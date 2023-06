this sounds like the disappointed crowd from wii sports https://t.co/iAqgi2LwPG — Lolo (@LolOverruled) June 5, 2023

Le Vision Pro est le pari le plus risqué d’Apple depuis l’introduction de l’iPhone il y a plus d’une décennie. Il se positionne comme un produit haut de gamme destiné aux professionnels et aux créateurs, mais aussi aux amateurs de divertissement immersif.Les utilisateurs peuvent disposer leurs applications où ils le souhaitent dans leur espace, et les redimensionner à la taille idéale, créant ainsi un espace de travail infini tout en restant présents dans le monde réel. Ils peuvent naviguer sur le web avec Safari, créer une liste de tâches avec Notes, discuter avec Messages, et passer facilement de l’une à l’autre avec un simple regard. Ils peuvent également transformer n’importe quelle pièce en leur propre cinéma personnel, en agrandissant leurs films, séries et jeux à la taille parfaite tout en se sentant partie prenante de l’action avec le son spatial. Et ils peuvent revivre leurs souvenirs comme jamais auparavant avec des photos et des vidéos spatiales en 3D, accompagnées d’un son spatial immersif.Mais il se heurte à la concurrence de Meta, l’ex-Facebook, qui propose son casque Quest Pro pour 999 dollars seulement. Ce casque, qui a déjà séduit plus de 20 millions d’utilisateurs, offre également la réalité virtuelle (ce dont Vision Pro est incapable pour le moment) en plus de la réalité augmentée. Il faut également compter sur une autonomie de plusieurs heures et d'un design plus léger.Apple mise sur sa réputation de qualité et d’innovation pour convaincre les consommateurs de débourser une somme aussi importante pour son casque. L'entreprise promet également de nombreuses applications et contenus exclusifs pour son casque, qui sera disponible aux États-Unis début 2024, puis dans d’autres pays plus tard dans l’année.Mais les réactions sur les réseaux sociaux ne sont pas très enthousiastes. Certains internautes se moquent du design du casque, qui ressemble à un masque de ski futuriste. D’autres s’interrogent sur l’utilité réelle du casque ainsi que son autonomie. Beaucoup estiment que le prix est trop élevé pour un produit qui n’est pas encore éprouvé.D'ailleurs, sur place, le public a eu une réaction de mécontentement à l'annonce du prix. Un mouvement d'humeur qui a été capturé en vidéo.Apple parviendra-t-elle à imposer son casque Vision Pro comme le nouveau standard du spatial computing ? Ou bien s’agit-il d’un flop annoncé ? L’avenir nous le dira.En attendant, les internautes se sont amusés à parodier cette réaction du public. Par exemple ce TikTok a cumulé plus de 8,7 millions de vues, et les tweets le republiant ont également été vus des millions de fois.L'un des tweets qui a récupérer la vidéo et sur laquelle elle a été regardée plus de 4,4 millions de fois a comparé la réaction du public à celle de la foule déçue de "Wii Sports", le jeu Nintendo caricatural.« Vous entendez un soupir similaire lorsque vous frappez une balle de golf et qu'elle atterri dans l'eau sur la Wii - la comparaison est étrange », a noté un autre internaute.Un rire pouvait être entendu dans un enregistrement sous un autre angle à l'annonce du prix.La réaction est d'autant plus intéressante que la conférence annuelle est généralement suivie par les fans d'Apple les plus enthousiastes.« Le prix affiché de 3 499 $ du Vision Pro empêchera son adoption, mais Apple ne cherche pas encore à gagner de l'argent avec ce produit », a déclaré Anisha Bhatia, analyste technologique senior chez GlobalData. « Le Vision Pro est la tentative d'Apple d'ouvrir la porte de la réalité étendue (XR) pour créer un marché adressable avec des itérations de Vision Pro dans les années à venir », a-t-elle déclaré.Apple a souligné la nouveauté des fonctionnalités de réalité augmentée du casque ainsi que les partenariats sportifs et de divertissement qu'il offrirait. L'appareil utilisera une nouvelle puce appelée R1 qui traitera les informations de ses capteurs en moins de temps qu'un clin d'œil, a déclaré Apple.Mais les annonces n'ont pas réussi à exciter Wall Street, qui avait fait monter les actions d'Apple à un niveau record avant le lancement. Le titre était en grande partie stable dans les échanges post-marché.« Les premiers utilisateurs riches et technophiles achèteront le Vision Pro en masse, mais il faudra encore des années pour déplacer l'aiguille pour le mammouth Apple », a déclaré David Rolfe, directeur des investissements de Wedgewood Partners, qui détient des actions Apple depuis 2005.Rolfe a déclaré qu'il n'y avait pas encore de marché de masse pour le casque, mais a salué les atouts technologiques du produit : « Les Apple Vision Pro me rappellent les tout premiers jours de la révolution de l'ordinateur personnel. Il a fallu de nombreuses années pour que le PC devienne un produit grand public. Même chose avec Vision Pro ».Source : vidéo dans le texteQue pensez-vous du prix du casque Vision Pro d’Apple ?Seriez-vous prêt à acheter ce casque si vous en aviez les moyens ?Que pensez-vous de la réaction du public qui est pourtant généralement acquis à la « cause » d'Apple ?Les voyants sont-ils allumés pour laisser entrevoir un flop ?