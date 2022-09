À l'université, Tim Cook s'est vu décerner un diplôme honorifique en innovation et en gestion internationale et a également participé à une séance de questions-réponses avec les étudiants. En réponse à la question d'un étudiant sur les technologies futures qui l'enthousiasment le plus, Cook a cité l'intelligence artificielle, qu'il a qualifiée de « technologie fondamentale et horizontale qui touchera tous les aspects de notre vie », allant des innovations de l'Apple Watch aux « nombreuses autres choses » sur lesquelles Apple travaille.Cook, plus important encore, a souligné son enthousiasme pour la réalité augmentée. Il a déclaré qu'il pensait que la réalité augmentée et le concept de Metaverse étaient "profonds". « À l'avenir, les gens se demanderont comment nous avons pu vivre sans la RA », dit-il. « Nous investissons énormément dans cet espace. » Il a laissé entendre que l'impact de la réalité augmentée sur le monde sera aussi profond que l'internet lui-même.Alors qu'il parlait de la réalité augmentée, le flux en direct de la session de questions-réponses se serait brusquement interrompu, de sorte que le commentaire complet de Cook sur le sujet n'est pas connu du public. La réalité augmentée est un mélange de contenu numérique et du monde réel - un exemple très simple pourrait être l'utilisation du téléphone sur votre appareil photo pour insérer des meubles virtuels avant de les acheter, afin de voir comment ils pourraient se présenter dans votre maison.« Je suis super excité par la réalité augmentée. Parce que je pense que nous avons eu une grande conversation ici aujourd'hui, mais si nous pouvions l'enrichir avec quelque chose du monde virtuel, cela aurait sans doute été encore mieux. Je pense donc que si vous, et cela arrivera clairement dans peu de temps, si vous regardez en arrière à un moment donné, vous savez, si vous faites un zoom arrière dans le futur et regardez en arrière, vous vous demanderez comment vous avez mené votre vie sans la réalité augmentée.Tout comme aujourd'hui, nous nous demandons comment des gens comme moi ont pu grandir sans Internet. Et donc je pense que ça pourrait être aussi profond, et ça ne va pas être profond du jour au lendemain... » Le métavers est le concept de mondes virtuels entiers - et les grandes entreprises technologiques investissent massivement dans ce domaine, notamment Meta, anciennement Facebook, qui a changé de nom pour refléter sa nouvelle priorité.Meta, Microsoft et d'autres géants de la technologie qui se lancent dans la construction du concept émergent de métavers ont formé un groupe, le Metaverse Standards Forum, pour favoriser le développement de normes industrielles qui rendraient les mondes numériques naissants des entreprises compatibles entre eux. Les parties intéressées par le projet de métavers ont annoncé qu'elles avaient formé le Metaverse Standards Forum. Meta est naturellement un membre fondateur, et de grands noms de la technologie comme Adobe, Microsoft et Nvidia le sont également. La participation d'Apple et de Google fait toutefois défaut.Dans un rapport publié en 2018 et intitulé :, Capgemini Research Institute a démontré que les entreprises tirent parti de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Suite à cette étude effectuée sur plus de 700 responsables impliqués dans les stratégies RA/RV de leur organisation et travaillant dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’énergie, le rapport avait révélé que 82 % des entreprises ayant mis en place les technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle ont obtenu des résultats qui satisfont, voire dépassent, leurs attentes.Toutefois, malgré ces investissements, certains analystes estiment que, le Cybersicknes ou le mal de la réalité virtuelle, pourrait signifier une mort précoce pour le Metaverse . Garrido, chercheur en psychologie et méthodologie à la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en République dominicaine, a fait deux heures de route entre les campus de son université pour essayer une expérience de réalité virtuelle conçue pour traiter les troubles obsessionnels compulsifs et différents types de phobies. Mais quelques minutes après avoir mis le casque, il a compris que quelque chose n'allait pas.« J'ai commencé à me sentir mal », a déclaré Garrido au Daily Beast. Il était pris de vertiges et de nausées. Il a essayé d'aller jusqu'au bout, mais il a finalement dû interrompre la simulation presque aussi vite qu'il l'avait commencée. « Honnêtement, je ne pense pas avoir tenu cinq minutes à essayer l'application », a-t-il déclaré. En général, le mal de la réalité virtuelle survient lorsqu’un utilisateur est exposé pendant au moins 20 minutes à une expérience présentant des incohérences sensori-motrices par rapport au comportement sensori-moteur du sujet dans le monde réel.Garrido avait contracté le cybersickness, une forme de mal des transports qui peut affecter les utilisateurs de la technologie de réalité virtuelle. Le mal était si grave qu'il s'est inquiété de sa capacité à rentrer chez lui en voiture, et il lui a fallu des heures pour se remettre de la simulation de cinq minutes. Si le mal des transports affecte l'homme depuis des milliers d'années, le cybermal des transports est beaucoup plus récent. Si nombre de ses causes et de ses symptômes sont connus, d'autres questions fondamentales, comme la fréquence de cybermaladies et les moyens de les prévenir, commencent tout juste à être étudiées.Par le passé, Cook a exprimé son enthousiasme personnel pour la réalité augmentée et a laissé entendre qu'Apple travaillait sur des produits AR/VR. Le premier produit AR/VR de la société, un casque haut de gamme que la rumeur appelle, devrait être annoncé dès janvier. Le casque est en cours de développement depuis plusieurs années et sera le premier nouveau produit majeur d'Apple depuis l'introduction de l'Apple Watch en 2014, intitulée"Reality Pro" serait, selon les rumeurs, doté d'un design léger, de deux écrans micro-OLED 4K, de 15 modules optiques, de deux processeurs principaux, d'une connectivité Wi-Fi 6E, d'un suivi oculaire, et plus encore. Le casque fonctionnera avec le système d'exploitation realityOS, ce qui a été apparemment confirmé par les journaux de l'App Store. L'appareil devrait coûter environ 3 000 dollars, mais une option plus abordable serait en préparation.Durant son intervention, le patron de l'entreprise la plus riche du monde a également déclaré que la technologie « n'atteindra pas ce qu'elle pourrait atteindre » sans une main-d'œuvre plus diversifiée. Il a déclaré qu'il n'y avait « pas de bonnes excuses » pour le manque de femmes dans le secteur Apple a lancé un programme de développement pour les femmes fondatrices et créatrices d'applications au Royaume-Uni. « Je pense que l'essence de la technologie et son effet sur l'humanité dépendent de la présence des femmes à la table », déclare Cook. « La technologie est une chose formidable qui permettra d'accomplir beaucoup de choses, mais si vous n'avez pas de points de vue différents à la table des négociations, vous n'obtiendrez pas de grandes solutions. »Pour Garrido, chercheur en psychologie, « la réalité augmentée pourrait connaître une mort précoce ». Cependant, pour Tim Cook, PDG d'Apple, « dans peu de temps, vivre sans RA serait chose impossible pour nous ».Source : Speaking at Università Degli Studi di Napoli Federico II in Naples, Italy, Apple CEO Tim Cook saidSelon vous, qui de Tim Cook ou de Garrido pourrait avoir raison à l'avénir ?Êtes-vous pour ou contre la technologie de réalité augmentée ?