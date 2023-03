Microsoft a annoncé l'offre d'Activision en janvier de l'année dernière, la plus importante de son histoire, afin d'affronter les leaders Tencent et Sony sur le marché en plein essor des jeux vidéo et de s'aventurer dans le métavers, c'est-à-dire les mondes virtuels en ligne où l'on peut travailler, jouer et se rencontrer.La Commission européenne, qui doit se prononcer sur l'opération d'ici au 25 avril, ne devrait pas exiger de Microsoft qu'elle vende des actifs pour obtenir son accord, ont déclaré les personnes interrogées.Outre les accords de licence pour les rivaux, Microsoft pourrait également devoir proposer d'autres mesures correctives comportementales pour apaiser les inquiétudes d'autres parties que Sony, a déclaré l'une de ces personnes. Ces mesures correctives portent généralement sur le comportement futur de l'entreprise issue de la fusion.Les actions d'Activision, qui ont bondi de 1,8 % avant la mise sur le marché, étaient en hausse de 2,6 % à la fin des échanges.Le mois dernier, le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que le groupe américain de logiciels était prêt à proposer à ses rivaux des accords de licence pour répondre aux préoccupations antitrust, mais qu'il ne vendrait pas la lucrative franchise "Call of Duty" d'Activision.M. Smith a déclaré qu'il n'était ni faisable ni réaliste de penser qu'un jeu ou une partie d'Activision pouvait être découpé et séparé du reste.Microsoft a déclaré qu'elle "".", a déclaré un porte-parole de Microsoft.Le mois dernier, Microsoft a déclaré avoir signé des accords de licence de 10 ans avec Nintendo et Nvidia pour que Call of Duty soit disponible sur leurs plates-formes de jeux, ces accords étant conditionnés par le feu vert d'Activision.L'accord se heurte à des obstacles réglementaires en Grande-Bretagne, où l'agence britannique de la concurrence a suggéré que Microsoft se sépare de Call of Duty pour répondre à ses préoccupations, tandis que la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a demandé à un juge de bloquer l'accord.Sources : Microsoft, Commission européenne, Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC)Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que l'acquisition d'Activision par Microsoft pourrait créer un abus de position dominante sur l'industrie du jeu ?Selon vous, quelles pourraient-être les conséquences de ce rachat d'Activision pour les joueurs et les développeurs ?