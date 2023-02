La concurrence dans l'offre de consoles

La Commission européenne de la concurrence s'est également inquiétée

Microsoft promet l'égalité d'accès

Microsoft est l'une des trois grandes entreprises, avec Sony et Nintendo, qui ont dominé le marché des consoles de jeux au cours des 20 dernières années, avec des entrées limitées de nouveaux rivaux. Activision Blizzard possède certaines des franchises de jeux les plus vendues et les plus reconnaissables au monde, telles que Call of Duty et World of Warcraft.La CMA craint que l'achat prévu d'Activision Blizzard par Microsoft ne réduise sensiblement la concurrence dans le domaine des consoles de jeux, des services d'abonnement multi-jeux et des services de jeux en cloud (streaming de jeux).Microsoft pourrait tirer parti des jeux d'Activision Blizzard et de la puissance de Microsoft dans le domaine des consoles, du cloud computing et des systèmes d'exploitation pour PC pour nuire à la concurrence sur le marché naissant des services de cloud gaming. La CMA avait estimé que ces préoccupations justifiaient une enquête approfondie de phase 2.Lors de cette phase 2, la CMA a nommé un groupe indépendant chargé d'examiner l'opération de manière plus approfondie et d'évaluer s'il est plus probable qu'improbable qu'une diminution substantielle de la concurrence se produise à la suite de la fusion ; un seuil plus élevé que celui de la phase 1. Les enquêtes de phase 2 ont permis à ce groupe d'experts indépendants d'examiner les risques identifiés lors de la phase 1.« À la suite de notre enquête de phase 1, nous sommes préoccupés par le fait que Microsoft pourrait utiliser son contrôle sur des jeux populaires comme Call of Duty et World of Warcraft après la fusion pour nuire à ses rivaux, y compris ses rivaux récents et futurs dans les services d'abonnement multi-jeux et le cloud gaming », avait déclaré Sorcha O'Carroll, directrice principale des fusions à la CMA.Selon Martin Coleman, président du groupe d'experts indépendants qui a mené l'enquête de phase 2, environ 45 millions de joueurs britanniques ainsi que d'autres personnes dans le pays dépensent plus pour les jeux que pour la musique, les films, la télévision ou les livres.Comme dit précédemment, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés a déclaré que son enquête approfondie avait révélé que l'opération pourrait renforcer la position de Microsoft sur le marché en pleine croissance des jeux en cloud, « au détriment des joueurs britanniques qui ne peuvent pas s'offrir des consoles coûteuses ». Dans le cas du cloud gaming, les joueurs diffusent des jeux en continu sur des téléphones mobiles et des appareils portables qu'ils possèdent déjà.La superproduction pourrait également nuire aux joueurs britanniques en « affaiblissant l'importante rivalité » entre la console Xbox de Microsoft et les machines PlayStation rivales de Sony, a déclaré l'organisme de surveillance, un rapport provisoire.« La forte concurrence entre Xbox et PlayStation a défini le marché des consoles de jeu au cours des 20 dernières années, a déclaré Coleman dans un communiqué. De nouveaux développements passionnants dans le domaine du cloud gaming offrent aux joueurs un choix encore plus large. Notre tâche est de veiller à ce que les joueurs britanniques ne soient pas pris dans le feu croisé d'accords mondiaux qui, à terme, pourraient nuire à la concurrence et entraîner une hausse des prix, une diminution du choix ou une baisse de l'innovation. »La CMA a provisoirement constaté qu'un petit nombre de jeux clés, dont Call of Duty (CoD), le jeu phare d'Activision, jouent un rôle important dans la concurrence entre les consoles. Les éléments de preuve dont dispose la CMA, y compris les données sur la manière dont Microsoft mesure la valeur des clients dans le cours normal de ses activités, indiquent actuellement que Microsoft trouverait un avantage commercial à rendre les jeux d'Activision exclusifs à ses propres consoles (ou uniquement disponibles sur PlayStation dans des conditions matériellement plus mauvaises).Les conclusions provisoires de CMA notent que cette stratégie, qui consiste à acheter des studios de jeux et à rendre leur contenu exclusif aux plateformes de Microsoft, a été utilisée par Microsoft à la suite de plusieurs acquisitions précédentes de studios de jeux.La CMA a estimé, à titre provisoire, qu'affaiblir la concurrence en limitant l'accès des autres plateformes aux jeux d'Activision pourrait réduire considérablement la concurrence entre Xbox et PlayStation au Royaume-Uni, ce qui porterait préjudice aux joueurs britanniques. À l'heure actuelle, Xbox et PlayStation se livrent une concurrence étroite et l'accès aux contenus les plus importants, comme CoD, est un élément important de cette concurrence. En réduisant cette concurrence entre Microsoft et Sony, tous les joueurs pourraient voir les prix augmenter, la gamme se réduire, la qualité baisser et le service se détériorer au fil du temps.Via une fiche d'accusation, connue sous le nom de communication des griefs, qui expose ses préoccupations concernant l'opération et envoyée à Microsoft, la Commission européenne de la concurrence s'est également inquiétée du fait que l'acquisition donnerait à Microsoft un pouvoir démesuré, ce qui conduirait à une industrie du jeu non concurrentielle.L'organisme de surveillance antitrust de l'UE, qui a fixé au 11 avril la date limite de sa décision sur l'opération, s'est refusé à tout commentaire. Microsoft a déclaré : « Nous continuons à travailler avec la Commission européenne pour répondre à toutes les préoccupations du marché. Notre objectif est de proposer davantage de jeux à un plus grand nombre de personnes, et cet accord nous permettra d'atteindre cet objectif ».On s'attendait à ce que Microsoft propose des solutions aux régulateurs de l'UE pour tenter d'éviter une déclaration d'inculpation et de raccourcir le processus réglementaire, ont déclaré à Reuters d'autres sources au fait du dossier en novembre. Toutefois, l'autorité européenne chargée de la concurrence ne devrait pas être ouverte à des mesures correctives sans avoir préalablement envoyé son acte d'accusation, bien que des discussions informelles sur des concessions soient en cours, ont déclaré ces personnes.Microsoft a réaffirmé qu'elle mettait Call of Duty et d'autres jeux à la disposition de ses concurrents. Rima Alaily, vice-présidente d'entreprise et avocate générale adjointe chez Microsoft, aurait déclaré que l'entreprise « propose des solutions efficaces et facilement applicables qui répondent aux préoccupations de la CMA. »« Notre engagement à accorder à long terme un accès 100 % égal à Call of Duty à Sony, Nintendo, Steam et d'autres préserve les avantages de l'accord pour les joueurs et les développeurs et augmente la concurrence sur le marché », a déclaré Alaily, ajoutant que « 75 % des personnes ayant répondu à la consultation publique de la CMA conviennent que cet accord est bon pour la concurrence dans le secteur des jeux au Royaume-Uni. »Elle a noté que « l'égalité d'accès » signifie « 10 ans de parité. Sur le contenu. Sur les prix. Sur les caractéristiques. Sur la qualité. Sur la jouabilité ». L'accord entièrement en espèces, qui devrait être le plus important de l'histoire de l'industrie technologique, se heurte à l'opposition de Sony et à la réticence des régulateurs aux États-Unis et en Europe, car il donnerait à Microsoft le contrôle de franchises de jeux populaires telles que Call of Duty, World of Warcraft et Candy Crush.Selon Reuters, bien que le rachat d'Activision par Microsoft ne soit même pas encore terminé et est menacé par plusieurs régulateurs dans le monde, l'entreprise a également jeté son dévolu sur un poisson encore plus gros : Netflix, qu'il envisagerait d'acquérir courant 2023 . Même si Nadella finit par perdre le contrôle de la société de jeux vidéo pour des raisons de concurrence, posséder Netflix aurait un sens stratégique et serait probablement plus facile à vendre à Washington et à Bruxelles.Les deux sociétés sont déjà étroitement liées. Netflix a choisi Microsoft comme partenaire publicitaire pour un nouveau service d'abonnement financé par la publicité. Le président de Microsoft, Brad Smith, siège également au conseil d'administration de Netflix. Une partie de la justification d'un accord est que Microsoft souhaite offrir un service de streaming de jeux vidéo sur plusieurs appareils.Source : Autorité britannique Quel est votre avis sur l'accord conclu par Microsoft pour racheter Activision Blizzard ?Que pensez-vous de l'avis de la CMA, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés ?