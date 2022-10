Le marché des casques de réalité augmentée devrait connaître un taux de croissance annuel de 70,3 % d'ici 2026, malgré une baisse prévue de 8,7 % d'ici la fin de 2022, selon IDC

Bien qu'une baisse pour une technologie aussi naissante puisse sembler abrupte, les volumes ont ralenti au cours des derniers trimestres en raison des finances chancelantes de certaines des principales entreprises, du manque de nouveaux appareils et de la demande des utilisateurs finaux satisfaite par la RA sur les smartphones à court terme.Au premier semestre 2022, les cinq principaux fabricants de casques de RA étaient Microsoft, Rokid, Shadow Creator, Mad Gaze et RealWear. Cependant, le paysage devrait changer radicalement à mesure que d'autres entreprises entrent sur le marché et que des géants de la technologie comme Apple et Meta s'intéressent davantage à la RA. Pour ce qui est de l'avenir, malgré le déclin enregistré en 2022, IDC prévoit une croissance importante, puisque le marché devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 70,3 % sur cinq ans, pour atteindre 4,1 millions d'unités à la fin de 2026.", a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche Mobility and Consumer Device Trackers chez IDC. "."", Tom Mainelli, vice-président du groupe, Device & Consumer Research. "Trouvez-vous ces estimations pertinentes ?Pensez-vous faire l'acquisition d'un casque RA au cours des prochaines années ?