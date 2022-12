La technologie de réalité virtuelle (VR) permet de montrer aux utilisateurs des choses qu'ils aiment, mais si vous n'avez pas l'impression d'être trop immersif, c'est parce qu'elle a ses limites. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles les jeux de VR sont associés à des tapis de course.De même, c'est la raison pour laquelle tant de cinémas finissent par faire trembler vos sièges dans une tentative douloureuse de vous donner le sentiment d'être impliqué dans une sorte de poursuite en voiture à laquelle vous assistez.Récemment, Apple a présenté son nouveau brevet qui permet aux utilisateurs de vivre des expériences plus réelles grâce aux gyroscopes, afin de donner cette sensation d'immersion via l'haptique. Ce brevet, appelé Gyroscopic Precision Engine, est destiné aux appareils que les utilisateurs peuvent porter. Par conséquent, tout dispositif ayant tendance à être fixé à une partie du corps humain peut en bénéficier.Les moteurs haptiques peuvent offrir une expérience physique unique grâce à des sensations sur le corps de l'utilisateur qui lui donnent vraiment l'impression de participer à l'aventure, affirme Apple. L'entreprise a toutefois réaffirmé que cette technologie est différente de celle ajoutée aux appareils tels que les smartphones, qui ne produisent que des vibrations alignées sur un seul axe.Apple explique qu'une telle technologie est très utile pour les applications d'alerte, mais qu'elle n'est pas identique à celle d'un HMD, même si ces brevets finissent par porter sur les HMD qui utilisent des gyroscopes. Et pour procurer cette sensation sur une partie du corps de l'utilisateur, on utilise des gyroscopes rotatifs qui se synchronisent de manière transparente avec le contenu visuel.Vous pouvez, par exemple, obtenir une sensation de vague d'air ou une sensation de force centrifuge, comme dans le cas d'une aventure en montagnes russes ou d'une course automobile.Outre les casques d'écoute, cette technologie peut être utile pour les dispositifs portables destinés à faire travailler la tête, le cou et le poignet. De même, elle peut aider à donner une force de réaction dans diverses applications VR, ainsi qu'à corriger la posture de l'utilisateur. Qui sait, il se pourrait même que l'on assiste au lancement de casques dotés de gants intelligents.Apple affirme avoir déposé des demandes de brevets liés à la RA et, bien qu'elle les reçoive, elle n'est jamais sûre qu'une telle technologie puisse être utilisée ou non. Mais cela permet au géant de la technologie de savoir si elle est destinée à être utilisée dans des dispositifs de RA et de VR.Cette technologie pourrait être adoptée au début de l'année prochaine, mais tout dépend de l'état de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise.Les rumeurs du passé laissaient entrevoir le lancement de 2023 mais elles affirment qu'Apple travaille sur de meilleures versions de son modèle 2024. Ce n'est vraiment pas très surprenant car le géant de la technologie travaille sur des productions du futur comme le 2024, bien qu'il s'agisse d'un produit qui n'a pas encore été lancé.Source : AppleQu'en pensez-vous ?L'ajout de cette technologie aux casques de RA d'Apple ne présente-t-il que des avantages ?