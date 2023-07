I have decided to step away from my role at Google, where I was Senior Director of Engineering, responsible for OS and Software Platform for AR and XR devices. The recent changes in AR leadership and Google’s unstable commitment and vision have weighed heavily on my decision. — mark lucovsky (@marklucovsky) July 10, 2023

Google en difficulté face à l’offensive de Meta et Apple dans la réalité mixte

Lucovsky est un vétéran du secteur des systèmes d’exploitation, ayant travaillé chez Microsoft, Meta (ex-Facebook) et Google. Il a exprimé son intérêt pour la réalité augmentée et l’intelligence artificielle générative, deux domaines en plein essor. Il n’a pas révélé ses projets.Google a abandonné son projet de lunettes de réalité augmentée Iris, selon un rapport d’Insider. Le projet, qui visait à concurrencer les produits de Meta et d’Apple, aurait été annulé suite à des changements de direction, des licenciements et des problèmes de stratégie. Google se concentrerait désormais sur le développement de plateformes logicielles pour la réalité augmentée qu’il espère céder sous licence à d’autres fabricants de casques.Google aurait notamment collaboré avec Samsung sur une plateforme XR basée sur Android. Le projet Iris avait été révélé par The Verge en janvier 2022 et avait fait l’objet de plusieurs démonstrations publiques. Il s’agissait d’un dispositif ressemblant à des lunettes qui offrait des fonctionnalités de traduction, de transcription et de navigation.Google fait face à une concurrence accrue dans le domaine de la réalité mixte, avec des acteurs comme Meta, Apple et Microsoft qui investissent massivement dans cette technologie. Google devra redéfinir sa stratégie et sa vision pour rester pertinent dans ce marché. Apple a dévoilé en juin son casque de réalité augmentée Vision Pro lors de sa conférence annuelle des développeurs WWDC23. Le Vision Pro est le premier casque de réalité augmentée d’Apple, mais son prix exorbitant de 3499 dollars, soit trois fois le coût du casque le plus cher de la gamme d'appareils de réalité mixte et virtuelle de Meta, a provoqué la déception et le mécontentement de nombreux spectateurs.Les utilisateurs peuvent disposer leurs applications où ils le souhaitent dans leur espace, et les redimensionner à la taille idéale, créant ainsi un espace de travail infini tout en restant présents dans le monde réel. Ils peuvent naviguer sur le web avec Safari, créer une liste de tâches avec Notes, discuter avec Messages, et passer facilement de l’une à l’autre avec un simple regard.Ils peuvent également transformer n’importe quelle pièce en leur propre cinéma personnel, en agrandissant leurs films, séries et jeux à la taille parfaite tout en se sentant partie prenante de l’action avec le son spatial. Et ils peuvent revivre leurs souvenirs comme jamais auparavant avec des photos et des vidéos spatiales en 3D, accompagnées d’un son spatial immersif. Mais il se heurte à la concurrence de Meta, l’ex-Facebook, qui propose son casque Quest Pro pour 999 dollars seulement.Le PDG de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, a dévoilé le casque de réalité mixte Quest 3 de la société quelques jours avant Apple. Selon une estimation du cabinet d’études de marché IDC, Meta a vendu près de 80 % des 8,8 millions de casques AR/VR vendus en 2022, grâce à son succès avec le Quest. Meta chercherait à renforcer sa position de leader dans ce domaine en proposant un casque plus performant et plus polyvalent que ses prédécesseurs.Pour l'instant, Meta se concentre plus que jamais sur le XR, même s'il semble peu probable que Lucovsky y revienne. Entre-temps, Apple prévoit de lancer Vision Pro et visionOS auprès des consommateurs au début de l'année prochaine, et les développeurs de réalité augmentée commencent tout juste à créer des applications pour la plateforme. Apple s'attend à un déploiement lent, mais sa volonté d'investir à long terme dans ce domaine parait évidente.En renonçant de développer son propre matériel de réalité augmentée, au profit de plateformes logicielles qui pourraient ne pas suffire à séduire les utilisateurs et les développeurs, Google risque de perdre du terrain et de laisser le champ libre à des acteurs comme Meta, Apple et Microsoft, qui ont une vision plus claire et plus cohérente de l’avenir de la réalité mixte.Le départ de Mark Lucovsky de Google illustre les difficultés que rencontre le géant de la recherche à se positionner dans le secteur de la réalité mixte, face à des concurrents plus innovants et plus ambitieux. Google devra faire preuve de plus d’engagement et de créativité s’il veut rester dans la course et ne pas rater le virage de la réalité augmentée, comme il l’a fait avec les réseaux sociaux.Source : Mark Lucovsky's TweetQuel impact peut avoir le départ de Mark Lucovsky sur l’équipe et les projets de réalité augmentée de Google ?Quelles peuvent être les conséquences de son départ pour la continuité et la qualité des projets en cours et à venir ?Quel message selon vous, Google envoie-t-il au marché et à ses partenaires en laissant partir un expert reconnu du secteur des systèmes d’exploitation ?