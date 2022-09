Selon le cabinet d'analystes, cette nouvelle est liée à un manque de nouveaux appareils, à des finances chancelantes et au fait que les smartphones suffisent à répondre aux besoins de la RA. Tout cela a fait que ce type de technologie est resté en retrait.IDC affirme que d'ici la fin de l'année, les prévisions concernant les chiffres d'expédition vont chuter de près de 9 %. En ce qui concerne l'avenir, il se pourrait bien que les masses évitent d'adopter des tendances comme les lunettes AR dont Meta est un grand fan. Même si de tels produits voient le jour, il faudra attendre 2025 au plus tôt, et pas avant.Apple et Meta sont très désireux d'introduire différents types de casques liés à la technologie de réalité virtuelle. En fin de compte, l'objectif est de lancer des produits plus conviviaux et des conceptions simplifiées. Des masques et même des casques seraient les vedettes au lieu des lunettes, affirment les experts.C'est logique car, en ce moment, le monde de l'économie est en proie à de nombreux problèmes. De nombreuses entreprises comme Google et Meta y réfléchissent à deux fois avant de fabriquer certains produits et services essentiels.Pendant ce temps, Meta a toujours les yeux fixés sur le metaverse. Dans d'autres entreprises, les efforts dans ce domaine particulier de la RA peuvent être réduits parce que l'objectif actuel est d'aller de l'avant avec les biens et services qui génèrent le plus de revenus. Comme vous pouvez le constater, ces facteurs peuvent vraiment retarder la RA.Les données de l'IDC prévoient une baisse de la croissance en glissement annuel pour cette année et même une stagnation pour 2023. Puis, en 2024, une activité modeste pourrait être observée. Et les années suivantes, la croissance sera massive, atteignant des chiffres tels que 50 %, voire 120 %.Source : IDCTrouvez-vous cette étude pertinente ?