Microsoft a annoncé lundi qu’il se préparait à acquérir ZeniMax Media, la société mère de Bethesda SoftWorks , l’un des plus grands développeurs et éditeurs de jeux privés au monde. Avec cette déclaration, Microsoft est sur le point de s’emparer d’un grand nombre de franchises de jeu populaires et plus encore de nombreux studios connexes de premier plan, dont Arkane, iD Software, Tango Gameworks, Alpha Dog et Bethesda Game Studios. Le coût de la transaction annoncé par Microsoft et confirmé par Bethesda est de 7,5 milliards de dollars. Un bon deal pour Microsoft ?« Aujourd'hui est une journée spéciale puisque nous accueillons sur Xbox certains des studios les plus accomplis de l'industrie du jeu. Nous sommes ravis d'annoncer que Microsoft a conclu un accord pour acquérir ZeniMax Media, société mère de Bethesda Softworks », a écrit Microsoft lundi dans un article de blogue sur le site officiel de la Xbox. Par cette acquisition, il devient le propriétaire de grandes franchises de jeu comme Doom, Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Quake, Dishonored, Prey... Notons que quelques-uns de ces jeux sont déjà présents sur la Xbox.Il devient par la même occasion le propriétaire de 23 équipes de studios de création de jeux vidéo, parmi lesquels Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, ZeniMax Online Studios, Roundhouse Studios, MachineGames, id Software, Tango Gameworks, Alpha Dog et Arkane. Microsoft a également annoncé qu’il prévoyait d'intégrer les futurs jeux de Bethesda dans son service d'abonnement mensuel Xbox appelé Game Pass au moment de son lancement sur Xbox ou PC. Game Pass compte désormais un peu plus de 15 millions d'abonnés, contre 10 millions en avril dernier.ZeniMax, société mère de Bethesda Softworks, a été évalué à 2,5 milliards de dollars en mai 2016. Selon les données de PitchBook Data, une société SaaS qui fournit des données couvrant les marchés de capitaux privés, elle a levé plus de 600 millions de dollars auprès d'investisseurs, ce qui lui a permis d’augmenter sa valorisation. Dans son annonce, Microsoft a déclaré que la structure et la direction de Bethesda resteront en place. L'accord donnera à Microsoft plus de titres à succès dans sa bibliothèque de jeux, un facteur important pour les joueurs qui choisissent une console.En effet, l'industrie du jeu est en pleine crise, car la demande a augmenté de manière exponentielle de la part des utilisateurs qui sont coincés à la maison en raison de la pandémie du Covid-19. Selon les termes de l'accord, Microsoft acquiert ZeniMax Media pour 7,5 milliards de dollars en espèces. Bethesda a confirmé le prix d'acquisition de 7,5 milliards de dollars. Pour le contexte, c'est trois fois le prix que Microsoft a payé pour le fabricant de Minecraft Mojang en 2014. Même après son rachat par Microsoft, Mojang a continué à être un développeur multiplateforme.C’est une décision qui a conduit à la vue étrange de Microsoft publiant un “Mash-Up Pack” sur Mario pour Minecraft sur les consoles Nintendo. Mais Minecraft constitue une situation relativement unique où le jeu acquis est construit autour de la compatibilité entre les plateformes de jeu, parmi une fanbase fortement établie. Microsoft semble moins susceptible d'étendre cette compatibilité multiplateforme aux propriétés de jeu de Bethesda sur le long terme. Toutefois, rien n'a été officiellement annoncé à ce propos. Il est donc encore trop tôt pour le dire.« L'ESO [The Elder Scrolls Online] continuera d'être supporté exactement comme il l'était, et nous nous attendons à ce qu'il continue de croître et de prospérer sur chacune des plateformes actuellement prises en charge », a déclaré Matt Firor, directeur du studio ZeniMax Online Studios. Cela inclut les versions sur la Xbox One et Windows, sur la PS4, Mac et Stadia . À court terme, cependant, Bethesda travaille toujours sur deux titres exclusifs à la console pour la PS5, “Ghostwire : Tokyo” et Deathloop. Ces deux jeux ont fait l'objet d'une grande attention de la part de Sony cette année.Ils sont prévus pour être livrés en 2021. Il est donc probablement trop tard pour modifier la structure des accords et les plans de sortie de ces titres (qui arrivent également sur PC), ce qui signifie que Microsoft pourrait bien être à l'origine de deux des plus grandes exclusivités sur console de la PS5 l'année prochaine. « Le point clé est que nous sommes toujours Bethesda», a écrit Pete Hines, vice-président des relations publiques et du marketing, dans un article de blog annonçant la nouvelle. « Nous travaillons toujours sur les mêmes jeux qu'hier, réalisés par les mêmes studios avec lesquels nous avons travaillé pendant des années, et tous ces jeux vont être publiés par nous », a-t-il ajouté.En outre, l'accord intervient plus d'une semaine après l'échec de l'offre de Microsoft sur les actifs américains de la petite application vidéo TikTok. Le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, a refusé une vente complète et a préféré un partenariat avec Oracle et Walmart. L’accord intervient aussi au moment où Microsoft se prépare à lancer deux nouvelles consoles, la “Xbox Series X” et la “Xbox Series S” . Phil Spencer, chef de la division Xbox, a confirmé que Microsoft honorera les exclusivités, mais les futurs jeux seront disponibles sur les plateformes non Xbox au “cas par cas”.Microsoft lancera ses deux consoles de nouvelle génération en novembre. Les précommandes devraient s’ouvrir normalement ce mardi. Par ailleurs, Sony lancera aussi la PS5 en novembre. Microsoft a déclaré que l'accord avec ZeniMax sera conclu au cours du second semestre de l'année fiscale 2021, et aura un impact minime sur le résultat d'exploitation ajusté au cours des années fiscales 2021 et 2022. Pour beaucoup de critiques, il s’agit d’un accord très réussi pour Microsoft et les utilisateurs de la Xbox.Sources : Microsoft Qu'en pensez-vous ?