Le régulateur antitrust du pays a déclaré mercredi 26 avril que l'engagement de Microsoft d'offrir l'accès à la franchise "Call of Duty" d'Activision, qui pèse plusieurs milliards de dollars, aux principales plateformes de "cloud gaming" ne permettrait pas de remédier efficacement à ses préoccupations.Microsoft a déclaré dans un communiqué qu'elle restait pleinement engagée dans l'acquisition et qu'elle ferait appel de la décision, tandis qu'Activision a déclaré qu'elle "" avec Microsoft pour l'annuler.", a déclaré Activision. "Les actions d'Activision ont baissé de plus de 10 % dans les échanges pré-marché aux États-Unis.Cette décision surprise intervient après que l'autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a abandonné, le mois de mars de cette année, ses craintes concernant l'impact de l'opération sur le marché des consoles, dominé par la PlayStation de Sony.Microsoft a cherché à surmonter cet obstacle en signant des accords de licence avec les propriétaires de plateformes de streaming, dont Valve Corp, Nvidia et Boosteroid.Microsoft avait déjà offert à Sony - un opposant virulent à l'accord - une licence de 10 ans pour "Call of Duty", conformément à un accord visant à porter la franchise multimilliardaire sur la Switch de Nintendo.L'Europe se prononcera sur l'accord d'ici le 22 mai. La Commission fédérale du commerce des États-Unis cherche également à le bloquer.Source : Régulateur antitrust britanniqueQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les préoccupations de l'autorité antitrust britannique sont justifiées ?Selon vous, quelles seront les conséquences de ce blocage pour Microsoft et Activision ?