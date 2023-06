Microsoft dépense beaucoup d'argent pour rivaliser avec Sony

Il s’agit de contrer la stratégie de Sony, qui avait conclu des accords avec Bethesda pour rendre certains jeux exclusifs à la PlayStation, comme Deathloop, Ghostwire et Starfield. Microsoft a donc décidé de s’offrir ZeniMax Media, la maison mère de Bethesda, pour 7,5 milliards de dollars et s’assurer que ces jeux soient disponibles sur Xbox et PC.Compte tenu du poids de Microsoft dans le jeu vidéo, et celui de Bethesda, les régulateurs devaient vérifier si cette acquisition n’allait pas déséquilibrer ce secteur économique et entraîner des problèmes concurrentiels. Le 5 mars 2021, la Commission européenne a validé cette opération, soit un jour après la validation de la Securities and Exchange Commission (SEC), l’organisme fédéral aux USA chargé de cadrer et contrôler les marchés financiers. Sur son site, la SEC a publié une note d'approbation concernant le rachat de Bethesda par Microsoft. La note en question porte le code S-4, qui correspond pour la Commission à une décision relative à un rachat ou à une fusion.Cette approbation a permis à Microsoft de devenir propriétaire de 23 équipes de studios de création de jeux vidéo, parmi lesquels Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, ZeniMax Online Studios, Roundhouse Studios, MachineGames, id Software, Tango Gameworks, Alpha Dog et Arkane. Microsoft a également annoncé qu’il prévoyait d'intégrer les futurs jeux de Bethesda dans son service d'abonnement mensuel Xbox appelé Game Pass au moment de son lancement sur Xbox ou PC.« Aujourd'hui est une journée spéciale puisque nous accueillons sur Xbox certains des studios les plus accomplis de l'industrie du jeu. Nous sommes ravis d'annoncer que Microsoft a conclu un accord pour acquérir ZeniMax Media, société mère de Bethesda Softworks », avait alors écrit Microsoft dans un article de blogue sur le site officiel de la Xbox. Par cette acquisition, l’entreprise fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen devenait le propriétaire de grandes franchises de jeu comme Doom, Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Quake, Dishonored.Elle devenait par la même occasion le propriétaire de 23 équipes de studios de création de jeux vidéo, parmi lesquels Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, ZeniMax Online Studios, Roundhouse Studios, MachineGames, id Software, Tango Gameworks, Alpha Dog et Arkane. Microsoft avait également annoncé qu’elle prévoyait d'intégrer les futurs jeux de Bethesda dans son service d'abonnement mensuel Xbox appelé Game Pass au moment de son lancement sur Xbox ou PC.Dans son annonce, Microsoft avait déclaré que la structure et la direction de Bethesda resteront en place. L'accord donnera à Microsoft plus de titres à succès dans sa bibliothèque de jeux, un facteur important pour les joueurs qui choisissent une console. S'exprimant lors de l'audience de la FTC contre Microsoft, Phil Spencer a révélé que Sony payait régulièrement ses concurrents pour qu'ils « sautent notre plateforme » et que Microsoft estimait qu'elle devait posséder Bethesda pour être compétitive.« Lorsque nous avons acquis ZeniMax, l'une des raisons de cette acquisition est que Sony avait conclu un accord pour Deathloop et Ghostwire... afin de payer Bethesda pour qu'elle ne livre pas ces jeux sur la Xbox », a déclaré Phil Spencer. « Nous ne pouvons pas nous retrouver dans une position où, en tant que console de troisième rang, nous prenons encore plus de retard en matière de propriété de contenu, c'est pourquoi nous avons dû sécuriser le contenu pour rester viables dans le secteur. »Microsoft a dépensé 7,5 milliards de dollars pour acquérir la société mère du studio Bethesda Softworks, spécialisé dans les jeux Elder Scrolls et Fallout. Lors de la conclusion de l'accord, Microsoft a promis des jeux exclusifs pour la Xbox et le PC. Jusqu'à présent, Redfall a été livré et Starfield devrait être lancé le 6 septembre. Le prochain jeu Indiana Jones de Bethesda est également une exclusivité pour Xbox et PC.L'industrie du jeu vidéo pèse aujourd'hui autour de 200 milliards de dollars. C'est aussi l'industrie culturelle qui enregistre la plus forte croissance. Selon Microsoft, la planète comptera 4,5 milliards de joueurs en 2030, contre déjà 3 milliards aujourd'hui. Ce qui peut expliquer les récentes acquisitions de Microsoft dans le domaine.Microsoft était sur le point de s’emparer d’un grand nombre de franchises de jeu populaires et plus encore de nombreux studios connexes de premier plan, dont Arkane, iD Software, Tango Gameworks, Alpha Dog et Bethesda Game Studios. Le coût de la transaction annoncé par Microsoft et confirmé par Bethesda est de 7,5 milliards de dollars.La Commission européenne a approuvé en mai l’acquisition d’Activision Blizzard , le fabricant de Call Of Duty et d’autres jeux vidéo, par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars. Les régulateurs de Bruxelles ont déclaré avoir accepté les engagements proposés par Microsoft pour garantir que l’opération n’entrave pas la concurrence, concluant ainsi une « enquête approfondie » de longue date. Bien que la décision soit en conflit direct avec celle de l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), qui déclare « maintenir sa décision » de bloquer l'accord dans ce pays séparé de l'UE depuis le Brexit.Il y a quelques mois, l'enquête préliminaire de la Commission européenne sur l'accord Microsoft/Activision a conclu que la fusion proposée pourrait réduire la concurrence dans des domaines tels que les services de jeux sur le cloud et les systèmes d'exploitation pour PC. Et, malgré la décision finale de la Commission, le rapport final sur la question confirme certaines de ces préoccupations préliminaires en matière de concurrence.La Commission a écarté la possibilité que Microsoft coupe ses jeux de la PlayStation, la console la plus populaire, en estimant qu’une telle stratégie nuirait à ses profits. Elle a également jugé que l’opération n’affecterait pas la concurrence pour les jeux sur console comme Call Of Duty, qui sont disponibles sur plusieurs plateformes.Spencer, le patron de la division Xbox de Microsoft, a refusé de confirmer si Elder Scrolls VI était une exclusivité Xbox ou non. « Je pense que nous n'avons pas été très clairs sur les plates-formes sur lesquelles le jeu sera lancé, étant donné l'ancienneté du jeu », a déclaré Spencer. C'est difficile de le préciser pour l'instant. Spencer a déjà laissé entendre que Elder Scrolls VI serait une exclusivité Xbox, mais le jeu est encore loin.Une grande partie du témoignage de Spencer consisté à dépeindre Sony comme un concurrent virulent et menaçant. « Chaque fois que nous livrons un jeu sur PlayStation [...] Sony capte 30 % des revenus que nous réalisons sur sa plateforme et utilise cet argent parmi d'autres revenus qu'il possède pour tenter de réduire la survie de la Xbox sur le marché », a déclaré Spencer. « Nous essayons d'être compétitifs, mais comme je l'ai dit, au cours des 20 dernières années, nous n'avons pas réussi à le faire efficacement. »Le rachat de Bethesda et la tentative d'acquisition d'Activision Blizzard sont, selon Spencer, un moyen de concurrencer Sony.