Commission a voté à 4 contre 0 en faveur de l'émission de la plainte administrative proposée et de l'acceptation de l'accord de consentement avec Epic concernant ses pratiques de facturation trompeuses.La FTC publiera prochainement une description de l'ensemble de l'accord de consentement dans le Federal Register. L'accord sera soumis aux commentaires du public pendant 30 jours après sa publication dans le Federal Register, après quoi la Commission décidera de rendre l'ordonnance de consentement proposée définitive ou non. Les instructions pour le dépôt des commentaires figureront dans l'avis publié. Une fois traités, les commentaires seront publiés sur Regulations.gov.La Commission émet une plainte administrative lorsqu'elle a "des raisons de croire" que la loi a été ou est violée, et qu'il lui semble qu'une procédure est dans l'intérêt du public. Lorsque la Commission émet une ordonnance de consentement à titre définitif, elle a force de loi en ce qui concerne les actions futures. Chaque violation d'une telle ordonnance peut entraîner une sanction civile pouvant aller jusqu'à 46 517 dollars.Source : FTC ( plainte pour violation de vie privée Quelle lecture faites-vous de cet article ?Selon vous, l'application de sanctions économiques suffit-il pour empêcher qu'une telle situation se répète ?