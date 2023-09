La nouvelle tarification d'Unity : Un réveil sur l'importance de l'Open Source dans les jeux vidéo selon Hein-Pieter van Braam de Ramatak

Espérons qu'ils ne modifient pas davantage l'accord... Espérons qu'ils ne modifient pas davantage l'accord...

Ce changement de tarification a des conséquences particulièrement graves sur le mobile, où le revenu par installation est très variable. Selon Ironsource (une société d'Unity), par exemple, le revenu moyen par impression publicitaire est de 0,02 $. Unity souhaite facturer 0,20 $ par installation lorsque votre application a rapporté 200 000 $ au cours de l'année écoulée. Cela signifie que chacun de vos utilisateurs doit voir au moins 10 publicités après l'installation de votre application pour que celle-ci ne vous coûte pas d'argent. Ces chiffres sont des moyennes. Si votre application est plus populaire sur les marchés émergents, le revenu par publicité sera nettement inférieur, ce qui aggravera encore le problème.Pour ne rien arranger, ce changement sera appliqué rétroactivement aux applications existantes.C'est comme si Microsoft décidait que vous deviez payer pour chaque personne qui lit votre document créé dans Word. Si c'était le cas, vous cesseriez d'utiliser Word et passeriez à Google Docs. Un inconvénient peut-être, mais pas une menace existentielle pour votre survie en tant qu'éditeur de documents.Il n'en va pas de même pour les jeux vidéo. Le développement d'un jeu est un processus long et complexe, qui s'étend souvent sur des mois, voire des années. Une fois le travail terminé, il n'est pas facile de changer de moteur, ce qui demande beaucoup de temps et d'argent. Si c'est possible, l'équipe de développement du jeu s'est peut-être dissoute depuis.Les moteurs de jeu open source, tels que le moteur Godot, protègent votre travail en vous donnant des droits sur le moteur qui ne peuvent pas être retirés ou modifiés. Sous la licence MIT de Godot, chaque utilisateur a le droit d'utiliser le moteur comme il l'entend, de le modifier et de le distribuer, la seule condition étant de reconnaître les créateurs originaux et de ne pas revendiquer le moteur comme sa propre création. Notez que cela ne s'applique qu'au moteur ! Votre jeu vous appartient !Bien que le moteur Unreal engine n'ait pas actuellement de conditions comme celles d'Unity, rien ne les empêche de faire quelque chose de similaire. En fait, si Unity réussit à s'en sortir, il est probable qu'ils suivront le mouvement.Le studio mobile Ramatak améliore le moteur open source Godot avec les éléments dont vous avez besoin pour un jeu mobile : Les publicités, les achats d'applications et l'analyse. Bien que Ramatak fasse payer ces services, si nous essayons de modifier l'accord d'une manière qui ne vous convient pas, vous pouvez simplement prendre votre jeu et utiliser la version open source à la place. Vous perdrez l'accès aux améliorations spécifiques de Ramatak, mais votre jeu vous appartient et vous pouvez en faire ce que vous voulez.Pour souligner davantage ce point : La première publication sur notre site parle de la façon dont nous considérons notre relation avec nos utilisateurs. Nous devons simplement offrir quelque chose que nos utilisateurs veulent, puisque passer de notre offre à la version open source est si facile.Le paysage des jeux (mobiles) évolue constamment et nous ne pouvons pas prédire ce que sera le prochain "". En utilisant un moteur open source, vous pouvez être sûr que, quelle que soit cette "", le moteur ne vous empêchera pas d'en profiter. Le moteur ne pourra pas non plus dicter votre stratégie de monétisation à votre place.Avec Ramatak mobile studio, les développeurs bénéficient du meilleur des deux mondes : la liberté et la sécurité d'un moteur open-source et les fonctionnalités avancées et personnalisées dont les jeux mobiles modernes ont besoin.Source : Ramatak Pensez-vous que cet avis est crédible ou pertinente ?Quel votre avis sur le sujet ?